Обзор прессы: рамочное соглашение, зоны тестирования и американо-иранский шок вокруг Ормуз

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Вашингтон переместил центр тяжести на юг

29 июня 2026 года Аль-Кудс аль-Араби поставил этот день под двойным знаком разрыва ливано-израильского соглашения в Вашингтоне и возобновления напряженности между Соединенными Штатами и Ираном. Газета описывает текст, который открывает путь к тестовым районам на юге. Он ссылается на Завтар аль-Гарбию и Фрун в качестве первых возможных мест для вывода израильских войск с последующим развертыванием ливанской армии. Эта же история подчеркивает канал прямого контакта между Ливаном и Израилем. Он также упомянул неопубликованное приложение по безопасности. Это тайное измерение придает соглашению его истинный политический вес. Она питает резервы нескольких ливанских актеров. Она также ставит армию в центр испытания. Этот тест выходит за рамки простого полевого присутствия. Это касается его способности действовать, не будучи пойманным израильским чтением его миссии.

Аль-Араби аль-Джадид от 29 июня 2026 года настаивает на преимуществе, предоставленном Израилю в испытательных районах. Газета сообщает, что израильская армия не просто оставит определенные пункты. Он также будет следить за тем, что делает ливанская армия после ее вступления. Это чтение превращает вывод в условный механизм. Уход Израиля будет зависеть от того, что Тель-Авив считает настоящим разоружением Хезболлы. Таким образом, соглашение не ограничивается фиксацией карты. Он также устанавливает метод. Но этот метод переносит нагрузку в Бейрут. Она просит государство продемонстрировать свою способность контролировать Юг. Это дает Израилю возможность сказать, что следующий шаг может подождать.

Соглашение, разборчивое по военным деталям

Аль-Джумхурия от 29 июня 2026 года говорит о переходе от кризисного управления к управлению решениями. Газета сообщает об ожидаемом прибытии американского адмирала Брэда Купера для запуска применения полигонов. Он представляет соглашение как политическую часть, а не просто как механизм безопасности. Согласно этому чтению, текст связывает суверенитет Ливана с государственной монополией на оружие. В свою очередь, он связывает уход Израиля с постепенным выполнением этих обязательств. Сообщение ясное. Присутствие армии становится ключом ко всему. Поэтому поддержка США и Европы ливанским военным рассматривается как центральная инвестиция. Однако такой подход оставляет теневую зону. Если какой-либо шаг будет заблокирован, Израиль может оправдать свое дальнейшее присутствие.

Аль-Шарк Аль-Авсат от 29 июня 2026 года идет дальше в израильском чтении. Газета сообщает, что Тель-Авив настаивает на том, что «Хезболла» не приняла соглашение. Эта ставка затем вернется к логике военного урегулирования. Один и тот же источник указывает, что ливанские подразделения должны быть развернуты в обеих типовых зонах в рамках последующей деятельности Соединенных Штатов. В нем говорится, что Фрун и Завтар аль-Гарбия находятся за пределами желтой линии, удерживаемой Израилем как пояс де-факто. Эта точность очень важна. Это показывает, что начало применения может относиться к областям, где непосредственное занятие не является наиболее очевидным. Тогда политическая выгода будет сильнее, чем немедленная территориальная выгода. Это показывает, что механизм существует, даже если он ограничен.

Внутренний фронт сталкивается с риском разрыва

Аль-Ахбар от 29 июня 2026 года дал самое враждебное толкование соглашению. Газета сообщает, что Набих Берри считает его хуже соглашения от 17 мая 1983 года и считает, что оно не будет применяться. Она сосредоточена на приложении к безопасности, которое позволит Израилю оставаться, перемещаться и внимательно следить за ливанской армией. В этом чтении соглашение не организует выход. Он легализует присутствие. Он также переносит конфликт внутрь себя. Газета приводит конкретный страх вокруг военного учреждения. Согласно этому рассказу, мы должны избегать игры с армией и проложить путь к кризису вокруг его командования. Эта позиция пересекается с более широким страхом. Дискуссия о соглашении может стать дискуссией о лояльности институтов.

Аль-Бина от 29 июня 2026 года также внес соглашение в реестр отказов. Газета рассказывает о тексте, который напоминает о соглашении от 17 мая. Он описывает новую линию оппозиции, которая включает Набих Берри, Валида Джумблатта и Слеймана Франджи. Он настаивает на критике нападения на армию и унижения государства. В том же духе Аль-Бина от 29 июня 2026 года цитирует министров Мохаммада Хайдара и Ракана Нассереддина, которые подтверждают свой отказ от прямых переговоров с Израилем. Хезболла, возглавляемая Наимом Кассемом, со своей стороны отвергает связь между уходом Израиля и разоружением сопротивления. Слово «сопротивление» остается словом, используемым его сторонниками. Но вопрос для государства сформулирован иначе. Это монополия на решение войны и мира.

Бейрут между американской поддержкой и страхом улицы

Аль-Лива от 29 июня 2026 года придерживается более институционального подхода. Газета сообщает об обращении Дональда Трампа к Джозефу Ауну после подписания соглашения. Он рассматривает это как сигнал американской приверженности в следовании тексту. Он также напомнил, что президент Ливана призвал США взвесить, чтобы предотвратить нарушения Израиля и обеспечить вывод войск с юга. Эта позиция пытается удерживать две линии. С одной стороны, государство хочет показать, что выбрало дипломатические рамки. С другой стороны, он не хочет выглядеть просто исполняющим план из Вашингтона. Аль-Лива от 29 июня 2026 года, наконец, задает прямой вопрос Хезболле: какое решение он предлагает, если отказ от соглашения блокирует возвращение жителей и открытие места реконструкции?

Ad Diyar от 29 июня 2026 года подчеркивает то же напряжение, но с точки зрения внутренней устойчивости. Газета объясняет, что «Хезболла» откладывает массовую или военную эскалацию и ставит на швейцарский путь переговоров, чтобы навязать вывод израильских войск. Он также вспоминает предупреждение Набих Берри о внутренних разногласиях. В другом чтении Ад Дияр от 29 июня 2026 года заявляет, что соглашение снимает рамки резолюции 1701 и снижает роль Организации Объединенных Наций. Эта эволюция ставит Вашингтон в центр механизма. Это ослабляет старый баланс, основанный на международных силах. Это также создает дискуссию о суверенитете. Кто проверяет? Кто судит? Кто решает, что сцена прошла успешно? Эти вопросы сейчас доминируют в деле Ливана.

Хормуз вернул Ливан в региональное подразделение

Случай с Ливаном читается не в одиночку. Аль-Кудс аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает об обмене ударами между Вашингтоном и Тегераном второй день подряд. Газета описывает американские удары по Ирану после атак, приписываемых Тегерану против американских кораблей и объектов в регионе. Также сообщается об иранском пожаре в Кувейте и Бахрейне, осужденном несколькими арабскими странами. Дональд Трамп пригрозил уничтожить Исламскую Республику, если она не выполнит временное соглашение. Глава иранской дипломатии Аббас Арагчи ответил из Багдада, что любое отдельное соглашение по Ормузу осложнит открытие пролива. Таким образом, пролив становится центральной картой. Это служит напоминанием о том, что Иран отказывается быть исключенным из региональных архивов.

Аль-Араби Аль-Джадид от 29 июня 2026 года описывает ту же последовательность. Газета сообщает, что командование США поразило десять иранских объектов после нападения нефтяного танкера. Революционная гвардия впоследствии нацелилась на американские позиции в Кувейте и Бахрейне. Он подчеркивает, что Тегеран берет на себя ответственность за управление судоходством в Ормузе. Аль-Ахбар от 29 июня 2026 года рассматривает это как попытку США опустошить соглашение с Ираном. По мнению газеты, Вашингтон будет стремиться не нарушить текст, а лишить его конкретных эффектов. Это чтение присоединяется к ливанскому досье. США пытаются отделить Ливан от Ирана. Иран, напротив, хочет сохранить Ливан в региональных переговорах.

Первое испытание

Нида Газета представляет соглашение как переход от переговорного стола к полю. Эта формула хорошо говорит о природе открытой фазы. Ничего не решено. Все начинается. Первый вопрос касается развертывания армии в районах проведения испытаний. Второй вопрос касается реакции «Хезболлы» и ее политического окружения. Третья касается способности Вашингтона удерживать Израиль в случае блокады. Четвертое зависит от Тегерана, который пытается захватить ливанскую карту, в то время как битва за Ормуз усиливается. Поэтому соглашение является не столько целью, сколько инструментом давления. Он поставил ливанское государство, армию, Хезболлу, Израиль, США и Иран в одно уравнение. Каждая сторона видит возможный выигрыш. Каждая сторона рассматривает это как серьезный риск.

Местная политика: рамочное соглашение разрывает власть между институциональными ставками, отказом Хезболлы и центральной ролью армии

Баабда стремится превратить подпись в акт власти

Аль-Ватан от 29 июня 2026 года представляет рамочное соглашение, подписанное в Вашингтоне, как «раннее начало». Формула обобщает состояние местной политической сцены. Переговоры выходят за американский стол и входят в самую чувствительную область ливанских дебатов. Дело не только в том, кто подписал. Речь идет о том, кто может выполнить, кто может заблокировать и кто может взять на себя сиквелы. Президент Джозеф Аун хочет утвердить идею о том, что государство должно возобновить инициативу. Правительство Навафа Салама также хочет показать, что дипломатический путь может заменить войну износа. Но эта линия остается хрупкой. Он основан на жестком уравнении. Армия должна войти в зоны испытаний. Израиль должен уйти поэтапно. Хезболла должна признать, что суверенитет должен определяться государственной монополией на оружие. Каждая точка открывает внутренний политический конфликт. Таким образом, местная сцена делится не только между сторонниками и противниками соглашения. Он разделен между двумя чтениями суверенитета. Проходит через государство и его регулярные войска. Другая — способность сопротивления поддерживать свою вооружённую функцию.

