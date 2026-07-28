Polémique: Antoun Sehnaoui dîne avec Netanyahou

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La photographie a quitté en quelques heures le cadre d’un dîner privé pour devenir un objet politique au Liban. Prise au Four Seasons de Washington, elle montre Benjamin Netanyahou à table avec plusieurs invités. Antoun Sehnaoui apparaît de dos, au premier plan. Le banquier libanais ne se trouvait pas là par hasard. Il coorganisait, avec Morgan Ortagus, une soirée en hommage au sénateur américain Lindsey Graham, l’un des soutiens les plus constants d’Israël au Congrès.

La présence du chef du gouvernement israélien, de son épouse et de responsables américains donne à l’image une portée qui dépasse la sociabilité mondaine. Antoun Sehnaoui y apparaît dans une position d’hôte. Il accueille un responsable israélien en exercice, au cœur de Washington, alors que le Liban reste officiellement en état de guerre avec Israël.

La scène a immédiatement suscité la colère au Liban. Elle survient dans un pays marqué par les bombardements, les déplacements de population et les destructions provoquées par les affrontements avec Israël. Elle intervient aussi alors que les discussions israélo-libanaises, conduites sous médiation américaine, restent au cœur d’un rapport de force régional.

La photographie révèle surtout un réseau d’influence privé notamment médiatique. Antoun Sehnaoui finance des initiatives favorables à Israël, fréquente des responsables politiques pro-israéliens et participe à des événements liés à cet écosystème. Il entretient également une relation publique avec Morgan Ortagus, ancienne responsable américaine directement impliquée dans le dossier libanais.

Cette accumulation change la nature du débat. Il ne s’agit plus d’une rumeur, d’un contact indirect ou d’une proximité supposée. Antoun Sehnaoui assume désormais une place visible dans les cercles américains qui soutiennent Israël. Ses financements, ses relations politiques et son rôle d’hôte auprès de Netanyahou forment un ensemble cohérent.

La question porte désormais sur la nature de cette influence, sur les intérêts qu’elle sert et sur ses connexions avec certains conseillers de la présidence libanaise. Ces interrogations prennent une dimension particulière dans le contexte des négociations entre le Liban et Israël.

Une photo qui transforme une proximité en fait public

Antoun Sehnaoui est reconnaissable de dos sur la photographie diffusée. Sa présence a aussi été établie par les comptes rendus de la soirée, qui le désignent comme coorganisateur avec Morgan Ortagus. Le débat ne porte donc plus seulement sur une identification visuelle. Il concerne la nature de l’événement, le rôle joué par le banquier et la signification politique d’un dîner auquel participait Benjamin Netanyahou.

La composition du cliché a renforcé son impact. Le Premier ministre israélien fait face à l’objectif. Antoun Sehnaoui se trouve à quelques places de lui, au premier plan. Cette disposition donne l’impression d’un cercle restreint. Elle contraste avec les précautions habituelles entourant les contacts entre des ressortissants libanais et des responsables israéliens. Même lorsque ces rencontres se produisent hors du Liban, elles restent exposées à une lecture juridique et politique particulièrement sévère.

Les organisateurs ont présenté la soirée comme un hommage à Lindsey Graham. Le sénateur républicain de Caroline du Sud était un soutien constant d’Israël et un défenseur d’une ligne dure contre l’Iran. Sa disparition a réuni à Washington plusieurs responsables politiques et alliés internationaux. Le cadre commémoratif explique la présence de Netanyahou. Il n’efface toutefois pas le choix de Sehnaoui de participer à l’organisation de l’événement et d’apparaître dans ce cercle.

Cette distinction est centrale. Une présence dans une salle nombreuse n’a pas la même portée qu’un rôle d’hôte. Coorganiser signifie participer à la préparation, accueillir les invités et assumer publiquement l’événement. C’est précisément ce point qui nourrit la colère d’une partie de l’opinion libanaise. Les critiques ne décrivent pas seulement un contact. Elles dénoncent une normalisation sociale et politique menée sans mandat public, depuis Washington, par un homme qui dirige un important groupe bancaire libanais.

L’engagement pro-israélien d’Antoun Sehnaoui

Antoun Sehnaoui ne se contente pas de fréquenter des personnalités favorables à Israël. Il finance des initiatives qui participent au rapprochement entre les institutions américaines et israéliennes.

