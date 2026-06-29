Рамочное соглашение: Берри отвергает текст

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Президент ливанского парламента Набих Берри отклонил в понедельник рамочное соглашение, заключенное в Вашингтоне между Ливаном и Израилем под американским спонсорством. В интервью, опубликованном ливанской ежедневной газетой, лидер движения «Амаль» описал этот текст как «налоги» и посчитал его «в десять раз хуже соглашения от 17 мая 1983 года». Он также заявил, что рамочное соглашение « не будет исполнено », при этом призвав своих сторонников не выходить на улицу.

Тон, использованный Набихом Берри, знаменует собой явный разрыв с официальным представлением текста, защищаемого как шаг к постепенному выводу Израиля, возвращению ливанской армии на юг и длительной стабилизации границы. Для спикера Палаты представителей подписанный в Вашингтоне документ не защищает права Ливана. По его мнению, это меняет порядок приоритетов, ставя политические условия и условия безопасности перед требованием полного ухода Израиля.

Самая сильная формула касается параллели с 17 мая 1983 года. « Десять раз 17 мая вместо этого соглашения », – сказал он, согласно сообщениям ливанской прессы. Это предложение относится к тяжелому символу в новейшей истории страны. Соглашение от 17 мая, заключенное между Ливаном и Израилем после израильского вторжения 1982 года, было оспорено значительной частью политического класса и улицы, прежде чем быть отмененным в 1984 году. Взяв эту ссылку, Набих Берри вписал рамочное соглашение в национальную память об отказе, внешнем давлении и внутреннем разрыве.

Набих Берри говорит о «налогах»

Набих Берри не представляет рамочное соглашение в качестве согласованного компромисса. Он описывает это как текст, продиктованный в Ливане. Согласно его докладу, соглашение, подписанное в Вашингтоне, будет состоять из « налогов », а не взаимных обязательств, гарантирующих ливанские интересы. Выбор этого слова не является нейтральным. Это означает, что председатель парламента бросает вызов как методу, так и содержанию. Он предполагает, что Бейрут принял бы рамки, разработанные другими странами под сильным дипломатическим давлением.

Это обвинение в первую очередь направлено на американское спонсорство. Вашингтон представил соглашение как путь деэскалации после долгих месяцев напряженности в Южном Ливане. Но лагерь Набих Берри считает, что текст в первую очередь соответствует требованиям безопасности Израиля. Наиболее чувствительным вопросом является разоружение Хезболлы и передислокация ливанской армии в так называемые экспериментальные районы. Для Айн-аль-Тина приоритет должен быть противоположным: полный уход Израиля, прекращение нарушений, освобождение заключенных, возвращение перемещенных жителей, а затем обсуждение мер безопасности.

Президент также подчеркнул опасность внутренних беспорядков. Он предостерег от любой уличной мобилизации, которая может быть использована. Согласно сообщениям в субботу, он сказал ливанцам: «О мой народ в Ливане, весь Ливан — это раздор. Затем он взялся за традиционную формулу, призывающую держаться подальше от фитны, не предлагая ни обратного, ни молочного молока. Послание адресовано сначала собственному лагерю. Она направлена на то, чтобы направить гнев и избежать конфронтации между ливанцами.

Этот двойной регистр характерен для позиции Набих Берри. Он решительно отвергает текст, но отказывается выступать в качестве триггера уличного противостояния. Он выступал с институциональной функции спикера Палаты представителей, принимая на себя роль лидера шиитского движения, непосредственно связанного с будущим Юга. Таким образом, его задача состоит в том, чтобы вести борьбу за институты. Он хочет оспорить соглашение в Совете министров, в парламенте и в политических дебатах, не прокладывая путь для беспорядков в сфере безопасности.

Прецедент 17 мая оказался в центре дебатов

Сравнение с соглашением от 17 мая дает Набиху Берри историческое измерение. В 1983 году Ливан подписал текст с Израилем, в том числе о выводе израильских войск и мерах безопасности. Контекстом было то, что после вторжения 1982 года, с ослабленным государством, разделенными институтами и массовым иностранным военным присутствием. Соглашение было быстро воспринято его противниками как навязанная нормализация. Его отмена в марте 1984 года остается для них политической победой.

Утверждая, что новое соглашение «в десять раз хуже», чем в 1983 году, Набих Берри, таким образом, не ограничивается риторическим сравнением. Он стремился отнести вашингтонский документ к той же политической категории: к договоренности, достигнутой под давлением и отвергнутой решающей частью страны. Эта ссылка может мобилизовать популярную базу, чувствительную к истории сопротивления Югу. Это также может оказать давление на чиновников, которые защищают соглашение во имя дипломатического реализма.

