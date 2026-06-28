HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

После Вашингтона – рамки для соглашения?

Russe
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
Date de modification:
2 lecteurs
在华盛顿之后,协议的框架?
- Advertisement -
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
在华盛顿之后,协议的框架?

Нет, призрак гражданской войны не возвращается в Ливан.
Это прекрасная приманка, что ливанцы поняли, чего стоит ловушка гражданской войны.
Нет, непреодолимое искушение Израиля вторгнуться на юг не закончилось.
Да, в своих переговорах с Америкой Исламская Республика Иран продолжает ясно давать понять, что южная часть Ливана действительно была его охраняемой охотой, мастер-картой, которой она с восторгом владела против Дональда Трампа, уязвимого неконтролируемым стремлением найти выход из войны.
Так что нет, Вашингтонское рамочное соглашение между Ливаном и Израилем, к сожалению, не ослабляет макиавеллийский принцип
кто держит Ливан, несмотря на него, пленником региональной войны, которая не является его собственной.
Ливан может эмансипироваться только после того, как государство станет суверенным.
Государство будет суверенным, когда ему удастся принять оборонную политику, принятую так же, как и всем свободным и независимым странам.
Ливан будет свободной и независимой страной только тогда, когда у него будет армия, оснащенная, обученная и приоритетная для служения нации.
Эта армия, которую все граждане, жаждущие гражданства, призывают к своим желаниям, не может быть построена без массовой помощи со стороны Европы,
арабские страны, организации и различные международные организации..
Гражданская война разрушила Ливан. Хезболла в интересах Ирана процветала на своих руинах.
Израиль перестал использовать свои недостатки и нарушать целостность своей территории.
Только суверенитет его государства может принести мир в Ливан.
Все остальное — дым!

Мона Макки

Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienPortugaisChinois

Recommande par Libnanews
Voir la carte des evenements

Explorez la carte en direct des evenements et points de situation.

Ouvrir la carte
- Advertisement -
Article précédent
在华盛顿之后,协议的框架?
Depois de Washington, o quadro para um acordo?
Article suivant
在华盛顿之后,协议的框架?
在华盛顿之后,协议的框架?
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi