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Купание в зоне риска в #Ливане: отчет CNRS за 2026 год о качестве прибрежных вод упал.

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Baignade à risque au #Liban : le rapport 2026 du CNRS sur la qualité des eaux côtières est tombé.
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Из 37 участков, протестированных от Нахр-эль-Кабира до Накуры, 24 являются чистыми, но 7 остаются опасными — ведущая река Антелиас, за которой следуют Рамлет-эль-Байда и залив Джуния. В Триполи более половины домов до сих пор не подключены к канализационной сети. Тем не менее, ливанцы продолжают там купаться.
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