Сила этого сравнения обусловлена и личной ролью Набих Берри. Лидер движения « Амаль » был одним из участников политического противостояния против соглашения 17 мая. Поэтому он знает символическое бремя этой даты. Напомнив ей, он предупредил, что нынешний текст может постигнуть та же участь, если он будет принят без национального консенсуса. Он также предполагает, что официального принятия соглашения недостаточно для обеспечения его осуществления, особенно когда политические силы способны влиять на него на местах.

Однако эта память может усиливать расщепления. Для защитников рамочного соглашения Ливан больше не может управлять южной границей с помощью инструментов гражданской войны и 1980-х годов. Они считают, что стране нужен стабилизационный механизм, даже несовершенный, чтобы позволить вернуться своим жителям, возобновить реконструкцию и избежать новой войны. Для Набих Берри опасность противоположна. Текст, воспринимаемый как отказ от суверенитета, может вызвать более серьезный внутренний кризис, чем статус-кво.

Битва за последовательность

Помимо слов, спор идет о порядке этапов. Представленный в Вашингтоне документ предусматривает постепенный процесс. Израиль будет постепенно выходить из районов, где его силы вошли в южный Ливан. Сообщается, что ливанская армия дислоцируется в определенных районах. Негосударственные вооруженные группы должны вывести свое оружие и позиции. Механизмы проверки будут сопровождать это осуществление. Сторонники текста утверждают, что эта архитектура дает ливанскому государству возможность восстановить свою власть над границей.

Набих Берри отвергает эту логику. По его словам, это превращает уход Израиля в условный результат, тогда как он должен быть предварительным обязательством. Он считает, что Ливан не должен соглашаться на переговоры в условиях частичной оккупации и не должен подчинять возвращение суверенитета ряду требований безопасности. Эта позиция равносильна отказу от принципа немедленного обмена между прогрессивным разоружением и прогрессивным выводом войск. Во-первых, это требует прекращения израильского присутствия и нападений.

Разногласия глубоки, потому что они затрагивают само определение суверенитета. Для сторонников соглашения ливанское государство не может в полной мере претендовать на свой суверенитет, если оно не удерживает вооруженные силы в одиночку на юге. Для Набиха Берри и его союзников суверенитет начинается с ухода Израиля и прекращения любого нарушения территории. В обоих чтениях используются одни и те же слова, но они не ставят приоритеты в одном и том же месте. Таким образом, рамочное соглашение становится признаком старого политического конфликта.

В ходе прений основное внимание также уделяется экспериментальным областям, предусмотренным в тексте. Они будут испытывать вывод войск, развертывание армии и контроль безопасности в ограниченных районах. Этот метод должен быть прагматичным. Это снижает риск общего краха процесса. Но это беспокоит противников, которые рассматривают это как способ разрезать Юг на условные пространства без глобального графика, связывающего Израиль. Набих Берри отстаивает подход, основанный на четком, полном и поддающемся проверке выводе войск, до дальнейшего предметного обсуждения.

Правительство сталкивается с институциональной проблемой

Отказ от Набих Берри создает непосредственную трудность для правительства. Президент парламента заявил, что министры движения Амаль не будут бойкотировать заседание Совета министров, посвященное соглашению. Они будут участвовать и выражать свою позицию. Это уточнение показывает, что рука будет играться в институциональных рамках. Это также подтверждает, что лагерь Берри не хочет, чтобы правительство двигалось вперед без формальной оппозиции.

Спикер заявил, что рамочное соглашение « не пройдет » и « не будет исполнено ». Эта декларация непосредственно затрагивает политический процесс. Хотя правительство поддерживает текст, его реализация требует военных, административных и бюджетных решений. Это также требует сотрудничества со стороны парламента, если законодательные или финансовые меры становятся необходимыми. Теперь у Набих Берри есть главный рычаг в повестке дня Палаты. Поэтому его отказ может замедлить, заблокировать или пересмотреть все устройство.

Дискуссия может также привести к повышению юридической квалификации текста. Это простая политическая дорожная карта или международный договор, создающий обязательства для государства? Ответ повлияет на процедуру, которой необходимо следовать. Текст о границах, роли армии, выводе израильских войск и обязательствах в области безопасности нельзя рассматривать как обычное коммюнике. Ряд политических сил должны получить разъяснения относительно его точного содержания, приложений, гарантий и графика.

Это требование прозрачности становится центральным. Содержание документа уже породило противоречивые чтения. Некоторые рассматривают это как шаг к возвращению государства на Юг. Другие читали опасную дорожную карту, которая могла бы поставить Ливан под внешнее наблюдение. В этом контексте важны формулировки. Задержки тоже имеют значение. Степень приверженности США, характер гарантий, данных в Бейруте, и обязательства, наложенные на Израиль, определят способность правительства защищать текст перед общественностью.

Армия, точка кристаллизации

Набих Берри также отреагировал на сообщения о возможном нападении на армейское командование. Его слова были прямыми: «Пусть никто не шутит по этому поводу, и пусть никто не играет с армией. Он добавил, что военное учреждение было « красной линией ». Эта последовательность показывает, что рамочное соглашение не ограничивается отношениями с Израилем. Это также влияет на внутренний баланс ливанских институтов.

