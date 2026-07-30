Alfa lance la 5G dans plusieurs zones du Liban

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Le lancement permanent de la 5G par Alfa marque une première étape concrète dans la modernisation du réseau mobile libanais. L’opérateur public a activé le service dans plusieurs secteurs de Beyrouth et de sa banlieue, en coordination avec le ministère des Télécommunications. La couverture concerne d’abord le centre-ville, Antélias, Dekouané, le port de Beyrouth et le palais présidentiel de Baabda. D’autres stations doivent suivre à Dbayé, autour de l’aéroport, à Adlié et à Jounieh, avant l’intégration annoncée de 75 sites supplémentaires.

Cette mise en service reste limitée par son périmètre. Elle ne correspond pas encore à un déploiement national, ni à une transformation immédiate de l’expérience de tous les abonnés. Elle constitue toutefois un signal important pour un pays qui a accumulé plusieurs années de retard technologique. La 5G arrive au Liban alors que de nombreux États de la région disposent déjà de réseaux étendus, que les usages professionnels se diversifient et que la qualité des infrastructures numériques devient un critère majeur pour les entreprises, les investisseurs et les administrations.

Alfa active la 5G dans cinq premières zones

Alfa a annoncé le retour permanent de stations 5G déjà utilisées de manière temporaire lors de la visite du pape Léon XIV au Liban. Ces installations avaient servi à absorber une hausse exceptionnelle de la consommation de données et à tester la capacité du réseau dans des zones fortement fréquentées. Leur maintien en service transforme désormais cette expérience ponctuelle en première offre régulière.

Le choix des premiers sites répond à plusieurs logiques. Le centre de Beyrouth concentre des administrations, des entreprises, des hôtels et des activités commerciales. Le port constitue une infrastructure stratégique. Antélias, Dekouané et Dbayé regroupent des zones résidentielles et économiques denses. Le palais de Baabda répond pour sa part à des besoins institutionnels et sécuritaires. L’aéroport, Adlié et Jounieh doivent rejoindre rapidement cette première carte de couverture.

L’opérateur explique cette accélération par l’augmentation de la consommation d’internet, notamment pendant la période d’arrivée des voyageurs au Liban. Les vacances d’été et les retours de la diaspora provoquent traditionnellement une forte pression sur les réseaux mobiles. Les utilisateurs multiplient les appels vidéo, le partage de contenus et les connexions simultanées. Les stations situées dans les zones touristiques, commerciales et de transport doivent donc absorber des volumes de données plus importants.

Le déploiement annoncé de 75 stations supplémentaires devra déterminer si le lancement dépasse le stade de la vitrine technologique. Le nombre de sites ne suffit pas à lui seul. Leur emplacement, leur capacité, les fréquences utilisées, la qualité du raccordement en fibre et la disponibilité de l’électricité conditionneront les performances réelles. Une antenne 5G reliée à un réseau de transport saturé ne peut pas fournir tout son potentiel.

Qu’est-ce que la 5G ?

La 5G désigne la cinquième génération de réseaux mobiles. Elle succède à la 4G, qui a généralisé l’internet rapide sur les smartphones. La nouvelle technologie ne consiste pas seulement à augmenter la vitesse de téléchargement. Elle vise aussi à réduire le temps de réponse du réseau, à connecter davantage d’appareils dans une même zone et à garantir une meilleure stabilité lorsque la demande devient très forte.

Dans des conditions idéales, les normes internationales prévoient des débits de pointe pouvant atteindre plusieurs gigabits par seconde. Ces chiffres restent théoriques. Dans la vie quotidienne, la vitesse dépend de la distance avec l’antenne, de la fréquence utilisée, du nombre d’abonnés connectés, du modèle de téléphone et de la capacité du réseau fixe qui transporte les données derrière les stations mobiles.

La latence constitue une autre différence importante. Elle mesure le temps nécessaire pour qu’une information parte d’un appareil, atteigne le réseau et revienne. Une latence réduite rend les communications plus réactives. Elle améliore les jeux en ligne, les appels vidéo, les opérations industrielles à distance et certains services médicaux. Elle devient essentielle lorsqu’une machine doit recevoir et exécuter une instruction presque immédiatement.

