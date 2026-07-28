- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Умерший 12 июля от вскрытия аорты американский сенатор Линдси Грэм похоронен в этот вторник в Вашингтоне. Накануне неопубликованный документальный фильм режиссера Алекса Холдера раскрывает кадры, снятые перед его смертью: Грэм злорадствует по поводу американо-израильской войны против Ирана😲, сравнивает Трампа и Нетаньяху с Рузвельтом и Черчиллем и в одностороннем порядке предлагает премьер-министру Израиля военную помощь США против Ливана🇱🇧. Нетаньяху снижается — на данный момент.

🔗 LibnaNEWS.com

Посмотрите оригинальное видео на YouTube