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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

На доминирующей скале Энфех и море к югу от Триполи цистерцианское аббатство Бельмонт наблюдает за духовным наследием Ливана с 1157 года.

Основана в 1157 году, заброшена в 13 веке, возродилась православная в 16 веке

🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout

Алепинское крыло и церковь Святого Георгия, построенная около 1652 года

📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle

Сегодня патриархальное православное место и великий университет Ливана

Фото: Франсуа Эль Бача, для Libnanews.com

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