Смотрич возрождает страх аннексии в Южном Ливане после войны

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Рамочное соглашение, подписанное в Вашингтоне между Ливаном, Израилем и США, должно было открыть последовательность деэскалации. Она должна была создать базы для постепенного вывода израильских войск из южного Ливана, возвращения ливанской армии в пилотные районы и спонсируемой государством реконструкции. Но позиции Безала Смотрича уже ослабляют это чтение. Министр финансов Израиля, член крайне правых и центральный игрок в урегулировании на Западном берегу, продолжает защищать территориальное видение, которое выходит за рамки международно признанных границ Израиля.

Слова, приписываемые Смотричу, циркулируют с пятницы, ссылаясь на усиление колониальной экспансии на Западном берегу, в Газе и Южном Ливане. Точная формулировка этого предложения на данном этапе не подтверждена ни надежным первоисточником, ни основными международными учреждениями. Но он вписывается в уже задокументированную линию. В марте Смотрич призвал к расширению израильской границы до реки Литани в самом сердце южного Ливана. Он также защищал сохранение израильской зоны безопасности до тех пор, пока Хезболла не была разоружена.

Линия, несовместимая с духом соглашения

Подписанный в Вашингтоне текст основан на логике постепенного выхода. Она предусматривает пилотные районы, в которых ливанская армия должна взять на себя ответственность за обеспечение безопасности после проверенного разоружения негосударственных вооруженных групп. Цель состоит в том, чтобы позволить переброску Израиля, возвращение гражданских лиц и восстановление.

Заявления Смотрича идут в другом направлении. Они являются частью логики устойчивого территориального контроля. Когда израильский министр говорит о Литани как о возможной границе, это уже не просто срочная безопасность. Литани находится далеко на территории Ливана. Такая линия приведет к тому, что большая часть южного Ливана окажется под израильским правлением.

Это противоречие подпитывает ливанских критиков. Президент и правительство защищают соглашение как шаг к суверенитету. Напротив, Хезболла рассматривает это как текст, позволяющий Израилю поддерживать военное присутствие в условиях безопасности. Комментарии Смотрича усиливают это чтение. Они создают впечатление, что часть израильского правительства рассматривает соглашение не как путь к выходу, а как основу для расширения израильской хватки.

Аргумент, предложенный Хезболле

Позиции Хезболлы являются непосредственным политическим аргументом. Сторона отвергает соглашение, поскольку оно ставит вывод Израиля в зависимость от разоружения негосударственных вооруженных групп. Он утверждает, что Израиль должен сначала полностью уйти из Ливана и прекратить свои удары. В этом чтении любое заявление Израиля о длительном присутствии на юге Ливана оправдывает продолжение сопротивления.

Поэтому ливанское правительство оказалось в трудном положении. Чтобы защитить соглашение, он должен доказать, что приведет к реальному выходу. Но если израильские министры говорят о сохранении зоны безопасности или расширении границ, доверие к тексту ослабевает. Жители Юга, уже отмеченные бомбардировками, разрушениями и перемещением, могут видеть подтверждение того, что государство не получило достаточных гарантий.

Вашингтон столкнулся с собственными противоречиями

Соединенные Штаты представляют соглашение как шаг к миру и стабильности. Но линия Смотрича показывает пределы американской гарантии. Вашингтон может подтолкнуть Бейрут к принятию механизма пилотных и разоруженческих зон. Но может ли он навязать Израилю четкое прочтение вывода войск против самых жестких министров коалиции Биньямина Нетаньяху?

Этот вопрос занимает центральное место в Ливане. Американской гарантии будет недостаточно, если Израиль сохранит возможность расширения своего присутствия во имя угрозы, определенной им самим. Это будет еще более спорным, если израильские чиновники будут говорить о более широких границах или колонизации.

И без того хрупкое соглашение

Рамочное соглашение пока не содержит наиболее важных приложений: карты, график, процедуры проверки, точная роль ливанской армии и гарантии вывода. Однако позиции Смотрича уже усложняют его реализацию.

Они усиливают лагерь отказа в Ливане. Они ослабляют линию президентства и правительства. Они ставят Вашингтон перед обязательством публично разъяснить, что соглашение ни при каких обстоятельствах не может проложить путь для аннексии или колонизации Южного Ливана.

На данном этапе точное предложение о расширении поселений на юг Ливана остается неподтвержденным. Но политическая проблема реальна: влиятельный израильский министр уже отстаивал идею израильского контроля вплоть до Литани. В контексте Вашингтонского соглашения этой линии достаточно, чтобы подпитывать ливанские подозрения в условном выводе войск, который может стать длительным присутствием.