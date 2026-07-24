Internet au Liban : le projet Medusa avance

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Le Conseil des ministres libanais a demandé au ministère des Télécommunications de signer le contrat relatif au projet Medusa avec la société porteuse du câble et l’organisme public Ogero. Il a aussi chargé le ministère des Finances de garantir les crédits nécessaires au financement intégral de l’opération. Adoptée le 23 juillet 2026, cette décision doit permettre au Liban de rejoindre une nouvelle infrastructure sous-marine de fibre optique reliant plusieurs rives de la Méditerranée. Elle ouvre toutefois une phase décisive, car le contrat, son coût, le calendrier de raccordement et les capacités réservées au pays n’ont pas encore été présentés au public.

Le gouvernement a indiqué avoir suivi les recommandations de la Cour des comptes. Cette mention donne au dossier une dimension administrative et financière particulière. Elle montre que l’exécutif a dû encadrer la procédure avant d’autoriser la signature. Le projet Internet Medusa ne se résume donc pas à une décision technique. Il engage des fonds publics, l’opérateur national, le ministère de tutelle et plusieurs mécanismes de contrôle. Son efficacité dépendra autant de la qualité du câble que des conditions contractuelles retenues par l’État.

Le projet Internet Medusa franchit une étape politique

La décision du Conseil des ministres ne signifie pas que la nouvelle liaison est déjà opérationnelle au Liban. Elle autorise la poursuite du processus et demande au ministère des Télécommunications de conclure l’accord nécessaire. La signature du contrat constituera la prochaine étape formelle. Les travaux de raccordement, l’installation des équipements et les tests devront ensuite suivre.

Le compte rendu gouvernemental ne précise pas la date prévue pour la mise en service. Il ne donne pas non plus le lieu du futur point d’atterrissement du câble sur la côte libanaise. Ces informations sont essentielles, car elles déterminent les besoins en génie civil, en sécurité et en connexion avec le réseau terrestre.

Le gouvernement n’a pas communiqué le montant total du contrat. Il a seulement demandé au ministère des Finances d’assurer les crédits couvrant la totalité du projet. Cette formulation laisse entendre que le financement n’était pas encore entièrement sécurisé au moment de la séance.

L’absence de chiffre empêche pour l’instant d’évaluer l’effort budgétaire demandé à l’État. Elle ne permet pas non plus de comparer le coût du raccordement avec les recettes attendues, les économies potentielles ou les tarifs pratiqués pour d’autres liaisons internationales.

Le ministère des Télécommunications devra donc publier les principales caractéristiques de l’accord. Le public doit connaître la durée du contrat, les capacités acquises, les modalités de paiement et les obligations de maintenance. La part exacte d’Ogero devra aussi être clarifiée.

Un câble sous-marin pour diversifier les routes du Liban

Les câbles sous-marins transportent l’essentiel des communications numériques internationales. Ils relient les réseaux nationaux aux grands centres d’échange de données. Leur capacité influence la quantité de trafic qu’un pays peut envoyer ou recevoir, mais aussi la solidité de ses connexions avec l’extérieur.

Medusa a été conçu comme un système à accès ouvert reliant la Méditerranée à l’Atlantique et, à terme, à la mer Rouge. Sa première architecture couvre plusieurs pays européens et nord-africains. Des extensions vers l’est de la Méditerranée ont ensuite été annoncées.

Pour le Liban, l’intérêt principal réside dans la diversification. Une route supplémentaire réduit la dépendance à un nombre limité de connexions historiques. Elle peut offrir une solution de repli lorsqu’un câble subit une panne, une rupture accidentelle ou une opération de maintenance.

Cette redondance ne supprime pas tous les risques. Deux câbles peuvent emprunter des parcours proches ou dépendre des mêmes installations terrestres. Une politique de résilience doit donc examiner l’ensemble de la chaîne, depuis le fond marin jusqu’aux centraux et aux centres de données.

Le choix du point d’atterrissement joue ici un rôle important. Une station distincte peut renforcer la sécurité si elle ne partage pas tous ses équipements avec les infrastructures existantes. À l’inverse, une concentration excessive dans un même lieu peut maintenir un point de vulnérabilité.

