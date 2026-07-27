700 000 enfants privés d’éducation à Gaza 

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Life for Relief and Development poursuit l’ouverture de nouvelles écoles pour permettre aux enfants de retrouver les bancs de l’école

La bande de Gaza fait face à l’une des plus graves crises éducatives au monde à la suite des destructions massives qui ont touché les infrastructures scolaires depuis octobre 2023. Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), près de 700 000 enfants âgés de 4 à 17 ans sont aujourd’hui privés de leur droit fondamental à l’éducation. Les évaluations montrent que 98 % des établissements scolaires ont été endommagés à différents degrés, tandis que plus de 93 %nécessitent une réhabilitation complète ou une reconstruction totale.

Environ 81 % des écoles ont été directement frappées, rendant la majorité des établissements inutilisables. Nombre d’entre eux ont été transformés en centres d’accueil pour les familles déplacées. L’enseignement supérieur a également subi des pertes considérables : 95 % des universités et instituts ont été endommagés, affectant près de 90 000 étudiantsainsi que plus de 5 200 enseignants et membres du personnel universitaire, dont les activités académiques demeurent interrompues.

Face à cette situation, Life for Relief and Development (LIFE) a lancé un projet visant à restaurer l’accès à l’éducation par la construction d’une nouvelle école dans le nord de la bande de Gaza. Cette initiative s’inscrit dans les efforts de l’organisation pour permettre aux enfants touchés par la guerre de reprendre leur scolarité dans un environnement sûr, moderne et adapté, tout en contribuant à limiter les conséquences d’une interruption prolongée des apprentissages.

Le Dr Abdulwahab Allawna, directeur régional de LIFE pour le Moyen-Orient, explique que la construction de l’établissement a été réalisée en urgence afin d’assurer la continuité de l’éducation malgré les circonstances exceptionnelles.

« L’école a été construite sur une superficie de 3 000 mètres carrés. Elle comprend 20 salles de classe entièrement équipées avec des pupitres et des tableaux blancs, deux bureaux administratifs, sept blocs sanitaires, un réseau électrique complet, un portail principal ainsi qu’une clôture de protection. Toutes ces installations ont été conçues pour offrir aux élèves un environnement d’apprentissage sûr, fonctionnel et conforme aux besoins éducatifs actuels. »

L’établissement fonctionne selon un système de plusieurs rotations quotidiennes. Chaque rotation accueille environ 800 élèves, permettant à près de 4 800 enfants de bénéficier d’un enseignement chaque jour. Cette capacité contribue à réduire la surpopulation dans les écoles encore opérationnelles du nord de Gaza et à élargir l’accès à l’éducation malgré le manque critique d’infrastructures scolaires.

Selon Abou Souhaib, coordinateur du bureau de LIFE à Gaza, ce projet dépasse la simple construction d’un bâtiment scolaire. Il constitue un investissement durable dans le redressement du secteur éducatif palestinien et vise à améliorer l’accès à l’enseignement, à alléger les charges financières des familles, à renforcer la stabilité sociale et à offrir aux enfants un avenir plus prometteur.

Il souligne également que les bénéficiaires ne sont pas uniquement les élèves. Les parents, les enseignants, le personnel administratif, les familles ainsi que l’ensemble de la communauté locale profiteront également de l’amélioration des infrastructures éducatives et des services associés.

Le coordinateur a précisé que le projet a été conçu comme un investissement à long terme dans la reconstruction du système éducatif de Gaza. Les principes de durabilité ont été intégrés à toutes les étapes de la planification, de la construction et de la remise de l’établissement afin de garantir la continuité des services éducatifs pendant de nombreuses années.

LIFE a également travaillé en étroite coordination avec le ministère palestinien de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ainsi qu’avec les représentants de la communauté locale, afin de veiller au respect des normes nationales en matière d’éducation et de répondre aux besoins les plus urgents des habitants.

La réalisation du projet s’est déroulée dans un contexte humanitaire et sécuritaire particulièrement complexe. Les équipes ont dû faire face à la poursuite des hostilités, aux restrictions de circulation, aux perturbations des chaînes d’approvisionnement et aux interruptions répétées ayant affecté les opérations sur le terrain. Malgré ces difficultés, le chantier a été mené à bien conformément au calendrier prévu grâce aux efforts des équipes techniques et humanitaires.

Selon LIFE, la mise à disposition d’un environnement scolaire sûr constitue un élément essentiel du rétablissement des enfants touchés par la guerre. Un accès régulier à l’éducation favorise l’assiduité scolaire, améliore les résultats d’apprentissage et contribue au bien-être psychologique et social des élèves. Le projet participe également à la réduction du décrochage scolaire et des pertes d’apprentissage provoquées par de longs mois d’interruption.

L’école a été construite à l’aide de structures métalliques robustes et de matériaux de couverture de haute qualité adaptés aux conditions climatiques locales. Les réseaux électriques, les installations d’eau et d’assainissement, les équipements des salles de classe ainsi que les aménagements de sécurité ont été réalisés conformément aux normes techniques en vigueur, afin de limiter les besoins de maintenance futurs et d’assurer la pérennité de l’établissement.

Pour les enfants, cette école représente bien plus qu’un nouveau bâtiment : elle symbolise le retour à une vie plus stable et la possibilité de reconstruire leur avenir.

Mohammad, âgé de 11 ans, raconte :

« J’ai ressenti une immense joie lorsque je suis entré dans cette nouvelle école. Les cours et mes amis me manquaient énormément. Aujourd’hui, j’ai de nouveau une salle de classe, des enseignants et un endroit où apprendre. Mon rêve est de devenir ingénieur pour participer un jour à la reconstruction de Gaza. »

Sara, 12 ans, partage le même espoir :

« J’avais peur de ne jamais retourner à l’école. Lorsque cette nouvelle école a ouvert ses portes, j’ai eu le sentiment que mon avenir recommençait. J’aime apprendre avec mes camarades et je rêve de devenir médecin afin d’aider les habitants de ma communauté. »

Au-delà de son engagement en faveur de l’éducation, Life for Relief and Development poursuit ses programmes humanitaires destinés aux populations les plus vulnérables de Gaza. L’organisation prépare ce mois-ci une campagne de soutien à 60 000 orphelins à travers l’ensemble de la bande de Gaza.

Au cours des derniers mois, les équipes de LIFE ont apporté une assistance continue aux orphelins et à leurs familles, en particulier à ceux vivant dans les camps de déplacés. Cette aide comprend la distribution mensuelle de bons d’achatpermettant de répondre aux besoins essentiels, ainsi que la distribution régulière de paniers alimentaires complets, dans le but d’atténuer les effets de la crise humanitaire et de soutenir les familles les plus touchées.

À travers ces initiatives, LIFE réaffirme son engagement à contribuer non seulement à la réponse d’urgence, mais aussi au relèvement à long terme de Gaza. En investissant dans l’éducation et en soutenant les enfants les plus vulnérables, l’organisation entend offrir aux nouvelles générations les moyens de reconstruire leur avenir et de renforcer la résilience de leurs communautés.