En 2025, il a apporté son soutien financier à une coopération entre le Washington National Opera et l’Opéra israélien de Tel-Aviv. La presse communautaire américaine l’a présenté comme un entrepreneur libanais ayant permis le lancement de cette initiative américano-israélienne.

Son nom a également été inscrit sur le mur des donateurs du Musée mémorial de l’Holocauste à Washington. Selon les règles rendues publiques par l’institution, cette inscription correspond à une contribution d’au moins 50 000 dollars.

Lors d’une cérémonie organisée en avril 2026, Sehnaoui est apparu avec Morgan Ortagus. Celle-ci a salué publiquement son engagement aux côtés d’Israël et les convictions sionistes qu’elle lui attribue. Cette prise de parole a provoqué une vive réaction au Liban.

La cérémonie se déroulait alors que les conséquences de la guerre restaient visibles sur le territoire libanais. Elle coïncidait aussi avec des discussions israélo-libanaises organisées à Washington. La simultanéité des deux événements a renforcé la controverse.

Le banquier participe en outre à des rencontres réunissant des responsables politiques, des donateurs et des organisations appartenant à l’écosystème pro-israélien américain. Il gravite autour de réseaux proches de l’AIPAC et des principaux groupes de pression favorables à Israël.

Son engagement ne dépend pas d’une seule institution. Il s’inscrit dans un système plus large, où se croisent financement culturel, philanthropie, collecte politique, diplomatie privée et accès aux élus.

Les financements d’initiatives israélo-américaines, le don au musée, les apparitions publiques avec Morgan Ortagus et le dîner avec Netanyahou sont établis. Sa participation à des événements fréquentés par les réseaux de l’AIPAC est également rapportée.

Le détail complet de ses versements aux comités politiques ou aux candidats américains n’est toutefois pas disponible dans une liste publique consolidée. Cette absence de transparence empêche d’établir le montant total de ses engagements. Elle ne remet pas en cause la réalité de son insertion dans cet environnement.

Un lobby qui ne se limite pas à l’AIPAC

Le lobby pro-israélien aux États-Unis ne se résume pas à l’AIPAC. Il repose sur un ensemble de structures. Des comités électoraux financent des candidats. Des associations organisent des rencontres. Des fondations soutiennent des projets culturels ou universitaires. Des groupes religieux mobilisent leurs membres.

Les donateurs privés jouent aussi un rôle central. Ils financent des événements, rapprochent des responsables politiques et donnent accès à des espaces où se construisent les décisions. C’est dans cet ensemble qu’Antoun Sehnaoui a pris place.

Son rôle d’hôte auprès de Netanyahou constitue l’expression la plus visible de cette insertion. Il ne s’agit plus seulement d’apporter de l’argent à une institution culturelle. Il s’agit d’organiser une rencontre politique de premier plan avec le chef du gouvernement israélien.

Le choix de Lindsey Graham comme figure honorée renforce cette lecture. Le sénateur défendait l’aide militaire américaine à Israël et soutenait les positions de Netanyahou sur l’Iran. Il plaidait pour une politique offensive contre les adversaires régionaux d’Israël.

En organisant cette soirée, Sehnaoui se place au centre d’un courant politique clairement identifié. Il ne cherche pas à maintenir une équidistance entre les acteurs du conflit. Il évolue dans un environnement qui défend les intérêts stratégiques d’Israël et une normalisation accrue de ses relations avec les pays arabes.

Ses soutiens présentent cette activité comme un engagement en faveur de la paix. Cette expression masque toutefois un déséquilibre. Sehnaoui participe à des événements qui mettent en avant la vision israélienne, honorent ses soutiens et réunissent ses responsables politiques.

Aucune initiative comparable en faveur des victimes libanaises ou palestiniennes n’apparaît dans cette séquence publique. Cette asymétrie explique pourquoi la notion de dialogue convainc peu ses détracteurs au Liban.

Antoun Sehnaoui, figure majeure de la banque libanaise

Né à Beyrouth en 1972, Antoun Sehnaoui est un banquier, homme d’affaires et producteur. Il a étudié aux États-Unis avant de rejoindre les activités familiales. En 2007, il a pris la présidence et la direction générale de la Société Générale de Banque au Liban, plus connue sous le sigle SGBL. L’établissement faisait alors partie des banques libanaises engagées dans une stratégie d’expansion régionale.

