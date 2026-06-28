- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Нет, призрак гражданской войны не возвращается в Ливан.

Это прекрасная приманка, что ливанцы поняли, чего стоит ловушка гражданской войны.

Нет, непреодолимое искушение Израиля вторгнуться на юг не закончилось.

Да, в своих переговорах с Америкой Исламская Республика Иран продолжает ясно давать понять, что южная часть Ливана действительно была его охраняемой охотой, мастер-картой, которой она с восторгом владела против Дональда Трампа, уязвимого неконтролируемым стремлением найти выход из войны.

Так что нет, Вашингтонское рамочное соглашение между Ливаном и Израилем, к сожалению, не ослабляет макиавеллийский принцип

кто держит Ливан, несмотря на него, пленником региональной войны, которая не является его собственной.

Ливан может эмансипироваться только после того, как государство станет суверенным.

Государство будет суверенным, когда ему удастся принять оборонную политику, принятую так же, как и всем свободным и независимым странам.

Ливан будет свободной и независимой страной только тогда, когда у него будет армия, оснащенная, обученная и приоритетная для служения нации.

Эта армия, которую все граждане, жаждущие гражданства, призывают к своим желаниям, не может быть построена без массовой помощи со стороны Европы,

арабские страны, организации и различные международные организации..

Гражданская война разрушила Ливан. Хезболла в интересах Ирана процветала на своих руинах.

Израиль перестал использовать свои недостатки и нарушать целостность своей территории.

Только суверенитет его государства может принести мир в Ливан.

Все остальное — дым!

Мона Макки