Le futur raccordement doit aussi prévoir des capacités évolutives. La consommation de données augmente avec la vidéo, les services en nuage, les paiements numériques, l’intelligence artificielle et les usages professionnels. Une capacité adaptée aux besoins actuels peut devenir insuffisante quelques années plus tard.

Ogero au cœur du dispositif national

Ogero exploite une grande partie des infrastructures fixes de télécommunications au Liban. L’organisme gère le réseau de base, des centraux, des liaisons nationales et des points de connexion internationale. Son association au projet Medusa apparaît donc logique sur le plan opérationnel.

Son rôle exact reste pourtant à définir. Ogero peut intervenir comme opérateur de la station d’atterrissement, gestionnaire de la capacité acquise ou fournisseur de transport vers les opérateurs et les fournisseurs d’accès. Il peut aussi cumuler plusieurs de ces fonctions.

Cette concentration impose des règles transparentes. Les fournisseurs d’accès doivent pouvoir connaître les conditions d’utilisation de la nouvelle capacité. Les tarifs de gros doivent être prévisibles et appliqués selon des critères identiques.

Une infrastructure financée par l’État doit servir l’ensemble du marché dans des conditions clairement établies. Elle ne doit pas créer une rente ni favoriser certains acteurs. Le ministère devra donc préciser le régime d’accès au câble.

Ogero doit également disposer des moyens humains et techniques nécessaires. L’exploitation d’une liaison sous-marine exige des équipes spécialisées, une surveillance permanente et des procédures rapides en cas d’incident.

La situation financière de l’organisme constitue un autre enjeu. La crise monétaire a réduit la valeur des revenus perçus en livres et compliqué l’entretien des équipements. Les ajustements tarifaires ont amélioré certaines recettes, mais les besoins restent importants.

Le projet Medusa devra être intégré à un plan financier durable. L’État doit éviter de financer l’acquisition initiale sans prévoir les coûts de fonctionnement, les licences, l’énergie, la sécurité et les renouvellements techniques.

La Cour des comptes et l’encadrement du contrat

Le Conseil des ministres a expressément indiqué agir conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Cette précision suggère que le projet a fait l’objet d’un examen préalable portant sur la procédure ou les conditions financières.

Le contrôle de la Cour vise notamment à protéger les fonds publics et à vérifier la conformité des engagements. Dans un marché technique complexe, cette intervention peut obliger l’administration à mieux définir ses besoins et à justifier le choix du cocontractant.

La décision gouvernementale ne détaille pas les observations formulées. Elle ne précise pas non plus si certaines clauses ont été modifiées. La publication d’un résumé de ces recommandations renforcerait la compréhension du dossier.

Plusieurs points méritent une attention particulière. Le contrat doit indiquer la capacité réservée au Liban, la période d’engagement, les garanties de disponibilité et les pénalités en cas de retard. Il doit aussi répartir les responsabilités lors d’une panne.

Le prix doit être analysé sur toute la durée de l’accord. Un coût d’entrée limité peut s’accompagner de frais élevés pour l’exploitation ou l’augmentation future des capacités. À l’inverse, un investissement initial plus important peut offrir une meilleure maîtrise à long terme.

Les risques de change doivent également être identifiés. Les contrats internationaux sont souvent libellés en dollars ou en euros, alors qu’une partie des recettes du secteur est perçue localement. Une forte variation monétaire peut alourdir le coût réel du projet.

Une nouvelle capacité ne garantit pas un meilleur débit

L’arrivée d’un câble supplémentaire peut accroître la bande passante internationale disponible. Elle ne garantit toutefois pas que chaque abonné bénéficiera immédiatement d’un Internet plus rapide.

La qualité du service dépend de plusieurs segments. Après son arrivée sur la côte, le trafic doit passer par le réseau national, les centraux, les équipements de distribution et la dernière liaison vers l’utilisateur. Un blocage sur l’un de ces segments limite le débit final.