Sous sa direction, le groupe a développé ses activités en Jordanie, à Chypre, dans le Golfe et en Europe. Sehnaoui préside aussi Fidus Wealth Management. Il dirige la Compagnie Financière Richelieu, qui contrôle des activités de banque privée et de gestion d’actifs, notamment en France et à Monaco. Cette implantation lui donne une surface financière qui dépasse largement le marché libanais.

Son parcours ne se limite pas à la banque. Il a investi dans les médias, l’immobilier, la culture et le cinéma. Il a participé au financement de plusieurs productions, dont des films libanais ayant obtenu une visibilité internationale. Cette diversification a contribué à construire l’image d’un entrepreneur connecté aux milieux d’affaires, culturels et politiques en Europe comme aux États-Unis.

Cette position explique aussi l’ampleur de la polémique. Antoun Sehnaoui n’est pas un particulier sans responsabilités publiques ou économiques. Il préside une banque libanaise dont les clients ont subi, comme ceux des autres établissements, les restrictions imposées depuis l’effondrement financier de 2019. Son nom reste lié à un système bancaire accusé par les déposants d’avoir transféré sur eux l’essentiel des pertes.

La SGBL a, comme l’ensemble du secteur, appliqué des restrictions sur les retraits et les transferts. Ces mesures ont été prises sans loi formelle sur le contrôle des capitaux pendant une longue période. Elles ont empêché de nombreux clients d’accéder librement à leur épargne. Les banques ont invoqué la crise de liquidité, l’exposition à la Banque du Liban et les décisions des autorités. Les déposants ont dénoncé une confiscation de fait.

Dans ce contexte, toute manifestation de puissance, d’accès ou de proximité internationale provoque une réaction accrue. Les images de dirigeants bancaires fréquentant les cercles politiques américains contrastent avec la situation des épargnants au Liban. Beaucoup restent confrontés à des comptes bloqués, à des retraits limités et à des pertes considérables liées aux différents taux de conversion appliqués depuis la crise.

La crise bancaire aussi en arrière-plan de la polémique

La photographie ne concerne pas directement les comptes bancaires. Pourtant, la crise financière forme l’arrière-plan social du débat. Antoun Sehnaoui appartient au groupe restreint des dirigeants qui ont façonné le secteur avant 2019. À cette époque, les banques attiraient les dépôts grâce à des taux élevés. Elles plaçaient une part importante de leurs ressources auprès de la Banque du Liban et finançaient l’État.

Lorsque les entrées de devises ont ralenti, le modèle s’est effondré. Les établissements ont fermé temporairement, puis limité les retraits. Les déposants ont découvert que les dollars inscrits sur leurs comptes n’étaient plus disponibles dans les mêmes conditions. Plusieurs catégories de dollars bancaires sont apparues. Leur valeur réelle a chuté face aux billets en circulation.

Les responsabilités restent disputées. Les banques mettent en avant les déficits publics, la politique monétaire et le défaut de l’État. Les autorités politiques accusent parfois les banques d’avoir profité de rendements excessifs. Les déposants reprochent aux deux camps de retarder la répartition des pertes. Aucun plan global n’a encore permis de restaurer les comptes, de restructurer équitablement le secteur et de relancer le crédit.

Antoun Sehnaoui a également été cité dans des procédures et des controverses judiciaires liées à la banque. Les procédures libanaises ont souvent été ralenties par les conflits de compétence, les recours et les affrontements politiques. Il reste nécessaire de distinguer les faits judiciaires établis des accusations médiatiques ou partisanes.

La polémique actuelle repose sur un fait différent et directement visible : Sehnaoui a participé à l’organisation d’un dîner avec Netanyahou. Elle ne dépend donc pas des anciens dossiers. Mais ceux-ci influencent la réception du cliché. Pour ses détracteurs, l’image confirme l’existence d’une élite capable de contourner les frontières politiques et sociales qui s’imposent au reste de la population.

Antoun Sehnaoui et Morgan Ortagus, une relation exposée

La présence de Morgan Ortagus aux côtés d’Antoun Sehnaoui n’est pas nouvelle. Leur relation a été rapportée publiquement par plusieurs médias américains, israéliens, arabes et libanais depuis le début de 2026. Ces publications la décrivent comme une relation sentimentale. Des sources proches d’Ortagus ont affirmé qu’elle avait commencé après sa séparation conjugale et qu’elle avait été déclarée selon les règles applicables.

