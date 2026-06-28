Триполи, Хеджаз и Хайфа: Железная дорога становится геополитической

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Проект возрождения железной дороги Хеджаз – это не только вопрос железных дорог, портов и грузоперевозок. Это часть более широкой перегруппировки осей влияния на Ближнем Востоке. Анкара сегодня представляет его как экономический коридор, связывающий Турцию с Заливом через Сирию, Иорданию и Саудовскую Аравию. Но его возможности выходят за рамки логистики. Маршрут возрождает османскую память, ставит Турцию в центр Леванта и конкурирует с проектами, поддерживаемыми Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Соединенными Штатами, чтобы соединить Залив со Средиземноморьем через Хайфу.

Турецко-саудовский проект, обсуждавшийся в июне, направлен на модернизацию исторической железнодорожной оси, связывающей Турцию с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Сторонники проекта подчеркивают снижение затрат, безопасность наземных дорог и возможность обхода морских уязвимостей, включая Ормузский пролив. Но этого экономического обоснования недостаточно, чтобы объяснить турецкий интерес. Как и в начале двадцатого века, железная дорога Хеджаза также является инструментом для политической проекции. Это позволяет Анкаре соединить бывшие османские пространства, укрепить свое присутствие в Сирии, приблизиться к Саудовской Аравии и предложить альтернативу коридорам, которые отводят центральную роль Израилю.

Этот аспект уже беспокоит нескольких участников. Израиль внимательно следит за возвращением турок в Левант. Страны Персидского залива и Иордания должны провести арбитраж между несколькими конкурирующими дорогами. Ливан рассматривает этот проект через призму Триполи, Сирии и турецкого влияния на севере страны. Каждый раз вопрос один и тот же: является ли железная дорога экономическим проектом или же это современная форма битвы за топоры власти?

Высокая политическая экономическая программа

Турция представляет возрождение железной дороги Хеджаз в качестве регионального проекта. Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сослался на линию, связывающую Турцию с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией, с более широкими амбициями в отношении Персидского залива. Официальный аргумент настаивает на торговле, транспортировке товаров, передвижении пассажиров и обеспечении безопасности альтернативных морских маршрутов.

Это экономическое чтение основано на реалиях. Война против Ирана, напряженность вокруг Ормузского пролива, нападения на морские пути и хрупкость цепочек поставок усилили интерес к сухопутным коридорам. Турция хочет стать платформой между Европой, Левантом и Заливом. Саудовская Аравия стремится диверсифицировать свои дороги. Иордания может снова стать транзитной страной. Сирия, если она стабилизируется, может восстановить важную географическую функцию.

Но в этом регионе железная дорога никогда не бывает нейтральной. Исторический Хеджаз, построенный Османской империей в начале двадцатого века, связывал Дамаск с Мединой и символизировал как религиозные, административные и стратегические амбиции. Поэтому его современное восстановление вызывает не только инфраструктуру. В нем говорится о способности Турции вновь стать организатором региональных перевозок в условиях, когда войны, границы и соперничество на протяжении столетия фрагментированы.

Анкара также использует связь в качестве энергетического инструмента. Железная дорога обеспечивает стандарты, финансирование, технические зависимости, деловые сети, портовые реле и политические интересы. В случае Хеджаза экономика служит приемлемым языком для гораздо более широкой стратегии влияния. Именно это беспокоит Израиль и некоторых ливанских актеров.

Альтернатива коридорам через Хайфу

Турецко-саудовский проект напрямую конкурирует с другим видением Ближнего Востока: коридорами, связывающими Индию, Залив, Израиль и Европу. Коридор Индия-Ближний Восток-Европа, объявленный в 2023 году на G20, обеспечивает морскую, железнодорожную, энергетическую и цифровую связь между Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и Европой. В этой архитектуре Хайфа занимает стратегическое положение средиземноморского порта.

Существует также идея сухопутного коридора, связывающего Эмираты с Израилем через Саудовскую Аравию и Иорданию, с Хайфой в качестве выхода. Этот проект, иногда называемый «Железной дорогой мира», основан на нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими странами. Он призван обойти уязвимые морские маршруты, соединить Залив со Средиземным морем и сделать Израиль региональным логистическим центром.