Аль Лива Газета сообщает, что президент США поздравил своего ливанского коллегу после подписания. Он также пообещал поддержать суверенитет, независимость Ливана и развертывание государственной власти его вооруженными силами. Джозеф Аун, в свою очередь, призвал Вашингтон предотвратить любые нарушения со стороны Израиля и призвал Израиль уйти из оккупированных районов на юге. Эта формулировка позволяет президентскому дворцу представить соглашение как инструмент, а не как уступку. Это также позволяет поставить армию в центр уравнения. Тем не менее, та же схема создает большую ответственность. Если Израиль задержит вывод войск, Баабде придется объяснить, почему американских обязательств недостаточно. Если « Хезболлах » блокирует, правительству придется выбирать между политическим давлением и поиском компромисса. В обоих случаях президентство уже не может спокойно ждать.

Айн эль-Тине дает обратное чтение

29 июня 2026 года Аль-Ахбар поместил Набих Берри в центр протеста. Как сообщает газета, президент парламента считает соглашение хуже, чем 17 мая 1983 года, и считает, что оно не будет исполнено. Эта позиция является не просто процедурным возражением. По ее словам, сделка угрожает внутреннему балансу. Берри также предостерегает от любых попыток играть с армией или шутить с идеей уволить его команду. Эта фраза раскрывает сердце его страха. Согласно этому прочтению, соглашение не только влияет на Хезболлу. Это также может превратить военный институт в поле политического давления. Аль-Ахбар от 29 июня 2026 года ссылается на приложение безопасности, дающее Израилю возможность внимательно следить за тем, что армия будет делать в районах испытаний. Для Айн аль-Тинха опасность заключается в перемещении населения в результате конфликта. Конфликт с Израилем станет конфликтом вокруг военной миссии, а затем конфликтом между ливанцами.

Аль-Бина 29 июня 2026 года описывает появление политического фронта против соглашения. Газета цитирует Набих Берри, Валида Джумблатта и Слеймана Франджи в качестве ядра новой линии отказа. Эта линия не однородна. Берри выступает со времен президентства парламента и со времен окружения Амаль. Джумблатт говорит с острой памятью о внутренних войнах. Фрэнджи говорит из политического лагеря, близкого к сопротивлению. Но их сближение имеет политическую ценность. Это расширяет отказ за пределы одной только Хезболлы. О позиции министров, близких к шиитскому тандему, Мохаммада Хайдара и Ракана Нассереддина, также сообщает Аль-Бина 29 июня 2026 года. Они утверждают, что Совет министров не рассматривал переговорный мандат и вновь заявляют о своем неприятии любых прямых переговоров с Израилем. Послание правительству ясно. Министры хотят, чтобы соглашение не было представлено как решение, принятое всем кабинетом министров. Таким образом, дискуссия движется в направлении внутренней легитимности подписи.

Хезболла отказывается, но задерживается на улице

Аль-Кудс аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает, что Наим Касем отвергает связь между уходом Израиля и разоружением Хезболлы. Генеральный секретарь партии считает это условие пересечением красных линий. Этот отказ ожидается, но его формулировка имеет значение. Он представил это соглашение как попытку превратить Ливан в инструмент в руках Израиля. Таким образом, партия хочет избежать дебатов, сосредоточившись только на своем арсенале. Она стремится поставить его в логику национального достоинства и отказа от израильской опеки. Та же газета отмечает, что протесты прошли в южном пригороде Бейрута, на аэродромной дороге, в Риад-эль-Сольхе и в Бекаа, прежде чем армия вновь открыла дороги. Эта последовательность показывает двойной предел. Хезболла может мобилизоваться. Но армия вмешивается, чтобы сдержать. Государство хочет держать улицу под контролем, а партия по-прежнему избегает лобового разрыва.

Ад Дияр от 29 июня 2026 года сообщает, что Хезболла имеет тенденцию откладывать эскалацию. Газета приводит источники, согласно которым партия не хочет на данном этапе запускать народное или военное противостояние. Он предпочел дождаться результатов усилий Ирана по достижению полного прекращения боевых действий и вывода израильских войск. Эта осторожность отвечает двум ограничениям. Во-первых, партия не хочет быть обвиненной в предотвращении возвращения перемещенных лиц с Юга. Тогда он не хочет открывать внутренний кризис, а Набих Берри предостерегает от раздора. Аль-Лива Если соглашение будет отклонено, какой конкретный путь оно предлагает освободить оккупированные районы, разрешить возвращение жителей и начать реконструкцию? Это вопрос политический, но и социальный. Это ставит сопротивление перед человеческой стоимостью ожидания.

Армия становится центром и мишенью дебатов

Аль-Джумхурия от 29 июня 2026 года заявляет, что Вашингтон и европейские партнеры рассматривают поддержку армии в качестве основной инвестиции для достижения успеха в соглашении. Газета сообщает, что дипломат рассматривает текст не просто как пограничное соглашение, а как новый этап. Цель будет заключаться в расширении развертывания армии, укреплении ее возможностей по наблюдению и предоставлении ей единственного ориентира в области безопасности. Это прочтение лагеря, который защищает соглашение. Это придает армии беспрецедентный политический центр. Он улаживается как арбитр между американским требованием, израильским давлением и протестом Хезболлы. Но эта роль может обернуться против нее. Если армия будет двигаться слишком быстро, ее обвинят в том, что она служит навязанной дорожной карте. Если он будет двигаться слишком медленно, Израиль скажет, что он не готов.

Аль-Араби Аль-Джадид от 29 июня 2026 года и Аль-Шарк Аль-Авсат от 29 июня 2026 года настаивают на марже, оставленной Израилю. Две газеты сообщают, что Тель-Авив намерен проверить свои действия в районах испытаний и сохранить длительное присутствие в безопасном районе, если не будет достигнуто разоружение Хезболлы. Аль-Шарк Аль-Авсат от 29 июня 2026 года добавляет, что Израиль делает ставку на то, что Хезболла не примет соглашение. Это ожидание тяжело для местной политики. Это означает, что отказ партии может стать в глазах Израиля оправданием продолжающейся оккупации. Это также означает, что армия находится между двумя противоположными счетами. Для правительства он олицетворяет возвращение государства. Для Хезболлы это не должно стать инструментом внешних ограничений. Для Израиля это еще предстоит проверить и контролировать.

Политическая сцена без стабильного центра

Ад Дияр от 29 июня 2026 года показывает, что дебаты выходят за рамки классических блоков. Маронитский патриарх Бехара Рай из Рима благодарит Бога за соглашение и просит, чтобы его поместили под защиту мира. Самир Геагеа назвал это важным шагом на пути к выходу из тупика Ливана. Напротив, Али Хасан Халил отвечает, что тот, кто минимизирует раздор, не понимает, что его огонь никого не пощадит. Эти позиции суммируют перелом. Часть христианской и правительственной сцены рассматривает текст как шанс закрыть последовательность войны и восстановить государство. Часть шиитского лагеря и его союзники видят в нем ловушку, которая может привести к гражданскому кризису. В промежутках несколько актеров стремятся поддерживать язык осторожности. Джозеф Аун призвал к диалогу как единственному способу разрешения конфликтов. Набих Берри требует избегать разногласий и говорит, что хочет возглавить конфронтацию в институтах. Наваф Салам должен сохранить правительственное большинство, достаточно большое, чтобы не превратить соглашение в кризис кабинета министров.

Аль Джумхурия от 29 июня 2026 года отмечает, что контакт между Набихом Берри и президентом иранского парламента Мохаммадом Багером Калибафом связал ливанское дело с более широкими региональными гарантиями. Этот аспект раздражает сторонников Ливана, отделенного от иранской повестки дня. Однако это успокаивает тех, кто считает, что только американо-иранский баланс может заставить Израиль уйти. Поэтому местная политика оказывается между двумя сценами. Во-первых, правительство говорит о суверенитете, армии и восстановлении. Во-вторых, Хезболла и ее союзники говорят о региональном балансе, гарантиях и отрицании нормализации. Блокировка пришла оттуда. Слово «суверенитет» разделяют все. Но это не значит одно и то же. Для Баабды это означает государственную власть. Для Айн-эль-Тине это также означает защиту внутреннего единства. Для Хезболлы это означает отказ сдать вооруженные силы до полного ухода Израиля. Этого расхождения достаточно, чтобы сделать рамочное соглашение не непосредственным местным решением, а проверкой власти.

Цитата и речь политических деятелей: спорный суверенитет, страх раздора и битва слов вокруг рамочного соглашения

Баабда говорит на государственном языке

Аль Лива Президент США приветствовал соглашение и подтвердил, что Вашингтон поддержит суверенитет, независимость, территориальную целостность и государственную власть Ливана своими вооруженными силами. Ответ Иосифа Ауна сформулирован в осторожном регистре. Спасибо Вашингтону. Но он также призвал Соединенные Штаты предотвратить любые нарушения со стороны Израиля и вывести войска из оккупированных районов на юге. Таким образом, речь адресована двум аудиториям. Сначала он обращается за пределами страны, чтобы подтвердить, что ливанское государство принимает дипломатический маршрут. Она также обращается к себе внутри, говоря, что Баабда не подписывает белое пение Израилю. Таким образом, центральным словом остается суверенитет. Но этот суверенитет представлен как проект, а не как приобретенный факт.

