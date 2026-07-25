🕯️ Элиас Хойек, патриарх, родивший Ливан

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Более века назад человек Церкви боролся за то, чтобы дать Ливану его границы и его судьбу. 25 июля 2026 года в Димане Церковь провозгласила его блаженным. Взгляд на жизнь «отца Великого Ливана».
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