Геджазская железная дорога предлагает другой путь. Она проходит через Турцию, Сирию, Иорданию и Саудовскую Аравию. Она может связать Персидский залив с Европой, не придавая Хайфе центральной роли. Это важный момент. В соперничестве коридоров речь идет не только о транспорте. Вопрос в том, какое государство становится необходимым. Если коридор пройдет через Хайфу, Израиль получит региональную транзитную роль. Если он пройдет через Турцию и Сирию, Анкара и Дамаск восстановят утраченное центральное положение.

Это соревнование ставит Саудовскую Аравию и Иорданию в сложное положение. Эр-Рияду лучше умножить варианты. Она не хочет зависеть исключительно от израильско-американской оси, особенно без надежного палестинского урегулирования. Амман, с другой стороны, может извлечь выгоду из обеих архитектур, но он находится в центре американских требований, экономических интересов и общественного мнения, очень чувствительного к любой дальнейшей нормализации с Израилем.

Поэтому турецкий проект позволяет арабским странам иметь дополнительную карту. Он не заменяет коридоры через Хайфу. Он конкурирует с ними политически. Он говорит региональным игрокам, что дорога в Европу может существовать, не проходя через Израиль.

Фактор «Братья-мусульмане»

Еще один элемент усложняет проект: идеологическое восприятие турецко-сирийской оси. Для нескольких арабских столиц, включая Эр-Рияд, Абу-Даби, Каир и Амман, Турция по-прежнему ассоциируется с политической поддержкой, оказываемой с арабской весны исламским движениям, близким к «Братьям-мусульманам». Эта память все еще имеет значение, даже если экономические отношения между Анкарой и странами Персидского залива разогрелись.

Саудовская Аравия уже давно рассматривает Братьев-мусульман как идеологическую угрозу монархиям Персидского залива. Их модель политического, электорального, социального и транснационального ислама воспринималась как конкурент монархической легитимности. Объединённые Арабские Эмираты разделили эту озабоченность ещё более заметно. Египет после падения Мухаммеда Мурси также сделал борьбу с «Братьями-мусульманами» одним из столпов своей внутренней и региональной политики.

Турция, со своей стороны, поддерживает политические и идеологические связи с несколькими течениями из этой вселенной. Анкара приветствовала противников, поддержала некоторые исламистские партии и разработала региональную политику, часто воспринимаемую в Персидском заливе как благоприятную для политического ислама. Недавние примирения не стерли этого недоверия. Они просто стояли за экономическими и стратегическими интересами.

Сирия создает дополнительные трудности. Мы не должны говорить, что нынешняя Сирия будет просто «Братьями-мусульманами». Реальность более сложная. Новая сирийская власть описывается в нескольких анализах как власть, полученная из исламистских движений, в прагматической перегруппировке, стремясь восстановить государство и успокоить своих соседей. Но его сближение с Анкарой подпитывает подозрения арабских столиц, враждебных политическому исламу. Для Эр-Рияда железная дорога может быть полезной с точки зрения логистики, одновременно укрепляя идеологически чувствительную турецко-сирийскую ось.

Это противоречие очень важно. Саудовская Аравия может поддерживать железнодорожный коридор с Турцией из экономических интересов, сохраняя при этом политическое недоверие к турецкому влиянию. Проблема не только в рельсах. Это влияет на характер власти, которая могла бы структурировать ось Турция-Сирия-Левант. Если Дамаск сблизится с Анкарой и если исламистские сети, близкие ко вселенной «Братьев-мусульман», наберут вес, Эр-Рияд столкнется с дилеммой: сопровождение полезного коридора, но, вероятно, укрепление идеологического течения, с которым он борется в течение многих лет.

Израиль также заинтересован в этом аспекте. Укрепленная турецко-сирийская ось, поддерживаемая исламистскими ссылками и способная распространиться на Ливан, будет восприниматься как стратегическая угроза, отличная от иранской оси, но в равной степени вызывающая беспокойство в долгосрочной перспективе. Израиль рассматривает не только железнодорожный проект. Он увидит турецкое влияние в Леванте, поддерживаемое восстановленной Сирией и потенциально способное взвешивать в Ливане.