Ad Diyar от 29 июня 2026 года показывает ту же озабоченность в другом реестре. Джозеф Аун осуждает нападения на Бахрейн и Кувейт. Он описывает их как нарушение государственного суверенитета и прямую угрозу региональной безопасности. Затем он призвал к диалогу и дипломатическим средствам как единственному средству урегулирования. Поэтому президентская речь избегает лагерной риторики. Он стремится поставить Ливан на сторону арабской стабильности и международной законности. Однако эта осторожность имеет и локальную функцию. Она пытается сдержать внутренние дебаты, поскольку улица прогревается, а Хезболла отказывается соглашаться. Слово «диалог» становится инструментом внутренней защиты. Она служит для того, чтобы спор по соглашению не перерос в конфронтацию между ливанцами.

Набих Берри превращает соглашение в национальную тревогу

Аль-Ахбар от 29 июня 2026 года дает Набиху Берри самую жесткую формулу дня. Президент парламента посчитал соглашение хуже, чем 17 мая 1983 года, и заявил, что оно не будет исполнено. Он также предостерегает от любых попыток играть с армией или шутить с идеей уволить своего командира. Это слово является центральным. Это не ограничивается отклонением текста. Она призвана не допустить превращения армии в орудие внутреннего конфликта. Берри не просто разговаривает с правительственным лагерем. Он также общается со своей аудиторией. Он сказал ему, что ответ должен оставаться политическим и институциональным. Слово «раздор» становится национальной тревогой. Он предполагает, что главная опасность заключается не только в тексте, подписанном в Вашингтоне, но и в том, что его применение может вызвать внутри.

Аль-Бина Он ответил Самиру Геагеа и сказал, что разочарован тем, что предупреждение Берри против раздора приветствовалось большим разделением. Он утверждает, что Берри предостерегает не от иллюзии, а от опасности, что все ливанцы знают цену. Он добавляет, что те, кто недооценивают разногласия, не понимают, что их огонь никого не пощадит. Приговор имеет четкое политическое значение. Это превращает защиту гражданского мира в аргумент против соглашения. Она также заявила, что дебаты по Югу нельзя отделить от памяти о внутренней войне. Таким образом, соглашение больше не читается только как предохранительное устройство. Это становится проверкой национального сосуществования.

«Хезболла» проследила красные линии

Аль-Кудс аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает, что Наим Касем отказывается от связи между любым выводом израильских войск и разоружением Хезболлы. Генеральный секретарь партии считает это состояние очень опасным и утверждает, что оно превышает красные линии. Он представляет это как попытку превратить Ливан в инструмент в руках Израиля. Логика речи ясна. «Хезболла» обсуждает не только календарь или карту. Он оспаривает сам принцип, который ставит его оружие в центр соглашения. Он также пытается перенести дебаты. Для ее противников ставки – государственная власть. Для него вопрос заключается в отказе от условия, навязанного Израилем. Эта разница в лексике затрудняет посредничество. Те же самые слова, что и суверенитет и безопасность, не относятся к той же реальности в лагерях.

Аль-Лива, 29 июня 2026 года, сообщает о еще более оскорбительной формуле Наима Кассема. Он описывает рамочное соглашение как унижение, позор и капитуляцию суверенитета. Он утверждает, что любое соглашение должно быть ограничено рассмотрением ситуации к югу от реки Литани, без вхождения во внутренние дела Ливана или в досье оружия Хезболлы. Эта оценка направлена на то, чтобы отделить уход Израиля от национальных дебатов о монополии силы. При этом 29 июня 2026 года Аль-Бина процитировал министров Мохаммада Хайдара и Ракана Нассереддина. Оба подтвердили свой отказ вести прямые переговоры с Израилем и заверили, что Совет министров не обсуждал мандат на переговоры. Их слова служат для установления правительственного лимита. Она заявила, что подпись не является полным консенсусом.

Сторонники соглашения говорят о мире, выходе из кризиса и реализме

Ад Дияр от 29 июня 2026 года сообщает из Рима проповедь маронитского патриарха Бехара Рай. Он попросил поблагодарить Бога за соглашение, одобренное Ливаном, США и Израилем. Он говорит, что хочет положить это соглашение в руку Бога, потому что путь к миру труден. Его слово не является вопросом дипломатической техники. Он стремится придать соглашению моральное измерение. Она говорит о мире после десятилетий войны и страха. Но он также признает, что не все примут его. Этот оттенок очень важен. Рай не отрицает перелом. Он пытается прикрыть его религиозным и пастырским языком. В своей речи он защищал соглашение, не вдаваясь в детали испытаний, вывода войск или разоружения.

В том же политическом пространстве Ад Дияр от 29 июня 2026 года сообщает, что Самир Геагеа представляет рамочное соглашение в качестве важного шага к выходу из тупика Ливана. Это чтение присоединяется к чтению части лагеря, которая выступает за исключительную власть государства. Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года также упоминает о позитивной реакции Фуада Махзуми и Ашрафа Рифи, которые говорят об исторической вехе и считают, что более неприемлемо, чтобы ливанское решение оставалось заложником Ирана. Словарь здесь – это словарь распада. Речь идет не только о поддержке соглашения. Речь идет о том, что государство должно восстановить решение войны и мира. Противники воспринимают этот язык как провокацию. Там они читали о попытке изолировать Хезболлу до того, как будет гарантирован вывод израильских войск.

Джумблатт и Франджи переносят отказ в сторону баланса

Аль-Бина, 29 июня 2026 года, отводит особое место Валиду Джумблатту. Газета сообщает, что ее суждение о соглашении было внимательно прочитано дипломатическими источниками, поскольку оно исходит не от органического союзника Хезболлы. Джумблатт описывает соглашение как трехстороннее по форме, но одностороннее по содержанию. Формула политическая. Это означает, что Ливан и Соединенные Штаты присутствуют за столом переговоров, но реальная выгода пойдет в основном Израилю. Эта позиция позволяет части политического центра отказаться от соглашения, не захватывая весь язык Хезболлы. Это превращает отказ в сбалансированную критику. Она спрашивает, действительно ли этот текст дает Ливану гарантии или же он налагает на него обязательства.

Та же газета сообщает, что Слейман Франджи также критикует путь, который следовал до соглашения. По его словам, проблема не в принципе переговоров, а в том, как сесть за стол переговоров после того, как ливанские элементы силы будут потрачены впустую. Он считает, что сопротивление следовало использовать как торговую карту, а не становиться предметом переговоров. Это слово отличается от слова Наим Кассем. Он не отвергает дипломатию как таковую. Она бросает вызов балансу сил. Это свидетельствует о более широкой обеспокоенности в лагере против соглашения. Несколько участников опасаются, что государство согласилось лечить оружие Хезболлы, прежде чем получить четкий, полный и устаревший вывод израильских войск.

Региональные голоса вернули Ливан в американо-иранскую руку

Аль-Араби Аль-Джадид от 29 июня 2026 года сообщает об угрозах Дональда Трампа в отношении Ирана в контексте американских ударов и иранских ответных мер в районе Ормуз. Президент США заявил, что Иран может исчезнуть, если Вашингтон возобновит войну. Эта речь усиливает давление на ливанский архив. Это означает, что Вашингтонское соглашение играет не только в Бейруте. Это часть более широкой дуэли, где Соединенные Штаты хотят ограничить региональные карты Тегерана. В ответ Аббас Арагчи заявил Багдаду, что любая попытка создать отдельные договоренности для Ормуз осложнит ситуацию. Он добавил, что прекращение нападений на Ливан и вывод израильских войск являются одними из условий, которые необходимо выполнить.

Ад Дияр от 29 июня 2026 года наконец сообщает об обращении между Мохаммадом Багером Калибафом и Набихом Берри. Президент иранского парламента подтверждает, что Тегеран продолжит свои усилия с региональными и международными гарантами, чтобы заставить Израиль прекратить войну против Ливана. Он также сослался на техническую комиссию с участием Ирана, Соединенных Штатов и Ливана. Эта речь противоречит американской логике разделения файлов. Он напоминает, что Иран хочет сохранить свое присутствие на ливанском фронте. Аль-Ахбар от 29 июня 2026 года цитирует Биньямина Нетаньяху, который представляет соглашение как признание права Израиля сохранять безопасную зону до тех пор, пока это необходимо. На этом пересечении дискурса каждая сторона говорит о мире, безопасности или суверенитете. Но каждая сторона придает этим словам противоположный смысл.

Дипломатия: Вашингтон, Тегеран и арабские столицы оспаривают рамки ливанского урегулирования

Вашингтон навязывает дипломатию разделения

Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года представляет дипломатическую последовательность как американскую попытку отделить ливанское досье от иранского. Газета сообщает, что рамочное соглашение между Ливаном и Израилем было заключено под американским толчком с целью лишить Тегеран ливанской карты в то время, когда кризис вокруг Ормуз находится на переднем крае. Вашингтон находится в центре двойной стратегии. С одной стороны, США хотят организовать вывод израильских войск и развертывание ливанской армии в тестовых районах. С другой стороны, они стремятся помешать Ирану использовать ливанский фронт в качестве рычага в более широких дискуссиях по вопросам навигации, санкций и региональной безопасности. Американская дипломатия касается не только границ. Он пытается перестроить место Ливана в региональном балансе сил.

Аль-Араби Аль-Джадид от 29 июня 2026 года подтверждает эту логику, описывая рамочное соглашение как текст, в котором Израиль сохраняет сильную руку в экспериментальных областях. По данным газеты, роль США заключается в том, чтобы следить за казнью, проверять шаги и подталкивать ливанскую армию взять на себя ответственность за землю. В том же отчете указывается, что призыв Дональда Трампа к Джозефу Ауну после подписания придал прямое политическое значение соглашению. Аль-Лива Джозеф Аун в ответ попросил Соединенные Штаты предотвратить нарушения Израиля и подтолкнуть Израиль к выводу войск. Таким образом, ливанская дипломатия стремится превратить американскую приверженность в гарантию. Но эта гарантия по-прежнему связана с готовностью Вашингтона оставаться главным арбитром.