La 5G augmente aussi la densité de connexions. Un même secteur peut accueillir davantage de téléphones, de caméras, de capteurs, de véhicules connectés ou d’équipements industriels. Cette capacité intéresse les villes, les ports, les hôpitaux, les usines et les grands événements. Elle permet d’organiser des réseaux dans lesquels des milliers d’objets échangent en permanence de petites quantités de données.

Ce que l’utilisateur peut réellement attendre

Pour un particulier, le premier bénéfice visible sera souvent une connexion plus rapide dans les zones couvertes. Le téléchargement de fichiers lourds prendra moins de temps. La diffusion de vidéos en haute définition sera plus fluide. Le partage de connexion pourra mieux remplacer une ligne fixe lorsque celle-ci fonctionne mal. Les appels vidéo devraient aussi gagner en stabilité dans les secteurs très fréquentés.

Ces améliorations ne seront pas automatiques. L’utilisateur devra disposer d’un téléphone compatible avec les bandes de fréquences retenues par Alfa. Sa carte SIM et son abonnement devront permettre l’accès au service. Il devra également se trouver à proximité d’une station active. Un symbole 5G affiché sur l’écran ne garantit pas toujours un débit exceptionnel, surtout si le réseau fonctionne dans une architecture encore largement appuyée sur les équipements 4G.

Les performances dépendront aussi des forfaits proposés. Une connexion plus rapide entraîne souvent une consommation plus élevée. Une vidéo de meilleure qualité utilise davantage de données. Si les volumes inclus restent limités ou coûteux, certains abonnés ne profiteront que partiellement de la nouvelle technologie. Le ministère et les opérateurs devront donc clarifier les conditions tarifaires, la compatibilité des appareils et les zones de couverture.

La 4G ne disparaîtra pas avec ce lancement. Elle continuera à assurer l’essentiel du trafic pendant plusieurs années. Les téléphones basculeront entre les deux réseaux selon la couverture disponible. La réussite du projet dépendra donc autant de l’amélioration de la 4G existante que de l’installation de nouvelles stations 5G.

Une technologie utile au-delà des smartphones

L’intérêt économique de la 5G dépasse les usages individuels. Pour les entreprises, elle peut fournir une connexion de secours ou un accès fixe sans fil dans les zones mal desservies par la fibre. Des bureaux, des commerces ou des ateliers peuvent ainsi accéder à un débit élevé sans attendre de nouveaux câbles. Cette solution ne remplace pas toujours la fibre, mais elle peut réduire rapidement certains déficits de connectivité.

Au port de Beyrouth, la 5G pourrait soutenir le suivi des conteneurs, la surveillance vidéo, la gestion des véhicules et l’échange de données logistiques. Dans les hôpitaux, elle peut faciliter la transmission d’imagerie médicale, la télésurveillance et la connexion d’équipements. Dans l’industrie, elle permet de relier des machines et des capteurs avec un temps de réponse réduit.

Le tourisme peut également bénéficier d’un réseau plus performant. Les hôtels, les restaurants, les organisateurs d’événements et les visiteurs dépendent désormais d’une connexion stable. Les voyageurs utilisent leur téléphone pour travailler, se déplacer, payer, réserver et communiquer. Une mauvaise qualité de réseau affecte directement leur expérience et l’image du pays.

Pour l’administration, la 5G ne produira d’effets que si elle s’intègre à une stratégie numérique plus large. Les services publics doivent disposer de plateformes fiables, de centres de données sécurisés et de procédures dématérialisées. Un réseau rapide ne suffit pas lorsque les institutions continuent à fonctionner avec des systèmes fragmentés ou des documents papier.

Pourquoi le Liban a pris autant de retard

Le retard libanais ne résulte pas d’une seule décision. Il est le produit de crises successives, d’un manque d’investissement et d’une gouvernance longtemps instable. Alors que plusieurs pays du Golfe lançaient leurs premiers réseaux commerciaux dès la fin des années 2010, le Liban devait déjà gérer une infrastructure vieillissante, une dette publique élevée et des désaccords répétés sur la gestion du secteur.