Чувство Ливана и Триполи

В Ливане железнодорожный рекорд имеет особый резонанс. Проект по восстановлению линии Триполи-Аббудие в направлении сирийской границы был представлен Министерством общественных работ в качестве первого шага по подключению порта Триполи к региональным сетям. На бумаге это экономический проект. Он направлен на то, чтобы предоставить северному Ливану логистическую функцию, связать Триполи с Сирией и, возможно, с Турцией, Иорданией и Заливом.

Но этот вопрос уже вызвал обеспокоенность. Триполи является стратегическим городом. У этого есть важный порт, социальная глубина суннитов, близость к Сирии и история экономической маргинализации. Любое увеличение иностранного присутствия на севере Ливана читается политически. В течение многих лет Турция развивала культурные, религиозные, гуманитарные и экономические связи. Для некоторых ливанских чиновников реабилитация железных дорог может усилить это влияние.

Эти опасения не означают, что восстановление станции Триполи или линии в Сирию само по себе проблематично. Ливану нужна инфраструктура. Железнодорожная сеть почти остановилась на десятилетия. Порт Триполи может стать рычагом развития. Но в такой раздробленной стране транспортный проект может быстро стать вопросом регионального выравнивания.

Северный Ливан также находится под наблюдением Израиля. Коридор, связывающий Триполи с Сирией, а затем с Турцией, можно рассматривать как расширение турецкого влияния на восточное Средиземноморье. В сочетании с возросшей ролью Турции в Сирии это может изменить баланс в Леванте. Израиль, который уже контролирует Иран и Хезболлу в Ливане, может рассматривать это как еще одну форму стратегического проникновения, менее военную, но потенциально устойчивую.

Сирия – центральное звено проекта

Восстановление Хеджаза зависит от Сирии. Без Алеппо, Хомса, Дамаска и дорог в Иорданию проект остается незавершенным. Поэтому Турция придает особое значение нормализации или стабилизации отношений с Дамаском. Железная дорога также является инструментом для возвращения Турции в Сирию под прикрытием экономики и реконструкции.

Этот аспект представляет прямой интерес для Израиля. После падения бывшего сирийского режима и последовавших за войной перестроек Израиль с озабоченностью наблюдал за любым иностранным военным или стратегическим присутствием на своем северном фланге. В течение многих лет главной проблемой были Иран и Хезболла. Но Сирия, где Турция будет играть структурную роль, открывает другую перспективу.

Недавний израильский анализ уже описывает Турцию как возникающую стратегическую угрозу. Некоторые израильские эксперты утверждают, что еврейское государство должно готовиться к длительному соревнованию с Анкарой. Не все говорят о какой-то войне. Но они вызывают все более открытое соперничество в Сирии, Восточном Средиземноморье, Газе, Ливане и вокруг энергетических или торговых коридоров.

Риском для Израиля будет создание оси Турция-Сирия, способной взвесить Ливан. Эта гипотеза становится более чувствительной, если определенные сценарии вызывают участие Сирии в Ливане против Хезболлы или, наоборот, Сирии, служащей стратегической глубиной для сил, близких к Анкаре. В обоих случаях Израиль не хочет, чтобы другой крупный региональный игрок обосновался на линиях, связывающих Алеппо, Дамаск, Триполи и Бейрут.

Израиль столкнулся с турецким восхождением

Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нападения Израиля на Сирию и Ливан также угрожают безопасности Турции. Биньямин Нетаньяху ответил вирулентностью. Израильское правительство также перешло к признанию геноцида армян, что является очень чувствительным решением для Анкары. Эти действия отражают глубокий дипломатический срыв.

В этом климате железная дорога Хеджаз не воспринимается Израилем как просто строительная площадка. Она читается в более широкой последовательности: возвращение Турции в Сирию, турецкое влияние на севере Ливана, поддержка Анкарой палестинского дела, противодействие израильской политике в Газе и конкуренция в восточном Средиземноморье. Для некоторых израильских кругов безопасности Турция становится стратегическим соперником после Ирана.