Американский канал постепенно заменяет рамки ООН

Ад Дияр от 29 июня 2026 года настаивает на крупном развитии: переходе от рамок резолюции 1701 к де-факто трехстороннему соглашению между Вашингтоном, Бейрутом и Тель-Авивом. Газета отмечает, что соглашение не принимает классическую логику международных сил на Юге. Он сводит роль Организации Объединенных Наций к более ограниченной функции контроля. Это изменение важно для ливанской дипломатии. С 2006 года Бейрут использует резолюцию 1701 в качестве международного ориентира для прекращения боевых действий и присутствия армии. Рамочное соглашение теперь вводит более политический механизм, возглавляемый Соединенными Штатами, с мерами безопасности и проверками. Риск ясен. Ливан получил сильного спонсора, но потерял часть многосторонней сети, которая позволила довести нарушения Израиля до более широкого международного форума.

Аль-Джумхурия от 29 июня 2026 года представляет этот переход как переход от кризисного управления к управлению решениями. Газета цитирует дипломата, который видит в соглашении новый подход, основанный на государственной монополии на оружие и расширении роли армии. Ожидаемый визит американского адмирала Брэда Купера в Ливан иллюстрирует этот шаг. Он должен контролировать применение зон испытаний и определять практические механизмы. Этот визит придает соглашению военное, но и дипломатическое измерение. Это означает, что Вашингтон хочет действовать на местах, а не только в переговорных комнатах. Это также означает, что правительство Ливана должно будет ответить на конкретные запросы. Речь о суверенитете будет включать карты, блоки, инспекции и календари.

Тегеран пытается вернуться в Ливан в рамках большой сделки

Аль-Бина от 29 июня 2026 года подчеркивает дипломатический ответ Ирана. Аббас Арагчи, посетив Багдад, заявил, что любое внешнее вмешательство в управление Ормузом осложнит ситуацию и задержит полное открытие пролива. Он добавил, что меморандум с Вашингтоном предусматривал окончание войны на всех фронтах, включая Ливан. Это предложение является центральным. Иран отказывается позволить Вашингтону рассматривать ливанское дело отдельно. Для Тегерана уход Израиля с юга и прекращение операций против Ливана должны оставаться связанными с американо-иранским пониманием. Поэтому послание Вашингтону двояко. Иран хочет сохранить управление Ормузом. Он также хочет сохранить свою роль в мониторинге ливанского фронта.

Ad Diyar от 29 июня 2026 года сообщает, в том же духе, обращение между Мохаммадом Багером Калибафом и Набихом Берри. Президент иранского парламента заявил, что Тегеран продолжит свои усилия с региональными и международными гарантами, чтобы заставить Израиль прекратить войну против Ливана. Он также сослался на техническую комиссию с участием Ирана, Соединенных Штатов и Ливана. Это предложение является прямым ответом на вашингтонский подход. Он хочет вновь ввести Иран в дело Ливана. Это также дает Набиху Берри политическое преимущество. Таким образом, президент парламента может заявить, что выход Израиля зависит не только от Вашингтонского соглашения, но и от регионального баланса сил, в котором остается Иран.

Багдад, Доха, Эр-Рияд и Каир стремятся сдержать эскалацию

Аль-Араби Аль-Джадид от 29 июня 2026 года сообщает, что министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн предлагает провести встречу между странами Персидского залива, Ираном и Ираком для обсуждения региональной безопасности и экономических связей. Это предложение Ирака является вопросом дипломатии соседства. Багдад хочет не допустить, чтобы конфронтация вокруг Ормуз привела к более широкой войне. Он также хочет сохранить свою роль моста между Тегераном и арабскими странами. В то же время Ирак не может игнорировать масштабы дела Ливана. Если американо-иранское противостояние возобновится, Ливан станет одним из театров, где эту напряженность можно будет перевести как можно быстрее.

Al Sharq Al Awsat от 29 июня 2026 года сообщает о телефонном разговоре между Мохаммадом бен Салманом и Эммануэлем Макроном. Оба лидера настаивают на свободе судоходства и поддержке дипломатических усилий по снижению эскалации. Эта последовательность придает досье европейское и арабское измерение. Франция, которая традиционно следует за Ливаном, также привержена Ормузу, поскольку энергетическая проблема затрагивает весь мировой рынок. Газета также сообщает о саудовско-пакистанских обменах примерно в той же последовательности. Со своей стороны, Аль Джумхурия от 29 июня 2026 года ссылается на контакты между Вашингтоном, Эр-Риядом, Дохой и другими столицами в ходе переговоров. Эти посредничество показывают, что ливанское соглашение не родилось в изоляции друг от друга. Его сопровождали столицы, которые хотели стабилизировать Юг, ослабить иранские границы и избежать открытой региональной войны.

Арабское осуждение ужесточает дипломатический статус Ирана

Аль Кудс Аль Араби от 29 июня 2026 года и Аль Шарк Аль Авсат от 29 июня 2026 года сообщают о волне арабских осуждений после иранских нападений на Кувейт и Бахрейн. Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Египет, Иордания, Ливан и Лига арабских государств осуждают нарушения суверенитета и призывают избегать расширения конфликта. Эта реакция не является простым проявлением солидарности. Они образуют дипломатический фронт, который изолирует Иран в то время, когда Тегеран хочет защитить свою роль в Ормузе и Ливане. Ливан, осуждая нападения, присоединяется к арабской позиции защиты государств Персидского залива. Этот выбор служил президентству Джозефа Ауна. Это показывает, что Бейрут хочет быть ответственным государством, приверженным международному праву и региональной стабильности.

Ад-Диар от 29 июня 2026 года сообщает, что Иосиф Аун призывает к диалогу и дипломатическим средствам как единственному средству урегулирования. Формула консервативная. Он осуждает нападения, не толкая Ливан в конфронтацию с Тегераном. Таким образом, президент Ливана стремится к трудному балансу. Она должна поддерживать связь с арабскими странами, чья помощь будет иметь решающее значение для армии и восстановления. Но она также должна избегать обострения внутреннего раскола с Хезболлой и ее союзниками. Ливанская дипломатия находится в узком пространстве. Она должна говорить как суверенное государство, не вызывая внутреннего шока. Она должна опираться на США и арабские страны, не создавая впечатления, что Ливан становится площадкой для реализации регионального плана против Ирана.

Ливан между обещанием помощи и риском опеки

Аль Лива Это обещание имеет решающее дипломатическое значение. Это дает правительству аргумент против внутренней критики. Соглашение будет не только безопасным текстом. Это могло бы проложить путь к конференциям по поддержке армии и восстановлению. Однако эта помощь будет иметь политическую цену. Аль-Джумхурия от 29 июня 2026 года заявляет, что Соединенные Штаты и их европейские партнеры рассматривают поддержку армии как необходимые инвестиции для достижения успеха в соглашении. Страны Персидского залива, со своей стороны, связывают любые экономические усилия с прочной стабильностью и единым решением в области безопасности. Финансовая дипломатия становится инструментом давления. Она поощряет государство, но просит результатов.

Аль-Ахбар от 29 июня 2026 года дает противоположное чтение. Газета считает, что Вашингтон не просто пытается поддержать государство, но и превратить соглашение в инструмент давления на Хезболлу. Он утверждает, что Вашингтонское соглашение используется для того, чтобы отделить Ливан от американо-иранского меморандума и поставить армию под пристальный надзор. Эта критика присоединяется к оговоркам Набих Берри, о которых сообщила та же газета, которая видит в американо-иранском канале единственный реалистичный способ навязать полный уход Израиля. Поэтому ливанская дипломатия разделена между двумя конкурирующими обещаниями. Первая обещает помощь Запада и арабов, если государство будет продвигаться вперед. Вторая обещает лучший баланс сил, если Ливан останется связанным с великими переговорами с Ираном.

Ливанская дипломатия под наблюдением внутри страны

Нида Подписанный текст не гасит кризис. Он проводит тест на исполнение. Ливанской дипломатии теперь придется доказать, что подпись может дать реальные результаты. Она должна будет добиться вывода войск, ограничить нарушения, поддержать армию и убедить народ Юга в том, что процесс может позволить вернуться. Ему также придется управлять отказом « Хезболлы », резервами Набиха Берри и ожиданиями арабских столиц. Именно там будет проходить настоящий тест. Соглашение было подписано в Вашингтоне, но его ценность будет зависеть от того, что будет проверено во Фруне, Завтаре Аль-Гарбии и канцеляриях, которые финансируют или блокируют продолжение.

Международная политика: Ормуз, Газа и Багдад в центре нестабильной региональной последовательности

Ормузский пролив возвращается к главной оси американо-иранского железного рукава

Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года описывает регион, который оказался на грани прямой конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном. Газета сообщает, что обе страны обменивались ударами второй день подряд, после нападений на судоходство вокруг Ормузского пролива. Согласно этому источнику, Вашингтон утверждает, что ответил на нападение нефтяного танкера, в то время как Тегеран ответил на военные объекты США в Кувейте и Бахрейне. Дональд Трамп поднимает тон. Он угрожает довести военную операцию до конца, если Иран не выполнит временное соглашение о прекращении войны. Эта риторика придает кризису более широкий размах. Она больше не ограничивается безопасностью на море. Это также влияет на будущее диалога между Вашингтоном и Тегераном.

