Essentials in 5 minutes, 14 November 2026, 8 am Beirut, full Facebook-YouTube
Essentials Saturday, November 14, 2026, 8 a.m., Beirut time. МВФ, Южный Ливан, вербовка военных, отказ США в Бахрейне, возобновление выездов в США и закрытие парижского метро. Выдающиеся факты, заявления и неопределенности. Полная версия, около пяти минут. Французское повествование Вивьен. Документальный архив фотографий, даты и кредиты на экране. Bank of Lebanon and Ras Naqoura: François el Bacha/Libnanews, архивы, опубликованные в 2019 году. Army: Direction de l’Orientation/Libnanews, архив опубликован в феврале 2025 года. Qom: Mostafa Meraji, 6 May 2011, CC0. JFK : Ad Meskens, April 2012, CC BY-SA 3.0. Châtelet: Chabe01, 27 November 2016, CC BY-SA 4.0. Бокс и переодевание Libnanews; адаптация фотографий JFK и Châtelet по их соответствующим лицензиям. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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