La crise financière ouverte en 2019 a ensuite provoqué un effondrement des capacités d’investissement. La chute de la monnaie a réduit la valeur réelle des revenus perçus en livres libanaises, tandis que les équipements télécoms, les logiciels et les pièces de rechange restaient facturés en devises. Les opérateurs ont rencontré des difficultés pour entretenir les stations, payer les fournisseurs et renouveler le matériel.

Les pénuries d’électricité ont aggravé la situation. Les antennes mobiles ont besoin d’une alimentation continue. Lorsque le réseau public ne fournit pas assez de courant, les opérateurs utilisent des générateurs, des batteries et du carburant. Ce fonctionnement augmente les coûts et multiplie les risques de panne. Il détourne aussi une partie des budgets qui auraient pu financer la modernisation.

La crise a affecté les salariés du secteur. La baisse des rémunérations réelles a provoqué des départs et des tensions sociales. Des techniciens qualifiés ont cherché des emplois à l’étranger ou dans le secteur privé international. Or le déploiement d’un réseau de nouvelle génération exige des compétences précises en radio, cybersécurité, fibre optique et gestion des fréquences.

Une gouvernance restée longtemps inachevée

Le modèle institutionnel des télécommunications a aussi ralenti les décisions. Les réseaux mobiles Alfa et Touch appartiennent à l’État et fonctionnent sous la tutelle du ministère. Cette structure peut garantir que les revenus restent publics, mais elle expose aussi les opérateurs aux changements politiques, aux retards administratifs et aux débats sur leur mode de gestion.

La loi sur les télécommunications adoptée en 2002 prévoyait une organisation plus claire du marché et un rôle central pour une autorité de régulation indépendante. Sa mise en œuvre est restée longtemps incomplète. L’Autorité de régulation des télécommunications a connu des années d’inactivité avant sa réactivation récente. Cette absence a retardé le traitement de dossiers essentiels, notamment la gestion du spectre, les licences, la concurrence et la qualité de service.

La 5G nécessite précisément une politique cohérente des fréquences. L’État doit déterminer quelles bandes seront utilisées, dans quelles conditions et avec quelles obligations de couverture. Il doit éviter les interférences, protéger les ressources publiques et préparer l’évolution vers de futurs services. La consultation lancée en 2026 sur la réorganisation du spectre constitue donc une étape technique importante.

Les appels d’offres et les investissements ont également souffert d’une faible visibilité. Les fournisseurs internationaux hésitent à s’engager lorsqu’ils ne connaissent pas le mode de paiement, la stabilité réglementaire ou la durée des contrats. Un plan annoncé sur plusieurs années doit être accompagné d’un calendrier, d’un budget et de règles transparentes pour devenir crédible.

Le poids de la crise financière et des conflits

L’effondrement bancaire a limité l’accès au crédit et compliqué les transferts vers l’étranger. Les entreprises de télécommunications ont besoin de payer des licences logicielles, des équipements radio, des serveurs et des services techniques. Dans un système bancaire paralysé, ces opérations deviennent plus coûteuses et plus lentes.

Le pays a aussi subi l’explosion du port de Beyrouth, la pandémie et les affrontements à la frontière sud. Ces événements ont endommagé des infrastructures, déplacé des priorités budgétaires et accru les besoins d’urgence. Les ressources publiques ont été dirigées vers le carburant, les réparations et le maintien minimal du service plutôt que vers une transformation technologique complète.

Les destructions liées au conflit ont touché des réseaux d’électricité, de transport et de communication. Dans certaines zones, l’objectif principal reste de rétablir une couverture de base. Le passage à la 5G ne peut donc pas être uniforme. Il progressera d’abord dans les centres urbains et économiques, tandis que les régions rurales ou affectées par la guerre risquent d’attendre davantage.

Cette différence crée un risque de fracture numérique. Les habitants de Beyrouth et de sa banlieue peuvent bénéficier de services plus rapides, alors que d’autres zones restent confrontées à des coupures ou à une couverture insuffisante. Le succès du projet devra être mesuré à sa capacité de réduire cet écart, pas seulement au nombre d’antennes installées dans la capitale.