Аль-Араби Аль-Джадид от 29 июня 2026 года настаивает на ядре спора: который контролирует проход через Ормузский пролив. Газета сообщает, что объявление «безопасного южного прохода» Оманом и международной судоходной организацией 24 июня 2026 года было воспринято Тегераном как попытка обойти его полномочия по судоходству. Соединенные Штаты рассматривают это как меру безопасности. Иран рассматривает это как нарушение содержания подписанного с Вашингтоном меморандума о взаимопонимании. Таким образом, конфликт фокусируется на конкретной точке. Иран хочет, чтобы корабли использовали дороги, по которым они действительны. Вашингтон поддерживает альтернативный вариант. Этого расхождения достаточно, чтобы ослабить весь переговорный процесс.

Столицы Персидского залива осудили иранские удары

Аль-Шарк аль-Авсат от 29 июня 2026 года сообщает о волне негодования после иранского пожара в Бахрейне и Кувейте. Власти Кувейта сообщают, что они перехватили две баллистические ракеты без повреждений и жертв. Бахрейн сообщает о повреждении имущества в жилом доме в Мухарраке. Совет сотрудничества стран Персидского залива, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман, Египет, Иордания и Лига арабских государств осуждают нападения. Используемый словарь — это словарь суверенитета. Арабские государства осуждают нарушение международного права и угрозу региональной безопасности. Эта реакция дипломатически изолирует Тегеран, поскольку Иран стремится представить свое управление Ормузом как стратегическое право.

Аль-Бина Он заявляет, что любое внешнее вмешательство в управление Ормузом осложнит ситуацию и задержит полное открытие пролива. Он призывает другие стороны не удалять согласованный меморандум из его рамок. Его иракский коллега Фуад Хусейн предлагает провести встречу между странами Персидского залива, Ираном и Ираком для решения вопросов региональной безопасности и экономических связей. Таким образом, Багдад стремится избежать продолжения кризиса. Ирак выступает как соседняя страна Ирана, как арабское государство и как субъект, подверженный военным потрясениям.

Газа погрузилась в гуманитарный и дипломатический кризис

Аль-Кудс аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает о продолжении израильских нападений на Газу, несмотря на рамки прекращения огня. Газета сообщает, что за 24 часа погибли три палестинца. Это также относится к стрельбе, артиллерийским бомбардировкам и операциям по уничтожению в районах к востоку от города Газа. Медицинская ситуация остается заблокированной. Израиль отменяет выезд новой группы пациентов для лечения за границу. Минсоцразвития параллельно предупреждает об ухудшении гуманитарной и медицинской катастрофы с приходом лета. Поэтому кризис не только военный. Это влияет на доступ к уходу, воде, теплу, крову и ежедневному выживанию.

Аль-Шарк Аль-Авсат от 29 июня 2026 года сообщает, что фракции Газы движутся к частичному отклонению изменений, предложенных представителем Совета мира Николаем Младеновым. Источники, близкие к файлу, указывают, что ожидаемый ответ в Каире будет отрицательным по нескольким пунктам, не отвергая весь текст. Этот оттенок имеет значение. Фракции не закрывают полностью дверь. Но они считают поправки неблагоприятными. В той же газете говорится, что самих посредников новая версия не устраивает. Поэтому переговоры возвращаются к исходной точке. Актеры по-прежнему говорят о прекращении огня, но на местах появляются новые жертвы. Дипломатический календарь опаздывает на чрезвычайную гуманитарную ситуацию.

Сирия остается подверженной израильским операциям

Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает о новой израильской операции на юге Сирии. Израильская армия утверждает, что убила двух вооруженных людей в районе Кунейтры. Она описывает район как оборонительное пространство безопасности. Местные источники сообщают о стрельбе в районе Хадера в северной части провинции. Дамаск расценивает эти перемещения как нарушение соглашения о разъединении 1974 года и суверенитета Сирии. Этот эпизод показывает, что южная сирийская граница остается нестабильной, несмотря на упадок нескольких фронтов. Израиль оправдывает свои вторжения, предотвращая угрозы. Сирия рассматривает их как прямое нападение на свою территорию.

Эта сирийская последовательность является частью более широкой среды. Напряженность вокруг Ливана, Газы, Ормуз и Сирии подпитывается вместе. Одинаковые полномочия возвращаются в каждом файле. США пытаются сдержать Иран. Израиль умножает логику зон безопасности. Иран стремится предотвратить изоляцию своих союзников. Арабские страны хотят избежать открытой региональной войны. Сирия в этом контексте остается уязвимым пространством. Она подвергается военным операциям, не имея реальных дипломатических рычагов, чтобы остановить их. «Аль-Кудс аль-Араби» от 29 июня 2026 года отводит этому событию второстепенное место, но проливает свет на непрерывность израильских ударов за пределами Газы и Ливана.

Багдад начал масштабную антикоррупционную кампанию

Аль-Кудс аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает о масштабной кампании арестов в Ираке. Иракский спецназ проводит операции на рассвете в Багдаде, в том числе в зеленой зоне, а также в богатых кварталах и нескольких провинциях. Иракское официальное агентство сообщает, что 47 человек арестованы. К ним относятся депутаты, чиновники, бывшие выборные должностные лица и фигуры, связанные с административной и финансовой коррупцией. Газета также ссылается на размещение бронетанковых и антитеррористических сил вокруг зеленой зоны. Эта постановка возлагает на операцию сильное политическое бремя. Власть хочет показать, что она ударяет сверху.

Аль-Араби Аль-Джадид от 29 июня 2026 года читает эту кампанию с большей дистанцией. Газета отмечает, что она отвечает на старое требование на иракской улице, но также имеет политическое измерение. Он сослался на роль новой правительственной команды Али Аль-Зайди, американские ожидания и желание сократить сети, связанные с бывшим правительством Мохаммеда Шиа Аль-Судани. Аль-Шарк Аль-Авсат от 29 июня 2026 года напоминает, что коррупция остается одной из самых больших проблем Ирака с 2003 года, с низким рейтингом в показателях прозрачности. Поэтому вопрос заключается в том, будет ли эта операция доведена до заслуживающих доверия испытаний или же она останется демонстрацией силы.

Судан бросает вызов американскому чтению войны

Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает, что правительство Судана отвергает выступление в Совете Безопасности американского посланника по делам Африки Массада Булоса. Хартум считает эту презентацию неправильной. Власти Судана утверждают, что не отказались от американского плана перемирия. Они сказали, что прислали ответ и подробные комментарии. Таким образом, файл застрял в битве повествований. Вашингтон говорит об отказе Судана. Хартум говорит об обсуждаемом тексте. Это расхождение усложняет посреднические усилия. Это также показывает, что война в Судане больше не ограничивается полем боя. Он используется в Совете Безопасности, в региональных столицах и в том, как назначать обязанности.

Суданский кризис остается менее заметным, чем Ормуз или Газа в источниках 29 июня 2026 года, но остается тяжелым. Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года также ссылается на суданские обвинения против Израиля в конфликте. Это добавляет чувствительный региональный элемент. Она отражает степень подозрительности в отношении иностранного вмешательства. Судан стремится отстаивать свою версию перед международными форумами. Соединенные Штаты пытаются продвигать рамки перемирия. Между ними мирные жители остаются втянутыми в долгую, фрагментированную и трудную для понимания войну.

Египет и Европа столкнулись с внутренними кризисами

Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года также подвергается железнодорожным авариям в Египте. Газета отмечает, что аварии продолжаются, несмотря на огромные расходы на транспорт и крупные инфраструктурные проекты. Он ссылается на срыв четырех вагонов поезда Каир-Александрия в Кафр-эль-Заяте. Он также напомнил о столкновении автомобиля и поезда в провинции Суэц, в результате которого двумя неделями ранее погибли восемь человек. Эта же статья помещает эти аварии в серию, начавшуюся с пожара на центральном вокзале Каира в 2019 году, а затем отмеченную драмами Сохага и Туха. Тема выходит за рамки факта. Это ставит под сомнение эффективность государственных расходов и безопасность основных услуг.

О последствиях жары в Европе также сообщает Al Liwa 29 июня 2026 года. Газета сообщает о трехстах двадцати семи смертях в Испании и сильном давлении на помощь во Франции. Государственные больницы Парижа сообщают о значительном увеличении числа звонков и исключительной посещаемости в чрезвычайных ситуациях. В статье также упоминаются французские департаменты, находящиеся в состоянии «красной тревоги», и призывы в Германии адаптировать города к воздействию тепла. Эта информация распространяет международный раздел на другой тип кризиса. Она не военная. Она не дипломатична. Но это показывает, что государства также оцениваются по их способности защищать людей от климатических и медицинских рисков.

Экономика: банковская реформа, возвращение Персидского залива и восстановление в политических условиях

Банки остаются главным испытанием отношений с МВФ

Аль-Ватан от 29 июня 2026 года ставит банковский файл на передний план своей экономической страницы. Газета задала вопрос о якобы отклоненных поправках к Закону о банках и о том, будут ли депутаты соблюдать мнение Международного валютного фонда. Это показывает, что ливанские экономические дебаты касаются не только цифр. Во-первых, это доверие к государству. Банковский сектор остается ядром кризиса. Депозиты, убытки, реструктуризация и ответственность государственных и частных субъектов продолжают блокировать любое прочное соглашение с МВФ. Поэтому парламент сталкивается с тяжелым выбором. Она может принять внутреннюю логику компромисса, которая помогает банкам и крупным вкладчикам. Она может также стремиться к удовлетворению международных условий, рискуя вызвать социальный и политический конфликт из-за распределения потерь. В обоих случаях экономика остается отстраненной от закона, который должен говорить, кто платит, кто защищает мелких вкладчиков и кто принимает прошлые ошибки.