Dans de nombreuses zones, les lignes de cuivre restent un obstacle. Leur performance varie selon la distance, l’état du câble et la qualité des installations. Le déploiement de la fibre jusqu’aux immeubles ou aux foyers avance de manière inégale.

Les coupures d’électricité affectent aussi les télécommunications. Les centraux et les équipements actifs ont besoin d’une alimentation stable. Les batteries et les générateurs réduisent les interruptions, mais leur entretien coûte cher.

Le projet Internet Medusa doit donc s’inscrire dans un programme plus large. Le pays doit moderniser le réseau terrestre, sécuriser l’énergie des sites techniques et améliorer la maintenance.

Les fournisseurs d’accès devront également acheter suffisamment de capacité pour leurs abonnés. Une nouvelle liaison peut rester sous-utilisée si les prix de gros sont trop élevés ou si la distribution commerciale ne suit pas.

Le bénéfice réel devra être mesuré avec des indicateurs simples. Les autorités peuvent publier la capacité totale disponible, son taux d’utilisation, la latence vers les principaux centres internationaux et la fréquence des interruptions.

Le financement public au centre des interrogations

Le ministère des Finances a reçu la mission d’assurer les crédits nécessaires à la totalité du projet. Cette décision intervient alors que les ressources publiques restent contraintes et que plusieurs secteurs demandent des investissements urgents.

Le gouvernement devra expliquer la source du financement. Les crédits peuvent provenir du budget, des revenus du secteur des télécommunications, d’un financement extérieur ou d’un montage associant plusieurs ressources.

Le recours aux recettes des télécommunications paraît possible, car ce secteur a longtemps représenté une source importante pour le Trésor. Cette option nécessite toutefois une gestion claire des fonds et une distinction entre dépenses courantes et investissements.

Un financement par emprunt engagerait l’État sur une période plus longue. Il devrait alors être comparé aux revenus générés par la vente de capacité. Le projet peut être rentable si la demande augmente et si les tarifs couvrent les charges.

Les autorités doivent éviter de présenter le financement comme une simple dépense technique. Une liaison internationale constitue un actif stratégique. Elle peut soutenir les services numériques, les centres de données, le commerce en ligne et les activités exportatrices.

Cette valeur économique ne dispense pas d’un calcul précis. Le projet doit disposer d’un plan d’affaires. Celui-ci doit estimer le trafic, les recettes, les coûts de maintenance et les besoins futurs.

La transparence est d’autant plus nécessaire que le Conseil a demandé de financer la totalité de l’opération. Le montant final et l’échéancier devront apparaître dans les documents budgétaires ou les décisions d’exécution.

Un enjeu de souveraineté numérique

La connectivité internationale touche directement à la souveraineté. Un pays qui dépend de peu de routes extérieures reste vulnérable aux pannes, aux tensions régionales et aux décisions d’acteurs étrangers.

L’ajout d’un câble améliore la marge de manœuvre, mais la souveraineté ne se réduit pas à la propriété d’une fibre. Elle concerne aussi la maîtrise des stations, la sécurité des données en transit et la capacité de réagir à une coupure.

Le Liban devra définir qui peut accéder aux équipements sensibles. Les stations d’atterrissement nécessitent des contrôles physiques, des systèmes de surveillance et une protection contre les intrusions.

La cybersécurité doit compléter la sécurité matérielle. Les systèmes de gestion du réseau peuvent être visés par des attaques. Les opérateurs doivent limiter les accès, enregistrer les opérations et maintenir des plans de continuité.

Les contrats doivent aussi préciser la juridiction applicable en cas de conflit. Ils doivent définir les conditions de résolution des différends et les droits de l’État sur la capacité acquise.

La diversité des partenaires peut renforcer l’autonomie. Elle évite de dépendre d’un seul fournisseur ou d’une seule route. Elle permet également de négocier de meilleures conditions commerciales.

Le gouvernement devra toutefois maintenir une coordination avec les autres pays connectés. Les câbles sous-marins fonctionnent comme des infrastructures partagées. Leur réparation et leur évolution exigent une coopération entre opérateurs.

