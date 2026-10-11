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💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse
Ежегодно диаспора направляет в Ливан миллиарды долларов. В 2024 году: 6,8 млрд по данным Банка Ливана, 5,8 по данным Всемирного банка. Это около 30% ВВП и покроет 55% торгового дефицита.
Почти половина приходится на страны Персидского залива, ослабленные региональной войной. 5,3 процента в первые девять месяцев 2025 года, за которыми последовало снижение на 10-15 процентов во время войны 2026 года. Новые правила BDL с 1 декабря 2025 года: идентификация, источник средств и причина переводов в размере 1000 долларов США и более. Серый список ФАТФ: более медленные трансферы, более высокие сборы. Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП на 6,4% в 2026 году.
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