Al Sharq Al Awsat от 29 июня 2026 года расширяет это чтение. Газета цитирует финансового чиновника, который утверждает, что два пути, политический и экономический, теперь связаны между собой. Монопольная цель государства связана с задачей восстановления законности финансовой и коммерческой деятельности. Такой подход придает МВФ ведущую роль. По словам того же источника, четкое соблюдение международных требований должно позволить мобилизовать внешнюю поддержку, выйти из войны в качестве первоочередной задачи, а затем вступить в фазу восстановления. Газета добавляет, что эта траектория должна также помочь Ливану выйти из глубокого ухудшения его суверенного и финансового рейтинга. Таким образом, банковскую реформу уже нельзя рассматривать как изолированное техническое досье. Это становится условием возврата к кредитам, помощи и инвестициям.

Банк Ливана стремится восстановить прозрачность

Аль-Шарк Аль-Авсат от 29 июня 2026 года также сообщает, что Банк Ливана под руководством Карима Суайда начал аудит в министерствах финансов и юстиции, порученных Alvarez & Marsal. Сфера охвата не ограничивается суммами, выплачиваемыми центральным банком для финансирования старых программ поддержки. Он также охватывает платежи, совершенные до конца 2023 года, суммы, переданные банкам международными переводами, и платежи, совершенные от имени государства. Газета утверждает, что Банк Ливана сотрудничает с судебными органами и предоставляет им финансовую информацию и анализ, которые закон разрешает сообщать. Это важно. Это дает реформе судебную составляющую. Это уже не просто вопрос корректировки балансов. Речь также идет о поиске каналов принятия решений, оплаты и передачи.

Такой подход может служить двум целям. Он может в первую очередь реагировать на просьбы о транспарентности с самого начала кризиса. Он может подготовить более прочную почву для обсуждения с МВФ. Но его эффект будет зависеть от будущего. Аудит без четкого судебного использования может стать еще одним документом. Наоборот, последующий аудит может помочь различить обязанности государства, Банка Ливана, коммерческих банков и политиков. Сложность остается той же. Ливан должен представить доказательства, а не только намерения. Он также должен избегать избирательного использования транспарентности против лагеря. Экономическая потребность проста: восстановить доверие. Политический путь остается более тяжелым.

Саудовский сигнал открывает окно для экспортеров

Аль-Джумхурия от 29 июня 2026 года посвящена теме снятия саудовских ограничений на ливанскую продукцию. Газета рассматривает это как экономический и политический сигнал. Это решение может оживить ливанский экспорт, который потерял саудовский рынок в годы распада. Он также отмечает готовность Эр-Рияда возобновить отношения с ливанским государством и поддержать путь реформ. В тексте подчеркивается сфера охвата этой меры для производителей. Возвращение на рынок Саудовской Аравии может помочь правовым секторам, принести валюту и восстановить доверие арабов. Газета говорит о редкой возможности, но она также настаивает на одном условии: Ливан должен показать, что он знает, как контролировать свои границы и бороться с контрабандой.

Аль-Джумхурия от 29 июня 2026 года идет дальше, связывая это решение с реальной экономикой. Газета объясняет, что шесть лет перерыва повлияли на производственные сектора. Снятие ограничений может поддержать занятость, увеличить производство, увеличить ввоз легальных валют и подготовить постепенное возвращение туристов из Персидского залива. Туризм, отели и недвижимость упоминаются как секторы, которые могут извлечь выгоду из более благоприятного климата. Но статья предупреждает, что последствия не будут мгновенными. Они будут зависеть от способности государства стабилизировать страну, контролировать сухопутные, воздушные и морские переходы, бороться с торговлей людьми и продолжать реформы. Таким образом, сообщение двойное. Залив может открыть дверь. Но она не будет финансировать экономику, в которой государство не контролирует потоки или риски.

Реконструкция Юга становится серьезной финансовой проблемой

Экономические дебаты связаны с возвращением народа Юга. Газета задает вопрос Хезболле о конкретной альтернативе, которую она предлагает, если рамочное соглашение будет отклонено. Поднятый вопрос касается освобождения оккупированных районов, возвращения перемещенных лиц и начала восстановления. Этот вопрос придает социальное измерение экономической проблеме. Юг – это не просто фронт. Это регион, где семьи потеряли дома, доходы, землю, магазины и достопримечательности. Финансирование реконструкции не может основываться на туманных обещаниях. Она требует доноров, минимальной безопасности, гарантий работы и администрации, способной управлять средствами.

Ad Diyar от 29 июня 2026 года настаивает на масштабности проекта. Газета напоминает о реконструкции Юга, которая может потребовать до двадцати миллиардов долларов в контексте массовых разрушений и длительного перемещения. Эта оценка, даже если она попадает в редакционную структуру, дает представление о масштабах проблемы. В настоящее время Ливан не располагает бюджетными средствами для такой операции. Поэтому ей придется полагаться на арабскую помощь, поддержку Запада, международное финансирование и частные взносы. Эти ресурсы не останутся без политических рамок. Доноры будут требовать установления государственной власти, механизмов контроля и безопасности, которые предотвратят повторение разрушений.

Внешняя помощь зависит от стабильности и роли армии

Аль-Джумхурия от 29 июня 2026 года представляет рамочное соглашение в качестве возможного шлюза для программ помощи и инвестиций. Страны Персидского залива рассматривают стабильность как предпосылку для долгосрочного экономического взаимодействия. Он добавил, что официальные институты должны быть в состоянии управлять безопасностью и экономикой далеко от двойного принятия решений. Это предложение освещает ливанский вопрос. Средства понадобятся не только. Они будут связаны со способностью государства принимать решения. В этом чтении армия становится косвенным экономическим институтом. Его развертывание может проложить путь к помощи. Неудача может блокировать финансирование.

Аль-Шарк Аль-Авсат от 29 июня 2026 года также описывает связь между безопасностью, экономикой и внешней поддержкой. Газета сообщает, что властям придется отвечать международным требованиям для мобилизации внешней поддержки. Это требование касается МВФ, а также инвесторов, стран Персидского залива и западных партнеров. Поэтому Ливан должен действовать одновременно на нескольких фронтах. Ему нужно реформировать банки. Ему нужно прояснить потери. Он должен контролировать финансовые потоки. Он должен поддерживать армию. Он должен восстановить Юг. Прежде всего, он должен доказать, что общественные решения не будут отменены отношениями с вооруженной властью или непрозрачным компромиссом. Это накопление замедляет выход из кризиса. Но это также показывает, почему экономическое досье больше нельзя отделять от институционального досье.

Государственные финансы ищут целевые доходы

Аль-Ахбар от 29 июня 2026 года обсуждает еще один аспект государственной экономики, связанный с расходами на управление отходами. Газета сообщает, что министерства окружающей среды, финансов и экономики выступили с заявлением, чтобы ответить на критику. Согласно этому объяснению, указ не создает новый налог, призванный увеличить общегосударственные доходы. Он реализует Закон No 38 от 2026 года и направлен на финансирование устойчивого управления твердыми отходами. Собранные средства не должны поступать в Консолидированный доходный фонд. Они должны быть зарезервированы для комплексного управления отходами, сортировки, обработки, переработки и инфраструктуры хранения.

Эта дискуссия показывает классическое напряжение в измученной экономике. Государство нуждается в доходах для финансирования услуг. Домохозяйства и предприятия находятся под сильным давлением. Поэтому любой новый взнос принимается как бремя. Правительство пытается отстаивать логику распределения. Он говорит, что деньги пойдут на конкретную услугу. Но доверие остается слабым. Для того чтобы такой механизм работал, ему необходимы разборчивые публичные счета, прозрачные контракты и видимые результаты. Управление отходами также является экономическим испытанием. Это влияет на муниципалитеты, предприятия, здравоохранение, туризм и имидж страны. Это может стать полезной реформой. Его также можно рассматривать как дополнительную выборку, если услуга не меняется.

Ормуз, рынки Персидского залива и валютный риск

Al Quds Al Arabi от 29 июня 2026 года сообщает, что фондовые рынки Персидского залива закрылись в рассредоточенном порядке после военной эскалации между США и Ираном. Иранские атаки на американские базы в Кувейте и Бахрейне подорвали доверие инвесторов. Тот же файл относится к уходу компании CMA CGM из Ормузского пролива в среде, которая считается сложной и требует постоянной бдительности. Для Ливана этот контекст имеет значение. Любой устойчивый рост напряженности в Персидском заливе может повлиять на транспортные расходы, энергию, трансферы и региональный туризм.

Al Sharq Al Awsat от 29 июня 2026 года сообщает, параллельно, о призыве между Мухаммедом бен Салманом и Эммануэлем Макроном о свободе судоходства и сокращении скалолазания. Газета также освещает энергетические отношения между Эр-Риядом и Токио, с японским интересом к стабильности мирового нефтяного рынка. В этом контексте напоминается, что Ливан развивается в условиях региональной экономики, которая очень чувствительна к морским путям, нефти и политическому доверию. Если ситуация в Персидском заливе стабилизируется, окно, открытое для ливанского экспорта, туризма и инвестиций, может расшириться. Если Ормуз останется зоной конфронтации, региональные приоритеты будут двигаться в сторону энергетической безопасности, а Ливан рискует снова стать второстепенным вопросом.

