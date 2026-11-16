Revue du 16 novembre: Sud, énergie et barreau

Ливанская пресса 16 ноября рассматривает визит Майка Вальца и варианты постфинала. Газеты выступают против предложений и гарантий, которые еще ждут. Они также подробно описывают энергетические дискуссии Навафа Салама в Дохе без объявления подписанного соглашения и результатов Бейрутской ассоциации адвокатов. Политические показания избирательного бюллетеня отличаются от четырех фактических выборов. В Дамаске сотрудничество между министерствами внутренних дел также является одним из последующих случаев, конкретные результаты которого еще предстоит уточнить.

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На первой полосе: Юг ждет гарантий

В обзоре прессы от 16 ноября 2026 года визит Майка Вальца оказался в центре ливанских ожиданий. Газеты описывают плотную дипломатическую последовательность, не объявляя о фиксированном решении для постфинала. Они также посвящают свои заголовки энергетическим переговорам Навафа Салама в Катаре и результатам Бейрутской ассоциации адвокатов.

В своем издании от 16 ноября Ан-Нахар сближает американские, саудовские и турецкие движения. Однако повседневная жизнь не представляет их в качестве общей миссии. Он подчеркнул, что каждый визит проходил по его собственной программе. Билал Эрдоган завершил трехдневный тур. Язид бен Фархан прибыл в субботу, а Вальц присоединился к Ливану в воскресенье.

Ан-Нахар рассматривает эту преемственность как возобновление внимания к Бейруту, но также и заботу о Юге. Газета объявляет о переговорах с ключевыми ливанскими чиновниками и командующим армией. Он отличает эти назначения от предположений о будущих международных силах. Перспектива устройства, вдохновленного Синаем, остается в этом повествовании предметом обсуждения.

Дипломатия: кто будет формировать международное присутствие?

Нидаа аль-Ватан в своем издании от 16 ноября настаивает на разъяснениях, которые Бейрут запросит, прежде чем ответить на американские предложения. Газета ссылается на структуру, объединяющую гражданских и военных. Он не публикует подписанное соглашение. Вопросы касаются его состава, полномочий, методов вмешательства и отношений с государством и армией.

Ежедневно отмечается существенное отличие от синайского прецедента: Египет и Израиль заключили мирный договор. Ливан и Израиль не пришли к такому выводу. Это разграничение ограничивает объем иногда обобщаемого сравнения только с форматом наблюдателя.

Нидаа аль-Ватан также сообщает слова представителя Госдепартамента. Она связывает этапы разоружения Хезболлы с соответствующими израильскими мерами. Такова американская позиция, о которой сообщила газета, а не то, что вывод войск или разоружение уже достигнуты.

Аль-Джумхурия в своем издании от 16 ноября, включенном в редакционный сборник, фокусируется на ливанских резервах. Неназванная цифра говорит о том, что в рамках мандата ООН еще не появился достаточно конкретный проект. Ежедневно описывается приверженность резолюции 1701 и присутствие Организации Объединенных Наций. Эти элементы до сих пор приписывают собеседникам газеты.

Разница между этими показаниями, следовательно, касается степени прогресса вариантов, а не существования проблемы. Проект, на который ссылается дипломатический источник, не является ни принятием Ливана, ни мандатом, принятым Советом Безопасности.

Экономика: в Дохе переговоры, а не поставки

В своей статье, опубликованной 15 ноября в 11:14 вечера для издания следующего дня, Ад-Дияр подробно описывает электрические дискуссии. Наваф Салам и Джо Садди посетили Доху в воскресенье. Их встреча с премьер-министром Катара охватывает несколько компонентов: производство электроэнергии, газоснабжение и инфраструктурные проекты.

Ад-Дияр упоминает электростанции, плавучий блок хранения и регазификации, а также торговлю через Сирию. Газета ссылается на переговоры о поставках катарского сжиженного природного газа в течение 20 лет. Этот период касается предусмотренного контракта, а не предприятия, подпись которого будет приобретена.

Ежедневно сообщается о прогрессе, объявленном Саламом в подготовке соглашения между правительствами. Однако он выступил против этого политического продвижения до предела времени для оборудования. По оценкам неназванного источника, проекты не будут производить электроэнергию в течение как минимум 18 месяцев. Эта оценка не является подтвержденным контрактным графиком. Никакая цена, гарантированный объем или дата ввода в эксплуатацию не могут быть вычтены.

Местная политика: проверенные баром альянсы

Результаты воскресенья дают еще один ракурс для заголовков от 16 ноября. Выбор названий, опубликованных Бейрутом 24, подчеркивает контраст между Ад-Дияром, который выделяет сюрприз, и Аль-Ахбаром, который настаивает на провале кандидатов ливанских сил и Катаиба. Этот словарь является частью их политического прочтения бюллетеня.

Четверо избранных должностных лиц, упомянутых в процессе, – Эли Климос, Вассим Бу Тайе, Майя Чехаб и Виссам Ид. Это частичное обновление совета директоров следует отличать от выборов в качестве палкимана. Голосование было не о замене Имада Мартиноса.

Напоминание об избирательном процессе проливает свет на результат. До выборов Libnanews определил пятнадцать кандидатов на четыре трехлетних срока. Ливанские силы, «Катаеб» и «Будущее течение» поддержали одну и ту же группу: Эр-Рияд Чидиак, Эли Казань, Майя Чехаб и Эли Климос. Два члена этой группы входят в число избранных, в то время как два кандидата, напрямую поддерживаемые ливанскими силами и Катаебом, не побеждают.

Поэтому представление результата как недифференцированного поражения всего списка заставило бы этот нюанс исчезнуть. Бу Тайе, уходящий член, поддерживаемый Свободным патриотическим течением, находит место. Выборы касаются профессионального учреждения и его собственного баланса; это не национальная мера намерений голосования.

Региональные отношения: проблема безопасности в Дамаске

Отбор прессы, подготовленный для Радио Либан и опубликованный 16 ноября Аль Монташером, также включал Ахмада Хаджара. Он отмечает свои дискуссии в Дамаске со своим сирийским коллегой Анасом Хаттабом. В докладе подчеркивается сотрудничество в области безопасности, пограничные переходы и сирийские задержанные в Ливане.

Эта встреча отличается от переговоров по энергетике в Дохе. Сопоставление этих двух движений в газетах не доказывает глобального согласия между этими столицами. Соответствующие органы по-прежнему должны разработать практические механизмы координации, такие, как административное или судебное наблюдение за упомянутыми делами.

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