Эта идея все чаще распространяется в израильской и региональной стратегической литературе. Аналитики говорят о Турции, которая может стать главной новой проблемой Израиля в среднесрочной перспективе. Другие подчеркивают рост соперничества в Сирии. Мы должны быть осторожны: это не значит, что обе страны механически движутся к войне. Но это показывает, что стратегический горизонт Израиля движется. После Ирана некоторые уже думают о балансе сил с Анкарой.

Железная дорога Хеджаза входит в эту проекцию. Это дает Турции возможность существовать как сила транзита, реконструкции и связи. Это позволяет Анкаре говорить об экономике, но и создавать влияние. Для Израиля, который хотел воспользоваться коридорами через Хайфу, это была прямая конкуренция.

2006 «Новый Ближний Восток» на заднем плане

Дебаты относятся к старой формуле: «новый Ближний Восток». В июле 2006 года, во время войны между Израилем и Хезболлой, госсекретарь США Кондолиза Райс говорила о «больах рождения нового Ближнего Востока». Эта формула оставалась символом жестокого видения: разрушение в Ливане было представлено, в рамках американского стратегического мышления, как цена региональной перекомпозиции.

Литература на эту тему изобилует и часто жестока. Он показывает, как войны, коридоры, стандартизации и союзы рассматриваются как инструменты регионального переустройства. В 2006 году идея заключалась в том, чтобы маргинализировать ось Иран-Сирия-Хезболла и укрепить арабский центр, связанный с Вашингтоном. Два десятилетия спустя логика не исчезла. Он перемещается на коммерческие дороги, порты, железнодорожные линии, кабели, энергетические коридоры и логистические сети.

Проект железной дороги Хеджаз является частью этой битвы. Он предлагает Ближний Восток, отличный от того, который задумали промоутеры израильско-гольфо-западных коридоров. Это придает Турции центральную роль. Сирия вновь стала транзитной территорией. Это снижает незаменимость Хайфы. Он предлагает арабским странам вариант, который не зависит полностью от нормализации отношений с Израилем.

Именно поэтому проект является экономическим по своей форме, но политическим по своему эффекту. Речь идет не только о транспортировке грузов. Вопрос в том, кто организует пространство между Заливом и Средиземным морем. В 2006 году «новый Ближний Восток» был связан с войной и военным господством. В 2026 году он также прошел через инфраструктуру.

Новое соперничество коридоров

Ближний Восток становится картой конкурирующих коридоров. Первой осью является Израиль и его партнеры: Залив, Иордания, Хайфа, Средиземноморье, Европа. Второй – Турция: Анатолия, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, Залив. Третий – это Иран и его союзники, более фрагментированные, но все еще активные через Ирак, Сирию и Ливан. Четвертый — морские пути, которые находятся под напряжением вокруг Ормуза, Баб-эль-Мандеба и Суэцкого канала.

Эти топоры не только экономические. Они создают зависимость. Страна через коридор становится важной. Порт, соединенный железной дорогой, набирает вес. Государство, способное обеспечить дорогу, становится необходимым. Именно эту логику пытается использовать Турция. Это также логика, которую Израиль хотел развить через Хайфу.

Иордания находится в центре этого соперничества. Это может быть прохождение обоих проектов: один в Хайфу, а другой в Сирию, а затем в Турцию. Саудовская Аравия также может играть на обоих столах, особенно если нормализация отношений с Израилем остается политически дорогостоящей. Эмираты, которые больше привержены коридорам в Израиль, стремятся обеспечить альтернативные дороги к Ормузскому проливу. Каждый актер хочет избежать зависимости от одной дороги.

Ливан, ослабленный, но географически расположенный, может снова стать актуальным, если Триполи восстановится в Сирии. Но эта актуальность имеет цену: она привлекает влияния. Турция, Сирия, Залив, Израиль и Европа будут рассматривать северный Ливан не только как периферию, но и как возможный вход в левантийские коридоры.

Экономический проект, маскирующий проблему влияния

Турция настаивает на экономическом аспекте проекта. Это верно в одном: региону нужны наземные дороги, железнодорожные сети и альтернативы уязвимым проливам. Недавние войны показали, что судоходные цепочки могут быть сокращены, замедлены или увеличены. Земная ось может иметь смысл.