Правосудие: коррупция в Ираке, содержание под стражей без суда и урегулирование региональных конфликтов

Багдад превращает борьбу с коррупцией в силовую операцию

«Аль-Шарк аль-Авсат» от 29 июня 2026 года представляет кампанию арестов в Ираке как беспрецедентную последовательность судебных разбирательств и мер безопасности. Газета сообщает, что танки и бронетехника окружили зеленую зону Багдада, в то время как объединенные силы совершали набеги на дома и виллы. Операции были направлены против политиков, парламентариев, бизнесменов и личностей, связанных с коррупцией и злоупотреблением влиянием. Власти Ирака утверждают, что аресты проводились на основании судебных ордеров. Федеральная комиссия по добросовестности также обеспечивает проведение всех процедур в соответствии с законом. Эта точность очень важна. Она стремится не допустить, чтобы операция воспринималась как политическая чистка. Но развертывание вооруженных сил, закрытие доступа и присутствие антитеррористических сил дают делу масштаб, выходящий за рамки обычной процедуры. Здесь появляется правосудие со своими судьями, мандатами и расследованиями. Но она продвигается под усиленным эскортом, в силовое пространство, где подозреваемые принадлежат к наиболее охраняемым кругам государства.

Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает, что операции привели к аресту 47 человек, в том числе депутатов и чиновников, по подозрению в административной и финансовой коррупции. Газета отмечает, что операция проходила на рассвете, в зеленой зоне, а также в богатых районах Багдада. Постановка так же важна, как и имена. Это означает, что государство хочет показать, что ни одно место не находится вне досягаемости. Этот образ реагирует на древний народный гнев. В течение многих лет коррупция в Ираке рассматривалась как одна из причин ослабления государственных служб, изгнания молодежи и потери доверия к институтам. Однако сила операции порождает другой вопрос. Может ли правосудие оставаться независимым, когда его действия становятся событием национальной безопасности? Ответ будет зависеть не столько от количества арестов, сколько от последующих действий. Расследования должны будут представить доказательства, судебные процессы должны быть публичными, а активы должны быть возвращены в соответствии с законом.

Признание Аднана Аль Джумаили открывает файловую цепочку

Аль-Шарк Аль-Авсат от 29 июня 2026 года связывает кампанию с предыдущим арестом Аднана Аль-Джумаили, бывшего высокопоставленного чиновника нефтяного сектора. Газета сообщает, что ордера были спровоцированы на основании его заявлений и следственных доказательств. Источники, на которые ссылается газета, говорят о создании совместных сил по борьбе с терроризмом, военных и служб по обеспечению неприкосновенности. Эта комбинация придает делу чувствительное измерение. Нефтяной сектор остается финансовым центром иракского государства. Хотя подозрения касаются рынков, должностей, контрактов и каналов утечки, правосудие занимается не только отдельными инцидентами. Это влияет на то, как работает государственная рента. Та же газета сообщает, что суммы, изъятые в ходе расследования по делу Аль-Джумайли, достигли десяти миллионов долларов и тридцати одного миллиарда иракских динаров, после обнаружения дополнительных сумм и провала попытки утечки средств.

Аль-Араби Аль-Джадид от 29 июня 2026 года приводит более точный список соответствующих лиц. Газета ссылается на Мутанну Аль Самаррай, Бахаа Аль Нури, Мохаммада Аль Карбули, Алию Нассифа, Мохаммада Джамиля Аль Майахи, Хасана Аль Хафаджи, Абдель Рахмана Аль Луэйзи, Мудхара Аль Карави, Хинда Аль Аббаси, Мохаммада Фармана Аль Джубори, Бушру Аль Кайси, Мохаммада Аль Сайхуда, Али Маариджа и Ибрагима Аль Сумайдайе. Он заявил, что аресты были основаны на заявлениях Аднана аль-Джумаили, который был задержан с начала июня 2026 года. Это накопление имен создает политический шок. Это показывает, что случай затрагивает несколько токов и несколько уровней мощности. Это может стать поворотным моментом. Но это также может стать полем мести. Правосудие должно будет доказать, что оно не выбирает свои цели в соответствии с балансом момента. Риск тем выше, что некоторые цифры относятся к старым сетям, связанным с предыдущими правительствами и нынешним соперничеством.

Решающим остается вопрос о судебных разбирательствах

Аль-Араби Аль-Джадид от 29 июня 2026 года подчеркивает, что успех операции не будет измеряться количеством арестованных. Он будет измеряться способностью правосудия обращаться к тем, кто несет ответственность, возвращать отвлеченные средства и принимать решения на основе фактических данных. В статье приводятся анализы, которые рассматривают операцию как политический поворотный момент, также подпитываемый американским давлением. Это чтение создает трудности. Борьба с коррупцией популярна. Он также может стать инструментом реорганизации власти. Если судьи работают под давлением, эффект будет хрупким. Если исследования сопротивляются вмешательству, операция может открыть новую фазу. Поэтому задача не в том, чтобы быстро остановиться. Это значит судить правильно.

Аль-Шарк Аль-Авсат от 29 июня 2026 года напоминает, что коррупция остается одной из главных проблем Ирака с 2003 года. Страна занимает низкое место по международным показателям прозрачности. Правительство Али Аль Зайди заявляет, что хочет сделать это приоритетом. Бывший премьер-министр Хайдер Аль-Абади, со своей стороны, призывает к глобальной, длительной и неполитической борьбе. Этот ответ обеспечивает полезную основу. Успешная кампания должна выходить за рамки юридического спектакля. Он должен установить стабильные правила государственных закупок, назначений, нефтяных контрактов, изъятого имущества и парламентского контроля. Без этого аресты могут успокоить улицу на несколько дней. Они не меняют глубокого порядка безнаказанности.

Административное задержание Самаха Хаджави разоблачает правосудие без публичных обвинений

Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает, что израильские власти в третий раз продлили административное задержание Самах Билал Абдель Рахман Хаджави, 27-летней палестинской женщины из Калкилии. Продление покрывает дополнительные шесть месяцев и держит ее в тюрьме до 29 сентября 2026 года. Газета напоминает, что административное задержание – это лишение свободы без публичного обвинения или суда, основанное на секретной записи, к которой ни задержанный, ни ее адвокат не имеют доступа. Этот вопрос занимает центральное место в разделе правосудия. Это не просто решение тюрьмы. Это режим, при котором орган безопасности заменяет обвинительное заключение. Задержанный должен оспорить доказательства того, что он не знает. Право на защиту становится очень ограниченным.

Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года добавляет, что Самах Хаджави уже был заключен в тюрьму впервые в течение семи с половиной месяцев, а во второй раз в течение трех с половиной месяцев. Она была освобождена 19 января 2025 года на первом этапе обмена пленными, связанного с прекращением огня в Газе. Впоследствии она была вновь арестована 1 апреля 2025 года, менее чем через три месяца после освобождения, а затем возвращена в административное содержание под стражей. Его апелляция против продления была отклонена израильским судом. В той же статье сообщается, что она была перемещена между несколькими местами содержания под стражей, включая Дэймона, Джаламе и Шарон, без допроса. Палестинская тюремная администрация описывает эти произвольные переводы.

Условия содержания под стражей становятся проблемой прав человека

Аль-Кудс Аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает, что Самах Хаджави утверждает, что был арестован после обыска в семейном доме. Она также утверждает, что подвергалась жестокому обращению, оскорблениям и унизительным обыскам в тюрьме Шарона. Она также сообщила, что в тюрьме Дэймона продолжаются нарушения в отношении заключенных. Эти элементы переводят дело из процесса в условия содержания под стражей. Вопрос уже не в том, почему человека задерживают без предъявления обвинения. Важно также знать, как с ней обращаются, когда она находится под тюремным надзором. Газета добавляет, что почти 49 процентов палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, будут содержаться без предъявления обвинений либо в статусе незаконных комбатантов, либо под административным арестом. Эти данные дают делу Хаджави коллективный охват.

Тот же случай показывает, что правосудие также втянуто в кризис в Газе. Аль-Кудс аль-Араби от 29 июня 2026 года сообщает, что Израиль отменил отъезд новой группы пациентов из Газы, которые должны были лечиться за рубежом. Газета также сообщает, что значительная часть аппарата диализа остановилась на медицинском комплексе «Аль-Шифа» из-за отсутствия материала, необходимого для его работы. Эти факты в первую очередь гуманитарные. Но они также включают юридическую ответственность власти, которая контролирует движения, доступ и разрешения. Когда больной человек не может уехать и когда жизненно важная служба заблокирована, вопрос защиты гражданских лиц присоединяется к закону.

В Йемене и Иране справедливость становится языком войны

29 июня 2026 года аль-Шарк аль-Авсат сообщил, что хуситы расширяют свою экономику, взимая и контролируя общественные блага. Газета описывает новые сборы, налагаемые на фермеров и владельцев, которые имеют право на экологические разрешения. Он также сослался на превращение районов под государственными и военными учреждениями в коммерческие проекты, управляемые родственниками лидеров движения. В этом случае правовой вопрос заключается в государственной собственности, злоупотреблении властью и захвате ресурсов. Жители говорят об обвинениях, выдвигаемых силой. Приведенные экономические источники рассматривают это как увеличение финансирования фактической власти. Поэтому право отсутствует как защита, но присутствует как недостаток. Государственная собственность больше не гарантируется нейтральной властью. Они перераспределяются в соответствии с политической властью.

29 июня 2026 года Аль-Шарк Аль-Авсат наконец сообщил, что иранские власти хотят судить американские и израильские нападения на Иран. Газета ссылается на призывы к судебному преследованию лиц, ответственных за эти забастовки, в национальных и международных судах. Физический, психологический, материальный и моральный ущерб, понесенный иранцами, представлен в качестве судебных документов. В качестве возможных элементов жалоб упоминаются нападения на центры здравоохранения и службы и гибель гражданских лиц. Этот подход показывает, как правосудие становится еще одним фронтом конфликта. Он используется для создания истории жертвы, поиска возмещения и установления обязанностей. Она может создавать файлы. Но его эффективность будет зависеть от доступа к доказательствам, юрисдикции судов и способности выходить за рамки простой логики пропаганды.