Des retombées possibles pour l’économie numérique

Une connexion internationale plus robuste peut soutenir les entreprises qui travaillent avec des clients étrangers. Les services informatiques, la création numérique et l’externalisation dépendent d’un accès stable aux plateformes mondiales.

Les banques et les systèmes de paiement utilisent également des connexions sécurisées. Les interruptions peuvent retarder les opérations et accroître les risques. Une meilleure redondance réduit l’exposition à certaines pannes.

Les universités et les centres de recherche ont besoin de transférer des volumes importants de données. Une capacité accrue peut faciliter leur participation à des réseaux scientifiques internationaux.

Le développement de centres de données représente une autre possibilité. Ces installations exigent une électricité fiable, une connectivité diversifiée et un cadre réglementaire stable. Medusa ne suffira pas à créer ce marché, mais il peut en devenir une composante.

Les services publics numériques bénéficieront aussi d’un réseau plus robuste. Le gouvernement a engagé séparément un projet de transformation numérique. Les plateformes administratives devront rester accessibles et échanger des données avec des services hébergés à l’étranger.

L’impact sur les prix n’est pas automatique. Une hausse de la capacité peut réduire le coût unitaire du trafic, mais cette baisse doit être transmise aux fournisseurs puis aux consommateurs.

L’autorité publique devra suivre cette transmission. Elle pourra comparer l’évolution des tarifs de gros, des forfaits et de la qualité. Sans ce suivi, les gains pourraient rester concentrés chez quelques acteurs.

Le risque d’un décalage entre le câble et le réseau local

Le principal risque opérationnel réside dans un décalage entre l’infrastructure internationale et le réseau national. Le Liban pourrait acquérir une grande capacité sans pouvoir la distribuer efficacement.

La fibre terrestre doit relier la station d’atterrissement aux principaux centres de trafic. Elle doit emprunter plusieurs itinéraires pour éviter qu’une coupure locale neutralise la nouvelle liaison.

Les centraux doivent être modernisés et alimentés en permanence. Les réseaux métropolitains doivent absorber l’augmentation du trafic. La dernière connexion vers les foyers reste enfin déterminante.

Le ministère devra présenter une cartographie des investissements complémentaires. Cette cartographie doit indiquer les zones prioritaires, les travaux nécessaires et les délais.

Une coordination avec les municipalités sera souvent indispensable. Le déploiement de la fibre nécessite des autorisations, des travaux routiers et un accès aux infrastructures urbaines.

Les opérateurs mobiles sont également concernés. Une partie croissante du trafic Internet passe par les réseaux cellulaires. Leurs antennes doivent disposer de liaisons de collecte suffisantes pour utiliser la capacité internationale.

Medusa peut donc devenir un catalyseur, mais seulement si l’investissement se prolonge sur terre. Le gouvernement doit éviter une approche limitée à l’annonce du raccordement.

Les informations encore attendues

La décision du 23 juillet fixe une orientation claire : le ministère des Télécommunications doit signer le contrat, Ogero doit être associé et le ministère des Finances doit couvrir le projet.

Plusieurs données restent cependant absentes. Le coût total n’a pas été annoncé. La capacité réservée au Liban demeure inconnue. Le calendrier de mise en service et le point d’atterrissement ne sont pas précisés.

Le gouvernement doit également expliquer le modèle économique. Il devra indiquer qui vendra la capacité, à quel prix et selon quelles règles d’accès.

Le texte des recommandations de la Cour des comptes apporterait un éclairage utile. Il permettrait de comprendre les garanties ajoutées avant l’approbation gouvernementale.

Les citoyens et les entreprises attendront surtout des effets mesurables. Une baisse des interruptions, une amélioration des débits et des tarifs plus cohérents donneraient un contenu concret à la décision.

Le prochain jalon sera la signature du contrat. Viendront ensuite le financement effectif, les travaux de raccordement et l’intégration au réseau d’Ogero. La publication de ces étapes déterminera si le projet Internet Medusa devient une véritable nouvelle porte numérique pour le Liban ou une capacité internationale encore difficile à transmettre jusqu’aux utilisateurs.