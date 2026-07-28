Купание в зоне риска в #Ливане: отчет CNRS за 2026 год о качестве прибрежных вод упал.

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Из 37 участков, протестированных от Нахр-эль-Кабира до Накуры, 24 являются чистыми, но 7 остаются опасными — ведущая река Антелиас, за которой следуют Рамлет-эль-Байда и залив Джуния. В Триполи более половины домов до сих пор не подключены к канализационной сети. Тем не менее, ливанцы продолжают там купаться.
🔗 LibnaNEWS.com
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