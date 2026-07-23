USA : l’univers impitoyable du pétrole

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De 1932 à 1935, la vaste plaine du Chaco, supposée riche en pétrole, fut l’enjeu d’une guerre meurtrière entre la Bolivie et le Paraguay. La Bolivie fut soutenue dans son effort de guerre par les compagnies pétrolières étatsuniennes, désignées comme le cartel des sept sœurs, alors que le Paraguay fut armé par les compagnies pétrolières britanniques.

Après un accord de cessez-le-feu le 12 juin 1935, un traité de paix fut signé par les deux nations en 1938. Cependant, il s’avéra que le gisement pétrolier était insuffisant au regard d’une production surévaluée.

Au final, ce conflit se révéla une excellente affaire pour le commerce des armes. Outre le fait que les populations de la Bolivie et du Paraguay subirent la perte de nombreuses vies humaines, ces deux nations plongèrent dans une extrême pauvreté.

Si la Grande-Bretagne a dominé le monde économique et financier durant toute la période de XIXe siècle, depuis la découverte d’Edwin Drake en 1859, surnommé le colonel Drake, le pétrole est devenu la pierre angulaire du leadership étatsunien.

Après la seconde guerre mondiale, la ruée vers l’or noir a permis aux États-Unis de devenir la première puissance industrielle, commerciale et financière.

Au fil du temps, les États-Unis ont été très actifs dans de nombreux coups d’État, notamment à Cuba en 1952, en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Congo en 1965, au Chili en 1973, à Grenade en 1983, au Panama en 1989, en Ukraine en 2014 et au Venezuela en 2026.

Cela dit, les États-Unis opèrent entre 750 et 800 installations militaires dans environ 80 pays : une présence sans précédent dans l’histoire contemporaine. N’est-ce pas Wesley Clark, ancien commandant suprême de l’OTAN, qui avait déclaré en 2007 que les guerres en Irak, en Libye, et les autres, étaient prévues de longue date par les stratèges militaires et politiques des États-Unis ?

Sans nul doute, les États-Unis se sont en partie fortifiés sur l’exploitation du pétrole et en on fait un pilier central de leur politique étrangère. En 1974, Henry Kissinger avait conclu un accord avec l’Arabie Saoudite : tout le pétrole vendu dans le monde devait être tarifé en dollars américains.

Depuis 1974, cette exclusivité financière accroît le poids considérable du dollar dans les échanges internationaux. À cela s’ajoute l’extraterritorialité du droit américain. Dès 2018, les entreprises européennes ont subi des pertes directes estimées à plus de 19 milliards d’euros pour non respect des lois américaines.

Disposant d’un quasi monopole de la production pétrolière mondiale, les États-Unis utilisent le pétrole comme une arme diplomatique et militaire. Et ils ne s’en privent pas.

Comble de l’ironie, l’Australie en annulant brusquement un contrat de 56 milliards d’euros avec la France pour des sous-marins du groupe français Naval Group, ses principaux dirigeants avaient privilégié les États-Unis pour la fourniture de sous-marins nucléaires.

Trompés et mécontents, les Australiens recevront des submersibles américains d’occasion… Ce qui montre bien que de nombreux dirigeants politiques ont la mémoire courte. En effet, on attribue à Henry Kissinger, alors Secrétaire d’État, cette citation : «Être l’ennemi de l’Amérique peut-être dangereux. Être son ami est mortel ».

Toujours est-il que la guerre actuelle en Iran a été déclenchée le 28 février 2026 par les États-Unis au mépris du droit international. Le Président Donald Trump ne cesse de modifier ses motivations et ses menaces.

Lors d’une interview accordée à l’émission « 20/20 » en 1987, présentée par Barbara Walters sur le réseau ABC News, Donald Trump avait insisté sur la manière dont Washington devait s’occuper de Téhéran et de son pétrole. Il avait déclaré à Barbara Walters : «Pourquoi n’irions-nous pas là-bas pour leur prendre une partie de leur pétrole qui se trouve le long de leurs côtes ?»

Ces propos ont aujourd’hui une résonnance particulière.

Assurément, le principal objectif des États-Unis demeure la prise de contrôle des installations pétrolières iraniennes. Cette guerre s’avère très dangereuse et meurtrière, car elle perpétue la diplomatie de la canonnière.

Enfin, ce conflit d’une illégitime violence constitue un renchérissement inouï du prix du baril, une inflation certaine, une récession probable, un fléchissement du PIB mondial, et en définitive une baisse considérable des réserves stratégiques.

Henri Ramoneda