Но контекст делает невозможным чтение чисто коммерческих текстов. Турция движется вперед в регионе, где Израиль пытается запереть свои собственные коридоры, где Иран использует стратегическую глубину, где страны Персидского залива диверсифицируют свои альянсы, где Сирия восстанавливается как транзитное пространство и где Ливан остается пересеченным конкурирующими влияниями.

Геджазский рельс становится инструментом влияния. Это дает Анкаре техническое, экономическое и символическое присутствие. Он говорит о торговле, но затрагивает османскую память. Он говорит о логистике, но меняет отношения между Хайфой, Триполи, Дамаском, Амманом, Эр-Риядом и Стамбулом. Он говорит об интеграции, но он является частью конкуренции с Израилем.

Вот почему Израиль не будет смотреть на него нейтрально. Тель-Авив может принять конкурирующие экономические маршруты, если они не угрожают его стратегическому центру. Но ось Турция-Сирия-Гольф, которая обходит Израиль и укрепляет Анкару в Леванте, будет рассматриваться как вызов. Этот вызов может оставаться дипломатическим и экономическим. Он также может стать безопасным в условиях растущего соперничества.

Ливан между возможностью и недоверием

Для Ливана этот вопрос является деликатным. Страна нуждается в сетях. Триполи нуждается в экономическом будущем. Восстановление железной дороги в Сирию может создать рабочие места, восстановить роль порта, восстановить связь севера с региональной торговлей и уменьшить изоляцию. Отказ от проекта исключительно из страха перед турецким влиянием будет экономически затратным.

Но принимать его без стратегии было бы опасно. Ливан не может стать просто пассивным звеном турецкой оси. Она должна определить свои условия: общественный контроль над инфраструктурой, прозрачность финансирования, баланс с европейскими и арабскими партнерами, роль государства, защиту суверенитета и отсутствие политического контроля над Триполи или Севером.

То же самое относится и к Израилю. Ливан не должен позволять израильским проблемам диктовать свою железнодорожную политику. Но он должен понимать, что любая связь между Триполи, Сирией и Турцией будет рассматриваться в напряженном региональном контексте. Инфраструктура может стать проблемой безопасности, даже если она предназначена для торговли.

Поэтому реальной проблемой является способность ливанского государства управлять проектом. Если государство будет сильным, железная дорога может стать инструментом развития. Если государство слабое, оно может стать каналом иностранного влияния. В этом разница между инфраструктурной политикой и зависимостью.

Битва, которая начинается с рельсов

Проект возрождения железной дороги в Хеджазе принимает новый экономический оборот, но его политический аспект остается очевидным. Анкара планирует переехать в центр региональных перевозок. Эр-Рияд диверсифицирует свои варианты, сохраняя при этом осторожность в отношении турецкого идеологического влияния. Амман хочет сохранить свою транзитную роль. Дамаск может снова стать незаменимым. Триполи может надеяться на логистическое обновление. Израиль видит появление оси, которая обходит Хайфу и укрепляет турецкого соперника, уже все больше присутствующего в регионе.

Этот случай выходит за рамки ностальгии по железной дороге. Это влияет на архитектуру Ближнего Востока после войн в Газе, Ливане, Сирии и Иране. Он продлевает в менее эффектной форме старую битву за «новый Ближний Восток». Бомбы 2006 года оставили место для коридоров, но логика перекомпоновки остается. Тот, кто контролирует дороги, контролирует часть регионального порядка.

Железная дорога Хеджаза еще не построена. Финансовые, технические и защитные барьеры многочисленны. Сирия остается хрупкой. Финансирование еще предстоит уточнить. Реабилитационные участки очень важны. Но этой идеи уже достаточно для достижения политических результатов. Это обязывает Израиль рассматривать Турцию как регионального конкурента. Это заставляет Ливан думать о Триполи как о геополитическом узле. Он обязывает арабские страны проводить арбитраж между Хайфой и Стамбулом.

Проект может стать торговым коридором. Он также может стать коридором влияния. Именно эта двойственная природа объясняет проблемы. И именно поэтому дебаты будут сосредоточены не только на путях, но и на карте силы, которую они рисуют между Заливом, Левантом и Средиземноморьем.