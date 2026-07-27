✝️ LES SAINTS DU LIBAN QU’ON NE CONNAÎT PAS

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📿 Charbel, Rafqa, Hoyek… on connaît les grands noms. Mais le Liban compte plus de 33 saints, bienheureux et martyrs, du 3e au 21e siècle.

⛪ Une orpheline de 12 ans martyrisée à Byblos. Une jeune fille enfermée dans une tour à Baalbek. Des frères tués à Damas en 1860, canonisés seulement en 2024. Un patriarche historien béatifié 320 ans après sa mort…

🕯️ 18 siècles de foi, une mémoire qu’on redécouvre à peine.

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