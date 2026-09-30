Саудовская Аравия в рецессии из-за войны Трампа
Саудовская Аравия только что вступила в рецессию. Его ВВП упал на 4,8% во втором квартале 2026 года — впервые за три года.
Причина: война, разразившаяся в феврале 2026 года после американо-израильских ударов по Ирану, продленная с недели на неделю ультиматумами Дональда Трампа. Ормузский пролив парализовал, нефтяной сектор Саудовской Аравии рухнул на 24,7%, Vision 2030 сократился, дефицит бюджета в 44 миллиарда долларов и региональное заражение Эмиратов.
14 июня 2026 года было подписано соглашение о прекращении огня, но законопроект о длительной войне, принятый Вашингтоном, будет продолжать оказывать серьезное влияние на экономику региона.
Экономический и фактический анализ LibnaNEWS.
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