Apollodore de Damas, l’architecte syrien qui façonna Rome

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Par Nadine Sayegh, universitaire franco-syrienne, elle est animatrice de l’association caritative «Al Sakhra» (Le ROC) pour venir en aide aux Syriens sinistrés par la guerre. Contributrice https://www.madaniya.info/, la liste de ses contributions sur ce lien https://www.madaniya.info/author/nadine-sayegh/

Trajan’s Markets, Rome

Dans le paysage foisonnant de la Syrie antique, berceau de cultures, de savoirs et de circulations intellectuelles, émerge une figure singulière : Apollodore de Damas. Architecte, ingénieur et innovateur, il fut l’un des esprits les plus brillants de l’Empire romain au IIᵉ siècle, au point de devenir l’architecte attitré de l’empereur Trajan. Pourtant, son nom reste souvent éclipsé derrière les monuments qu’il a imaginés et qui continuent, encore aujourd’hui, de structurer l’imaginaire urbain occidental.

Un Syrien au cœur du pouvoir impérial

Né à Damas, alors centre cosmopolite où se mêlaient traditions locales et influences gréco-romaines, Apollodore grandit dans un environnement où l’ingéniosité était une nécessité autant qu’un art.

Sa maîtrise de l’ingénierie militaire et civile l’amena à rejoindre l’entourage de Trajan, dont il devint l’un des plus proches conseillers techniques. Son parcours rappelle combien les échanges entre Orient et Occident furent, loin des clichés de rupture, des dynamiques fertiles portées par des hommes et des femmes capables de naviguer entre les mondes.

Le génie derrière les monuments

Apollodore laisse une empreinte profonde sur la Rome impériale. On lui attribue notamment le forum de Trajan, le plus vaste des forums impériaux, véritable prouesse d’aménagement urbain. La colonne Trajane, chef-d’œuvre narratif en pierre, enroulant sur son fût l’histoire de la conquête de la Dacie. Le pont de Trajan sur le Danube, longtemps considéré comme le plus long pont en arc du monde antique. Le marché de Trajan, souvent décrit comme le premier “centre commercial” de l’Histoire. À travers ces œuvres, Apollodore a redéfini l’usage de l’espace public : un lieu de pouvoir, certes, mais aussi un espace de narration et de vie collective.

Entre innovation et vision

Ce qui distingue Apollodore n’est pas seulement son talent technique, mais sa capacité à anticiper les besoins d’une société en pleine transformation. Dans ses projets, l’architecture n’est jamais isolée.

Elle s’inscrit dans un récit politique, social et symbolique. Fils du Levant, il a su offrir à Rome un langage architectural nouveau, mêlant rigueur militaire, élégance classique et sensibilité orientale. Un dialogue des cultures dont les pierres portent encore témoignage.

Aujourd’hui, alors que la Syrie traverse des temps difficiles et que son patrimoine a payé un lourd tribut, la figure d’Apollodore de Damas résonne avec une force particulière. Elle rappelle que les terres syriennes ont donné naissance à des créateurs capables d’influencer durablement le monde. Redécouvrir Apollodore, c’est aussi reconnaître la place de la Syrie dans l’histoire globale de la création, de la pensée et de la beauté !