Армия занимает деликатную позицию. В сценарии, пропагандируемом сторонниками соглашения, он призван развернуться в чувствительных районах Юга и гарантировать там безопасность. Но его ресурсы остаются ограниченными. Его роль зависит от минимального политического консенсуса. Если она представляется инструментом плана, отвергнутого значительной частью страны, она может втянуться в конфронтацию, которой она стремится именно избежать. Набих Берри использует этот страх, чтобы напомнить, что армия не должна стать почвой для урегулирования счетов.

Упоминание командующего армией даёт дополнительный размах его предупреждению. Это означает, что любая попытка перенести кризис в военное учреждение может спровоцировать сильную политическую реакцию. Для спикера палаты стабильность армии остается одним из последних пунктов поддержки государства. Поэтому он отказался допустить ее ослабление, поскольку страна вступила в череду дипломатических напряжений и напряженности в области безопасности. Эта позиция может быть отражена за ее пределами.

Поэтому правительству придется защищать армию от чрезмерной политизации. Ему следует указать свои миссии, средства, правила участия и международные гарантии, связанные с любой передислокацией. Без этих элементов рамочное соглашение могло бы поставить солдат в центр противоречивых ожиданий. Некоторые хотят навязать государственную монополию. Другие откажутся заменить всеобъемлющие переговоры об уходе Израиля и безопасности с Юга.

Американо-иранский канал как единственный выход

Набих Берри также определил наиболее реалистичные рамки достижения результатов. По его словам, единственный шанс побороться за права Ливана и вынудить Израиль полностью уйти лежит в американо-иранском переговорном канале. Это заявление отражает региональное понимание баланса сил. Для президента парламента ливанский вопрос не может быть изолирован от баланса между Вашингтоном, Тегераном и Израилем. Прямые переговоры между Бейрутом и Израилем, проводимые в американских и израильских условиях, скорее всего, продлят оккупацию.

Это равносильно признанию веса иранского фактора в деле Ливана. Она исходит из того, что вопрос о Хезболле, ее оружии и ее роли на Юге не может быть решен просто решением правительства. В нем также говорится, что Спикер Палаты не верит в сугубо ливанско-ливанский исход в ближайшем будущем. Ливан мог бы выразить свои требования, но, по его мнению, баланс сил Израиля играется в более широком масштабе.

Это чтение раздражает сторонников строгого возвращения решения в рамках ливанских институтов. Для них связать судьбу Юга с американо-иранским каналом значит продлить зависимость страны от внешних сил. Они считают, что рамочное соглашение, несмотря на его теневые зоны, может обеспечить национальный механизм под международным контролем. Таким образом, отказ Берри открывает еще одну дискуссию: о реальной способности ливанского государства самостоятельно решать вопрос о соглашении с Израилем в области безопасности.

Президент не призывал к разрыву дипломатических контактов. Скорее, он отвергал нынешнюю форму процесса. Его замечания свидетельствуют о том, что другие рамки могут быть приемлемыми, если они начнутся с вывода израильских войск, если они гарантируют права Ливана и если они не принесут основную часть обязательств в Бейрут. Этот оттенок будет важен в ближайшие дни. Его можно использовать в качестве шлюза для переговоров. Он также может стать средством поддержания блокировки при отказе от обвинения в обструкции.

Открытый политический кризис на Юге, как в Бейруте

Отказ Набих Берри тем более, что ситуация на Юге остается нестабильной. Жители многих населенных пунктов ждут гарантий безопасности, чтобы вернуться устойчивым образом. Уничтожение требует значительного финансирования. Муниципалитеты требуют ресурсов. Перемещенные семьи хотят получить конкретные ответы. В этой реальности дебаты по рамочному соглашению — это не просто столкновение лозунгов. Речь идет о сроках возвращения, реконструкции и эффективного контроля территории.

Теперь правительству придется выбирать свой темп. Ускорение без консенсуса может усугубить политический кризис. Замораживание процесса ослабит доверие Бейрута к спонсорам соглашения. Переговоры могут обеспечить промежуточное пространство, но для этого потребуются американские и израильские уступки по последовательности вывода. Это также потребует внутреннего разъяснения роли Хезболлы, авторитета армии и гарантий, предлагаемых жителям Юга.

В ближайшие несколько часов позиции других парламентских блоков будут измерять величину баланса сил. Противники Хезболлы должны защищать соглашение как возможность восстановить государственную власть. Союзники Набиха Берри должны подчеркнуть навязывание текста и приоритетность вывода израильских войск. В промежутках несколько чиновников попытаются сохранить армию и избежать институционального взрыва. Первая проверка будет проведена на заседании правительства, если соглашение находится на повестке дня.