Общество: нестабильное возвращение, хрупкое жилье и гражданская жизнь под давлением

Юг между ожидаемым возвращением и невозможной реконструкцией без гарантий

Ад-Диар от 29 июня 2026 года описывает самый важный социальный вопрос момента через тяжелое положение перемещенных лиц с Юга. Важно не забывать о более чем миллионе людей, которые находятся вдали от своих деревень и городов, живут в палатках или школах, с едой и жизненно важными потребностями, которые остаются открытыми. Он добавляет, что проект реконструкции может достичь двадцати миллиардов долларов, поскольку разрушение сравнивается в его редакционной статье с разрушением очень крупномасштабной войны. Эта оценка приводит южный кризис в другую шкалу. Это уже не просто военное досье или переговоры о зонах испытаний. Это потерянные дома, прерванные школы, остановленные магазины, заброшенные фермы и семьи, ожидающие, будет ли возвращение возможным до следующей осени, следующего сезона или следующей холодной волны. Тот же источник также напоминает о проблеме заключенных, задержанных Израилем. Этот пункт добавляет к файлу человеческое бремя. Перемещенные семьи не просто просят карточки и гарантии. Они просят ответ о живых, мертвых, заключенных и домах.

Аль Лива Газета считает, что политический отказ от переговоров не может быть полным без практического предложения для жителей Юга. Он спрашивает, как будут освобождены оставшиеся оккупированные районы, как вернутся перемещенные лица, откуда будут поступать средства на восстановление и как избежать дальнейшего разрушения. В этом же тексте подчеркивается необходимость реальной арабской и международной поддержки, не ограничиваясь заявлениями. В нем подчеркивается, что ливанская армия не может взять на себя единоличную ответственность за развертывание и безопасность на широкой территории и уничтожена без военных, материально-технических и финансовых средств. Таким образом, гражданское общество на Юге приостанавливается на трех условиях. Нам нужен поддающийся проверке вывод израильских войск. Нужна быстрая финансовая поддержка. Для этого также необходим государственный орган, способный управлять помощью, не превращая реконструкцию в новое пространство клиентелизма или соперничества.

Фрун, Завтар Аль-Гарбия и скорбящие деревни

Аль Лива В газете описывается дорога, которая постепенно становится пересечением порчи. После Бурдж-Рахала, Дейр-Канун-эль-Нара, Мааруба и Шрифы он ссылается на дома, разрушенные по обе стороны дороги, разрушенные здания, а затем магазины и дома, которые упали в Аль-Гандурии. В статье также сообщается о жителях, которые устраивают ритуалы, связанные с Ашурой, с водой, кофе, едой и признаками траура. Эта сцена обобщает общество, которое не оставляет своих ритуалов, даже когда пространство, которое их несет, сломано. Деревни — это не просто точки на военной карте. Это сети семей, кладбища, мечети, небольшие ремесла и сувениры. Когда дом падает, исчезает не только частная собственность. Это часто семейный архив, район и доказательство принадлежности.

Споры вокруг Фруна усиливают эту напряженность. Аль-Лива, 29 июня 2026 года, сообщает, что муниципалитет и жители отвергают идею интеграции города в испытательную зону, поскольку он не занят и находится за пределами желтой линии. Газета добавляет, что Фрун населен несколькими семьями, которые вернулись в дома, которые держали. Он также отмечает отсутствие израильских сил и вооруженных элементов в этом районе. Социальные дебаты возникают именно из этого разрыва. Для торговых карт Frun может стать частью защитного устройства. Для жителей он остается пострадавшей деревней, которая пытается сохранить минимальное присутствие. Таким образом, вопрос, заданный газетой о выборе Фрун и Завтар Аль-Гарбия, отражает более широкую озабоченность. Деревни боятся, что к ним будут относиться как к техническим районам, поскольку они уже переживают кризис жилья, траура и возвращения.

Южные пригороды занимают руины

Аль-Джумхурия от 29 июня 2026 года посвящает доклад южным пригородам Бейрута, где жизнь возобновляется посреди завалов. Газета описывает возвращение пробок, пекарни, которые снова выходят из хлеба, кафе, заполненные клиентами, наблюдающими за матчами чемпионата мира, продавцами фруктов, которые хранят свои киоски, и мотоциклами, которые пробираются между автомобилями. Эта кажущаяся нормальность не скрывает повреждений. В том же отчете сообщается, что между разрушенными и открытыми зданиями на небе остаются груды обломков. Он объясняет, что семьи бежали посреди ночи, во время еды, предшествующей посту Рамадана, к набережной, другим районам, другим городам или домам родственников. Возвращение в этом контексте не является концом кризиса. Это способ вернуться в район, чьи достопримечательности все еще сломаны.

Тот же доклад Аль Джумхурии от 29 июня 2026 года показывает, что возрождение жизни связано с религиозной и общинной памятью. В течение десяти ночей жители собираются на соседних площадях, чтобы молиться, петь, слушать речи и раздавать холодную воду, кофе и еду. Один из жителей, Али Аль-Алавие, говорит, что поминовение Ахуры учит не бояться, признавая при этом, что издание этого года несет в себе большую печаль. Однако газета утверждает, что не все вернулись. Многие остаются перемещенными лицами, поскольку их дома повреждены. Пожилые люди предпочитают держаться подальше, чтобы не повторять цикл чемоданов, перелета и возвращения. Эта фраза говорит о социальной усталости. Перемещение больше не является эпизодом. Это становится повторением, которое использует тела, связи и доверие.

Жилье, старая арендная плата и несанкционированное строительство

Аль-Ахбар от 29 июня 2026 года обращается к другому социальному кризису, менее зрелищному, чем разрушения Юга, но тяжелому для домашних хозяйств: к бывшему жилому аренде. Газета сообщает, что суды выносят многочисленные решения, освобождая эти договоры аренды и предписывая арендаторам покинуть свои дома. Он объясняет, что толкование, принятое частью суда, устанавливает начало юридического периода продления до закона 2017 года, что приводит к выводу, что девятилетний период закончился в феврале. Этот подход применяется в контексте отсутствия жилищной политики и системы социальной защиты. Адвокаты считают, что бывшие жильцы страдают от несправедливости, когда суды строго соблюдают закон, независимо от экономических, социальных и человеческих условий страны.

Аль-Ахбар от 29 июня 2026 года также цитирует президента ливанского агентства недвижимости Андиру Аль-Зухайри, согласно которой количество сдаваемых в аренду до 1992 года жилых помещений, оцениваемое примерно в 64 тысячи, резко сократилось. Газета сообщает, что только в Бурдж-Хаммуде было опорожнено более 100 квартир, часть из которых еще до вступления в силу тех или иных решений. Этот случай затрагивает чувствительную область ливанского общества. Владельцы ссылаются на свои права и старую слабость ренты. Арендаторы ссылаются на отсутствие альтернатив, рост цен и страх выхода из эксплуатации. Между ними государство по-прежнему отсутствует как субъект защиты. Таким образом, правовой кризис становится кризисом старости, городской нищеты и вынужденной мобильности. Она может производить бесшумную форму внутреннего перемещения, на этот раз без бомбардировок.

Ад Дияр от 29 июня 2026 года указывает, параллельно, на относительное снижение несанкционированного строительства в Аккаре за последние два года, благодаря ужесточению контроля в нескольких секторах. Но газета утверждает, что муниципалитеты не имеют достаточных полномочий для предотвращения правонарушений напрямую. Их роль часто ограничивается контролем и отчетностью, а ответственность за выполнение решений возлагается на компетентные органы и силы безопасности. В статье добавляется, что остановка работ часто происходит после начала строительства и что разрушение остается ограниченным небольшими сооружениями. Этот случай показывает слабость публичных действий. Потребность в жилье, отсутствие планирования и медленные темпы административной реализации создают серые зоны. Затем они разжигают конфликты между жителями, муниципалитетами, владельцами и государством.

Администрация, диаспора и невидимое насилие

29 июня 2026 года министр внутренних дел Ахмад аль-Хаджар впервые за пределами страны запустил биометрическую службу отпечатков пальцев для паспортов посольства Ливана в Кувейте. Его сопровождали генеральный директор по безопасности Хасан Чукаир, посол Гади Хури и сотрудники службы безопасности. Министр представляет эту меру как шаг в модернизации администрации и улучшении услуг для экспатриантов. Схема предназначена для того, чтобы жители Ливана за рубежом могли принимать меры, снимать отпечатки пальцев в стране своего проживания и передавать их в электронном виде в Ливан. Затем этот опыт должен быть распространен на другие посольства и консульства в Персидском заливе и в других местах. Эта мера является как социальной, так и административной. Это снижает стоимость проезда. Поддерживает связь с диаспорой. Это также дает государству редкий образ полезного сервиса.

29 июня 2026 года Аль-Джумхурия наконец-то открывает файл о домашнем насилии, которому подвергаются мужчины. Газета утверждает, что это не предназначено для сравнения страданий женщин с страданиями мужчин, а также для минимизации насилия в отношении женщин. Напротив, он напоминает, что насилие остается отвергнутым поведением, независимо от личности жертвы или преступника. Согласно тексту, такое насилие часто принимает нефизические формы: повторяющиеся оскорбления, девальвация, насмешки над ролью, внешностью или способностями, постоянный допрос решений и эмоциональный шантаж. Некоторые социальные образы мешают мужчинам говорить о своей боли или просить о помощи. Такой подход расширяет дискуссию о семье. Он показывает, что защита от насилия должна основываться на акте, его психологических последствиях и его социальных последствиях, а не только на ожидаемом профиле жертвы.