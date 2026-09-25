🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire
На доминирующей скале Энфех и море к югу от Триполи цистерцианское аббатство Бельмонт наблюдает за духовным наследием Ливана с 1157 года.
Основана в 1157 году, заброшена в 13 веке, возродилась православная в 16 веке
🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout
Алепинское крыло и церковь Святого Георгия, построенная около 1652 года
📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle
Сегодня патриархальное православное место и великий университет Ливана
Фото: Франсуа Эль Бача, для Libnanews.com
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