Cette relation personnelle s’accompagne désormais d’apparitions communes. En avril 2026, Antoun Sehnaoui et Morgan Ortagus ont participé ensemble à une cérémonie au Musée mémorial de l’Holocauste à Washington. Leurs noms figuraient sur le mur des donateurs. La presse avait alors souligné que le nom de Sehnaoui apparaissait comme celui d’un donateur libanais, dans un contexte de discussions particulièrement sensibles entre le Liban et Israël.

Quelques semaines plus tard, ils sont apparus lors du lancement d’un ouvrage défendant une lecture arabe favorable à Israël. L’événement réunissait des diplomates, des responsables politiques, des journalistes et des représentants de plusieurs communautés. Le site personnel de Morgan Ortagus a lui-même relayé cette rencontre en présentant leur engagement commun dans le dialogue régional.

Le dîner en hommage à Lindsey Graham marque une étape supplémentaire. Sehnaoui et Ortagus n’y sont plus seulement invités. Ils en sont les hôtes. Ils accueillent un Premier ministre israélien en exercice et des sénateurs américains. Cette évolution transforme leur proximité personnelle en partenariat public, mondain et politique. Elle explique pourquoi la nouvelle photographie provoque une réaction plus forte que les précédentes.

Morgan Ortagus connaît bien le dossier libanais. Ancienne porte-parole du département d’État sous la première administration Trump, elle a ensuite occupé des fonctions liées à la politique américaine au Moyen-Orient. En 2025, elle a participé aux efforts diplomatiques américains concernant le Liban, Israël et le mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Ses positions ont souvent été jugées très favorables à Israël par ses critiques libanais.

La révélation de sa relation avec Sehnaoui avait déjà soulevé des questions sur un éventuel conflit d’intérêts. Le sujet ne se réduit pas à leur vie privée. Il porte sur l’accès dont peut bénéficier un banquier libanais auprès d’une responsable américaine ayant travaillé sur des dossiers qui concernent directement son pays, son secteur économique et ses réseaux. Aucun élément public ne démontre à lui seul une intervention irrégulière. La question de l’apparence d’un conflit reste toutefois posée.

Morgan Ortagus, diplomate et voix républicaine

Morgan Ortagus s’est fait connaître comme porte-parole du département d’État entre 2019 et 2021, sous l’autorité de Mike Pompeo. Elle a auparavant travaillé dans les secteurs du renseignement, de la finance et des médias. Officier de réserve de la marine américaine, elle appartient aux réseaux républicains de politique étrangère et intervient régulièrement dans les débats sur l’Iran, Israël et le Golfe.

Son retour dans l’appareil diplomatique américain en 2025 l’a replacée au centre des discussions régionales. Elle a effectué des déplacements à Beyrouth et participé aux échanges sur la mise en œuvre du cessez-le-feu conclu après la guerre entre Israël et le Hezbollah. Elle a aussi défendu le désarmement des groupes armés et le renforcement de l’autorité de l’État libanais.

Au Liban, ses déclarations ont souvent déclenché de fortes réactions. Ses partisans considèrent qu’elle formule clairement les exigences américaines. Ses opposants l’accusent de reprendre les priorités israéliennes et d’exercer une pression unilatérale sur Beyrouth. Sa relation avec Antoun Sehnaoui a ajouté une dimension personnelle à ces critiques.

Leur association publique brouille les frontières entre diplomatie, influence privée et sociabilité politique. Washington fonctionne largement par réseaux. Les dîners, fondations, groupes de réflexion et événements caritatifs jouent un rôle réel dans la circulation des idées et l’accès aux décideurs. Sehnaoui semble avoir consolidé sa place dans cet environnement grâce à Ortagus, à ses activités philanthropiques et à ses relations financières.

Il serait toutefois excessif de déduire de chaque apparition une décision politique précise. Les photographies attestent des contacts et d’une proximité. Elles ne prouvent pas automatiquement une intervention dans un dossier public. Le problème politique tient plutôt à l’opacité : le public libanais ignore la nature des discussions, les intérêts représentés et les éventuelles démarches entreprises au nom du Liban ou d’acteurs privés.

