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Essentials in 5 minutes, 14 November 2026, 8 am Beirut, full Facebook-YouTube

Libnanews
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Essentials in 5 minutes, 14 November 2026, 8 am Beirut, full Facebook-YouTube

Essentials Saturday, November 14, 2026, 8 a.m., Beirut time. МВФ, Южный Ливан, вербовка военных, отказ США в Бахрейне, возобновление выездов в США и закрытие парижского метро. Выдающиеся факты, заявления и неопределенности. Полная версия, около пяти минут. Французское повествование Вивьен. Документальный архив фотографий, даты и кредиты на экране. Bank of Lebanon and Ras Naqoura: François el Bacha/Libnanews, архивы, опубликованные в 2019 году. Army: Direction de l’Orientation/Libnanews, архив опубликован в феврале 2025 года. Qom: Mostafa Meraji, 6 May 2011, CC0. JFK : Ad Meskens, April 2012, CC BY-SA 3.0. Châtelet: Chabe01, 27 November 2016, CC BY-SA 4.0. Бокс и переодевание Libnanews; адаптация фотографий JFK и Châtelet по их соответствующим лицензиям. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

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Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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