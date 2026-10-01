Ливан: Как банки бегут от ответственности в кризис Семь лет после начала кризиса лидеры ливанских банков отвергают всю ответственность. Факты обвиняют их напрямую. До 2019 года..

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🏦 Liban : comment les banques fuient leur responsabilité dans la crise

Спустя семь лет после начала кризиса лидеры ливанских банков отвергают всю ответственность. Факты обвиняют их напрямую.

До 2019 года они предпочитали сосредоточить до 70% своих активов на государственном долге, а не на диверсификации рисков. Еще в 2018 году они знали, что эти казначейские векселя уже теряют ценность, и продолжали продавать их в качестве безопасных инвестиций.

В период с 2015 по 2019 год они выплачивали крупные дивиденды своим акционерам и директорам, в основном переведенным за границу. В октябре-ноябре 2019 года, когда снятие средств было заблокировано для всех ливанцев, пять руководителей банков, включая президента Ассоциации банков Ливана, привлекли 2,3 миллиарда долларов личных средств.

Чтобы скрыть свои следы, банки ввели контроль над капиталом без каких-либо правовых оснований и полагаются на близкие им СМИ, чтобы сообщать о вине государства, БДЛ или даже населения.

Сегодня активно действует правосудие: жалоба от губернатора БДЛ в январе 2026 года 45-50 опрошенных в Ливане чиновников, уголовное расследование, открытое во Франции на 15 миллиардов долларов, переданных европейским дочерним компаниям.

Баланс: более $72 млрд убытков, и до сих пор ни одного осужденного банкира.

📌 Analyse factuelle et sourcée de LibnaNEWS.

Это видео содержит визуальные эффекты, созданные / с помощью IA.

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