Le Liban applique depuis 1955 une loi de boycott d’Israël. Son premier article interdit aux personnes physiques et morales de conclure certaines transactions ou certains accords avec des personnes résidant en Israël, des entités israéliennes ou des acteurs agissant pour leur compte. Le texte vise notamment les échanges commerciaux, financiers et économiques.

D’autres dispositions et pratiques judiciaires ont élargi la sensibilité autour des contacts avec des ressortissants israéliens. Des artistes, journalistes ou particuliers ont déjà été interrogés ou poursuivis après des rencontres, des entretiens ou des collaborations. L’application varie selon les circonstances. La nationalité des participants, le lieu, la nature du contact et l’existence d’une transaction peuvent modifier l’analyse.

Le cliché du dîner ne permet donc pas, à lui seul, d’établir une qualification pénale. La présence à une même table peut constituer un élément factuel, mais une éventuelle infraction doit être déterminée par la justice. Il faudrait examiner le rôle exact de Sehnaoui, les modalités d’organisation, les invitations, les financements et la nature des échanges avec les participants israéliens.

Cette réserve juridique ne réduit pas la portée politique. Au Liban, la norme sociale autour d’Israël reste souvent plus large que la lettre du droit. La normalisation désigne non seulement des accords officiels, mais aussi les relations culturelles, économiques ou personnelles susceptibles de rendre ordinaires des contacts avec des responsables israéliens. Les adversaires de cette normalisation voient dans le dîner de Washington un exemple manifeste.

Les défenseurs du dialogue avancent un argument opposé. Ils estiment que les contacts peuvent préparer des arrangements de sécurité, des accords frontaliers ou une réduction des tensions. Certains considèrent aussi que la diplomatie informelle permet d’explorer des solutions lorsque les canaux officiels sont bloqués. Mais Antoun Sehnaoui ne détient aucun mandat public connu pour négocier au nom de l’État libanais.

C’est cette absence de mandat qui nourrit le soupçon. Un acteur privé peut défendre ses idées et participer à des événements à l’étranger. Il ne peut cependant pas présenter ses positions comme celles du Liban. La présence de Sehnaoui aux côtés de Netanyahou devient alors le symbole d’une diplomatie parallèle menée par des élites économiques, sans contrôle institutionnel ni débat démocratique.

Une image au croisement de plusieurs fractures libanaises

La polémique révèle d’abord la fracture autour d’Israël. Une partie des Libanais refuse tout contact avant la fin de l’occupation, le règlement des litiges frontaliers et une solution pour les Palestiniens. Une autre partie veut dissocier la souveraineté libanaise du conflit régional et envisage des arrangements directs. Entre les deux, beaucoup soutiennent des négociations limitées, conduites par l’État et encadrées par des médiateurs.

Elle révèle ensuite une fracture sociale. Les dirigeants de banques disposent de ressources et de réseaux internationaux que la majorité de la population ne possède pas. Depuis 2019, cette différence est devenue plus visible. Les déposants doivent parfois engager des procédures longues pour récupérer une fraction de leurs avoirs, tandis que certains banquiers poursuivent leurs activités à l’étranger.

La photo touche aussi à la question de la représentation. Qui parle pour le Liban à Washington ? Les institutions officielles, les partis, les diplomates, les banques, les hommes d’affaires ou les communautés de la diaspora entretiennent tous leurs propres canaux. Cette pluralité peut être utile. Elle devient problématique lorsque les intérêts privés se confondent avec des positions nationales.

Enfin, l’image montre la puissance des signes politiques. Aucun communiqué détaillé n’était nécessaire pour lancer la controverse. La disposition des convives, le visage de Netanyahou et la présence de Sehnaoui ont suffi. Sur les réseaux sociaux, la photographie a été interprétée avant même que les organisateurs ne donnent leur version complète de la soirée.

Les réactions officielles libanaises seront désormais observées. Une plainte peut être déposée, un parquet peut décider d’examiner les faits ou les autorités peuvent garder le silence. Le gouvernement devra aussi choisir s’il considère l’épisode comme une affaire privée, une question judiciaire ou un acte politique. À ce stade, aucun examen public complet des conditions d’organisation du dîner n’a été annoncé.