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Саудовская Аравия в рецессии из-за войны Трампа

Саудовская Аравия только что вступила в рецессию. Его ВВП упал на 4,8% во втором квартале 2026 года — впервые за три года.

Причина: война, разразившаяся в феврале 2026 года после американо-израильских ударов по Ирану, продленная с недели на неделю ультиматумами Дональда Трампа. Ормузский пролив парализовал, нефтяной сектор Саудовской Аравии рухнул на 24,7%, Vision 2030 сократился, дефицит бюджета в 44 миллиарда долларов и региональное заражение Эмиратов.

14 июня 2026 года было подписано соглашение о прекращении огня, но законопроект о длительной войне, принятый Вашингтоном, будет продолжать оказывать серьезное влияние на экономику региона.

Экономический и фактический анализ LibnaNEWS.

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