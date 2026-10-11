11 octobre 2026
Аккаунт читателя
Русский
RSS
Гражданское СМИ Ливана
Все разделы

Новости

💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse

Libnanews
· Чтение: 1 мин. · 6 vues

Ливан: поставки диаспоры сокращаются, а война усугубляет спад. Ежегодно диаспора направляет в Ливан миллиарды долларов. В 2024 году: 6,8 млрд по данным банка

💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse
Войдите, чтобы сохранить
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienPortugaisChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse

Ежегодно диаспора направляет в Ливан миллиарды долларов. В 2024 году: 6,8 млрд по данным Банка Ливана, 5,8 по данным Всемирного банка. Это около 30% ВВП и покроет 55% торгового дефицита.

Почти половина приходится на страны Персидского залива, ослабленные региональной войной.
5,3 процента в первые девять месяцев 2025 года, за которыми последовало снижение на 10-15 процентов во время войны 2026 года.
Новые правила BDL с 1 декабря 2025 года: идентификация, источник средств и причина переводов в размере 1000 долларов США и более.
Серый список ФАТФ: более медленные трансферы, более высокие сборы.
Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП на 6,4% в 2026 году.

Больше новостей на libnanews.com

Смотрите оригинальное видео на YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Все статьи автора →

Комментарии

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *