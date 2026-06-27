« Хезболлах » отвергает рамочное соглашение

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Хезболла отвергла рамочное соглашение, подписанное в Вашингтоне между Ливаном, Израилем и Соединенными Штатами через своего генерального секретаря шейха Наима Кассема. В заявлении по тексту лидер шиитской партии обвиняет ливанские власти в том, что они отказались от карты силы, согласились на свободные уступки Израилю и поставили разоружение сопротивления в центр механизма, который, по его словам, легализовал бы израильское присутствие на юге Ливана. Его позиция усилила политическую борьбу в Бейруте с момента подписания соглашения.

Заявление Наима Кассема не ограничивается отказом от принципа. Он напрямую нападает на президентство, правительство и метод ведения переговоров, которым следуют ливанские власти. Генеральный секретарь Хезболлы считает, что рамочное соглашение ставит Ливан в положение слабости, а не использует региональный баланс сил, созданный, по его мнению, американо-иранскими переговорами. Он также обвиняет ливанскую исполнительную власть в том, что она исключила сопротивление в разгар войны и предложила Израилю то, что он не мог получить в военном отношении.

Эта декларация является первым шагом ливанского правительства к восстановлению суверенитета, возвращению перемещенных лиц и восстановлению Юга. Вашингтонский текст предусматривает пилотные районы, усиление роли ливанской армии, постепенную передислокацию Израиля и проверенное разоружение негосударственных вооруженных групп. Для Хезболлы эта архитектура меняет порядок приоритетов. Израиль должен сначала полностью покинуть территорию Ливана. По словам стороны, вопрос об оружии не может быть задан до тех пор, пока остается израильское присутствие.

Прямое обвинение ливанских властей

Наим Кассем открыл свое заявление, подвергнув сомнению ответственность ливанских властей. Он спрашивает: « Где честность и ответственность ливанских властей перед своим народом и защита суверенитета Ливана, в то время как американский спонсор не дал им прекращения огня? Лидер «Хезболлы» обвиняет ливанские власти в том, что они встали на дипломатический путь, не получив, по его словам, предварительных гарантий защиты гражданских лиц.

По его словам, перемирие достигло Ливана «через американо-иранские переговоры в апреле 2026 года», но ливанские власти якобы его отвергли. По его словам, этот отказ привел бы Израиль к совершению того, что он называет «черной средой», с сотнями погибших и раненых, террором, наложенным на население и «кампанией из 100 авиаударов по всему Ливану, включая Бейрут». Эти элементы являются частью политического обвинения, выдвинутого Хезболлой. Они не были представлены в декларации в качестве данных независимого официального обзора.

Первая часть направлена на перекладывание ответственности. «Хезболла» хочет показать, что Вашингтонское соглашение не спасло Ливан, но что это произошло бы после того, как выбор правительства был признан неправильным. Цель ясна: бросить вызов официальной версии о том, что соглашение будет дипломатическим прогрессом. Для Наима Кассема власти отклонили более благоприятный вариант, а затем приняли более дорогостоящий текст для ливанского суверенитета.

Прямые переговоры объявляются уступками

Вторая ось декларации — прямые переговоры. Мы сказали властям, что прямые переговоры являются свободными уступками Израилю. По его словам, эти встречи были бы не обычным дипломатическим упражнением, а « налоговыми встречами подчинения израильским и американским требованиям ».

Лидер «Хезболлы» также утверждает, что эти обсуждения проходят «в противовес более чем половине ливанского народа» и «в отличие от Конституции и законов, которые считают Израиль врагом и криминализируют любой контакт с ним». Это заявление фиксирует отказ партии в политико-правовом реестре. Хезболла стремится представить соглашение как проблему национальной легитимности, а не только как стратегическое разногласие.

Наим Кассем обвиняет власти в отказе от карты сопротивления. «У вас нет карты силы, потому что вы отказались от силы сопротивления и народа», — говорит он. Формула обобщает доктрину Хезболлы. Для партии военный потенциал сопротивления является рычагом в любых переговорах с Израилем. По его мнению, рассматривать его как проблему, которую необходимо решить, означает ослабить Ливан еще до начала обсуждения.

Самое сложное – это решение правительства от 2 марта. Кассем утверждает, что власти «уничтожили сопротивление в тылу», объявив его вне закона «в разгар войны», и это «на службе израильского проекта». Он добавляет: «Слова ничего не меняют, важны результаты: это отказ от суверенитета Ливана. Поэтому Хезболла отвергает официальный дискурс о суверенитете и утверждает, что суверенитет измеряется конкретными результатами, включая уход Израиля.

Иран представлен как карта силы

В декларации также подчеркивается роль Ирана. Наим Кассем заявил, что «ирано-американский меморандум о взаимопонимании поставил окончание войны в Ливане в качестве первого пункта». По его версии, когда Израиль отказался подчиниться, «Иран приостановил соглашение и закрыл Ормузский пролив до тех пор, пока США не окажут давление и не наложат режим прекращения огня».

Эти заявления должны рассматриваться как позиция Хезболлы. Они отражают показания партии о региональном соотношении сил. Наим Кассем хотел показать, что Тегеран действовал в пользу Ливана и что ливанские власти не смогли бы использовать этот рычаг. Он утверждает, что американо-иранский текст предусматривал «немедленное и длительное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан», а также обязательство «не применять силу» и «гарантировать суверенитет и территориальную целостность Ливана».

По его словам, « переговоры по окончательному соглашению должны состояться в течение 60 дней ». Он добавил, что ливанские власти вновь отказались от этого маршрута « до тех пор, пока не будет объяснено, что прекращение огня уже достигнуто и что переговоры о выводе израильских войск являются ливанскими ». Кассем завершает эту последовательность политической формулой: «Это подарок от Ирана Ливану. Но власти отказались от этих карт в рамках рамочного соглашения и дали Израилю то, что он хотел, бесплатно

Эта часть заявления подтверждает глубину разногласий между Хезболлой и правительством. Ливанское правительство хочет включить соглашение в межгосударственные отношения между Ливаном и Израилем при посредничестве США. Хезболла настаивает на региональной структуре, в которой Иран остается силой посредничества, давления и защиты. Рамочное соглашение направлено на то, чтобы исключить Иран из формального уравнения. Наим Кассем передал его в центр истории.

Пилотные зоны объявлены легализацией оккупации

Сильнейшая критика касается пилотных зон. Наим Кассем говорит о «серьезном падении» и «большой ошибке», которая, по его словам, «предоставляет суверенитет израильскому врагу». Он обвиняет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он санкционировал усиление ливанской армии «только в двух пилотных зонах», в то время как «враг контролирует ее развертывание и разоружение».

Эта формулировка охватывает ядро механизма, предусмотренного в соглашении. Вашингтонский текст предусматривает, что ливанская армия постепенно берет под контроль определенные районы после проверки разоружения негосударственных вооруженных групп и демонтажа их инфраструктуры. Для ливанских властей этот метод должен позволить возвращение государства. Для Хезболлы это дает Израилю право контроля над развертыванием ливанской армии и внутренними делами страны.

Наим Кассем утверждает, что «пробный период может длиться месяцами, с израильской валидацией на каждом этапе». Он делает очень трудный вывод: «Это легализует оккупацию на годы, даже превращение этих территорий в аннексию. Это обвинение является частью контекста, в котором израильские официальные лица уже упоминали о сохранении зоны безопасности на юге Ливана до тех пор, пока Хезболла не будет разоружена.

Генеральный секретарь Хезболлы также считает, что соглашение «предотвращает возвращение ливанцев на их земли». Это заявление является ответом на официальную ливанскую речь, которая, напротив, представляет текст как путь к возвращению перемещенных лиц. Поэтому расхождение касается одной и той же цели. Правительство говорит, что пилотные участки позволят вернуться. Хезболла утверждает, что они могут заблокировать это возвращение, если Израиль сохранит контрольную власть.

Отказ связать вывод израильских войск и разоружение

Заключительная часть заявления касается самого взрывоопасного вопроса: связи между уходом Израиля и разоружением сопротивления. Наим Кассем заявляет: «Какое отношение Израиль имеет к нашим внутренним делам? Любое соглашение должно быть ограничено югом Литани. « Хезболлах » отказывается рассматривать вопрос об оружии в Ливане в соглашении с Израилем.

Лидер партии добавил: Связать вывод Израиля с разоружением сопротивления крайне опасно. По его словам, это сделает « каждое оружие в Ливане оправданием для продолжения оккупации ». Эта формула отражает суть оппозиции Хезболлы. Если Израиль сможет оставаться там до тех пор, пока есть оружие за пределами государства, то вывод войск будет зависеть от условия, которое Тель-Авив может считать невыполненным.

Касем тогда заявляет: «Сопротивление не будет разоружено, а право на защиту является законным. Это предложение является заключительным пунктом декларации. «Хезболла» не является частью логики ведения переговоров о своем арсенале. Он вновь подтверждает красную черту: его оружие не будет сдано в рамках рамочного соглашения.

Он заключает: « Израиль должен уйти в качестве оккупанта. Любой другой подход является наградой для Израиля и нападением на суверенитет Ливана. Это предложение меняет логику Вашингтона. Для США и Израиля уход зависит от гарантий против Хезболлы. Для Хезболлы любое условие вывода вознаграждает оккупацию и нарушает суверенитет Ливана.

Прямой вызов правительству Салама

Заявление Наима Кассема подвергает правительство Навафа Салама немедленному испытанию. Премьер-министр представляет соглашение как путь к выходу Израиля и возвращению суверенитета. Напротив, Хезболла подтверждает, что текст отказывается от этого суверенитета и дает Израилю право на вмешательство во внутренние дела Ливана.

Правительству придется ответить на несколько вопросов. Будут ли пилотные районы находиться под единоличным контролем ливанской армии, или Израиль сохранит право валидации? Будет ли вывод израильских войск включен в четкий график? Смогут ли мирные жители вернуться до полного разоружения Хезболлы? Будет ли ливанская армия призвана демонтировать непосредственно инфраструктуру партии? Эти вопросы определят следующие шаги.

Риск также является институциональным. Если соглашение будет одобрено Советом министров или представлено в парламент, Хезболла и ее союзники смогут использовать аргументы Наима Кассема, чтобы оспорить его законность, легитимность и соблюдение ливанского суверенитета. Дискуссия будет не только дипломатической. Он станет конституционным и внутренним.

Ливанская армия в центре напряженности

Ливанская армия является самым откровенным актером. Рамочное соглашение возлагает на него ответственность за обеспечение безопасности в пилотных районах. Наим Кассем представляет этот механизм как израильский надзор за развертыванием армии. Это чтение может ослабить военный институт, особенно в районах, где Хезболла сохраняет социальное и политическое влияние.

Если армия разместится в пилотных районах без конфронтации, правительство может говорить о возвращении из государства. Если речь идет о том, чтобы предотвратить возвращение Хезболлы или демонтировать позиции, риск конфронтации возрастает. Если этого не произойдет, Израиль и Вашингтон могут сказать, что механизм не работает. Таким образом, армия может оказаться между внешними требованиями и внутренним вызовом.

Наим Кассем пытается предотвратить эту конфигурацию. Осуждая соглашение как нарушение суверенитета, он пытается делегитимизировать любую военную миссию, которая, как считается, связана с израильскими условиями. Послание адресовано и правительству, и военным: армия должна защищать Ливан, а не применять дорожную карту, продиктованную Израилем.

История битвы за суверенитет

Заявление « Хезболлы » подтверждает, что главная битва сейчас – о смысле суверенитета. Для президента и правительства суверенитет означает возвращение государства, армии и институтов на Юг. Для Хезболлы это означает, прежде всего, полный уход Израиля и отсутствие израильского вмешательства во внутренние дела Ливана.

Поэтому обе стороны используют одно и то же слово для защиты противоположных приоритетов. Правительство говорит о государственной монополии на оружие. Хезболла говорит о праве на защиту. Правительство говорит о пилотных зонах для восстановления власти Ливана. Хезболла говорит о легализации оккупации. Правительство говорит о возвращении перемещенных лиц. Хезболла утверждает, что соглашение может помешать этому.

Эта битва повествования определит получение соглашения в Ливане. Если первые шаги принесут видимый уход Израиля, снижение ударов и возвращение гражданского населения, официальная линия наберет силу. Если Израиль сохранит свою зону безопасности, и соглашение начнется с требований разоружения, чтение « Хезболлы » будет усилено.

Южный Ливан в качестве арбитра

Народ Юга будет первым, кто будет судить. Многие пережили бомбардировки, перемещение, разрушение и крах государственных служб. Часть из них государство не защищает. Армия отступила или не смогла удержаться в отдельных районах. В этом контексте соглашение, которое не гарантирует немедленно полного ухода Израиля, может быть встречено с недоверием.

Наим Кассем обращается непосредственно к этому восприятию. Он представил сопротивление как карту силы, от которой правительство должно было отказаться. Он представил Иран в качестве поддержки, которая предложила бы прекращение огня. Он представляет Израиль в качестве оккупанта, награжденного соглашением. Эту историю можно повторить, если мирные жители не увидят конкретных улучшений.

Поэтому правительству придется отвечать действиями, а не коммюнике. Он должен будет доказать, что соглашение позволяет вернуть, восстановить и прекратить израильское присутствие. В противном случае отказ от Хезболлы может стать более широким политическим движением, чем сама партия.

Соглашение, которому уже угрожает его осуществление

Заявление Наима Кассема юридически не блокирует рамочное соглашение. Но это угрожает его применению. Она заявила, что Хезболла не будет сотрудничать в разоружении, предусмотренном в тексте. Это ставит под сомнение легитимность прямых переговоров. Он отвергает любую роль Израиля во внутренних делах Ливана. Она утверждает, что сопротивление не будет разоружено.

Эта позиция делает приложения безопасности решающими. Если они разместят вывод израильских войск в четком графике, давление на Хезболлу будет сложнее поддерживать. Если они позволят Израилю подтвердить каждый шаг, отказ от партии станет сильнее. Если они дадут ливанской армии слишком прямую миссию против инфраструктуры Хезболлы, риск внутреннего кризиса увеличится.

Хезболла превратила Вашингтонское соглашение во внутриполитическую битву. Этот текст должен проложить путь к прочному миру. Теперь она открывает конфронтацию по оружию, суверенитету, роли Ирана, месту армии и самому определению сопротивления. Следующий шаг не только между Бейрутом, Вашингтоном и Тель-Авивом. Он также будет разыгран в ливанских учреждениях и на юге, где соглашение должно будет доказать, что оно выводит Израиль, а не легализует его присутствие.