Le Liban face à une région déjà engagée dans la 5G

Le décalage apparaît nettement à l’échelle régionale. Les États du Golfe ont investi tôt dans la 5G et préparent déjà des réseaux autonomes plus avancés. Ils utilisent cette technologie dans les villes intelligentes, les transports, l’industrie et les services publics. La région Moyen-Orient et Afrique du Nord devrait connaître une forte accélération de l’adoption au cours de la seconde moitié de la décennie.

Le Liban entre donc dans la course au moment où d’autres marchés passent à une nouvelle étape. Ce retard n’empêche pas un rattrapage, mais il impose des choix rigoureux. Le pays ne peut pas multiplier les dépenses de prestige. Il doit concentrer les investissements sur les zones où la 5G répond à un besoin réel, tout en consolidant la fibre, les centres de données et l’alimentation électrique.

Le retard peut aussi offrir un avantage limité. Les équipements sont désormais plus matures et davantage de fournisseurs proposent des solutions adaptées. Le Liban peut tirer les leçons des premiers déploiements étrangers. Il peut éviter certaines dépenses inutiles et privilégier des architectures capables d’évoluer.

Cette possibilité suppose toutefois une politique stable. Une succession d’annonces sans financement ne suffira pas. Les opérateurs devront publier des cartes de couverture précises, des indicateurs de qualité et des calendriers vérifiables. Les consommateurs devront savoir ce qu’ils achètent et à quel niveau de service ils peuvent prétendre.

Les conditions d’un véritable décollage

La première condition reste l’extension de la fibre optique. Les antennes 5G doivent être reliées à un réseau de transport capable d’acheminer de grandes quantités de données. Sans fibre ou liaison équivalente, le débit se bloque derrière la station. Le mobile et le fixe ne sont donc pas deux projets séparés. Ils forment une même infrastructure numérique.

La deuxième condition concerne l’électricité. Les sites doivent disposer d’une alimentation stable, de batteries efficaces et de solutions de secours moins coûteuses. Tant que les opérateurs dépendront massivement des générateurs, le coût du service restera élevé et les pannes demeureront fréquentes.

La troisième porte sur la régulation. L’État doit fixer les fréquences, les obligations de couverture, les normes de sécurité et les droits des consommateurs. Il doit aussi contrôler la qualité annoncée. Un lancement commercial ne doit pas se limiter à l’affichage d’un nouveau logo sur les téléphones.

La quatrième condition concerne les prix. La 5G ne contribuera pas à l’économie numérique si elle reste réservée à une minorité. Les forfaits, les téléphones compatibles et les services professionnels doivent devenir accessibles. Les investissements publics devront aussi veiller à ne pas élargir l’écart entre les zones riches et les régions périphériques.

Un lancement attendu, mais encore à confirmer

L’annonce d’Alfa ouvre une nouvelle phase pour les télécommunications libanaises. Elle montre que les premières infrastructures peuvent fonctionner et que le ministère cherche à relancer un secteur longtemps affaibli. Elle répond aussi à une demande réelle, car la consommation de données augmente et les usagers attendent une amélioration visible de la qualité.

Il serait pourtant prématuré de parler d’une couverture 5G du Liban. Les premières zones représentent une fraction réduite du territoire. Les 75 stations annoncées devront être déployées, raccordées et entretenues. Touch devra aussi préciser sa stratégie afin que l’accès ne dépende pas uniquement de l’opérateur choisi.

Le véritable test commencera après l’effet d’annonce. Les utilisateurs compareront les vitesses, la stabilité et les prix. Les entreprises évalueront la fiabilité du service. Les autorités devront expliquer comment la 5G s’articule avec la fibre, la réforme du secteur et le financement des infrastructures.

Le Liban dispose désormais de premiers points d’accès à la cinquième génération mobile. Son retard ne se résorbera toutefois que lorsque cette technologie cessera d’être limitée à quelques quartiers et s’intégrera à un réseau national fiable. Les prochaines mises en service à Dbayé, à l’aéroport, à Adlié et à Jounieh donneront une première indication sur la capacité d’Alfa et du ministère à transformer un lancement local en déploiement durable.