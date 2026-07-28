Умерший 12 июля от вскрытия аорты американский сенатор Линдси Грэм похоронен в этот вторник в Вашингтоне. Накануне неопубликованный документальный фильм режиссера Алекса Холдера раскрывает кадры, снятые перед его смертью: Грэм злорадствует по поводу американо-израильской войны против Ирана😲, сравнивает Трампа и Нетаньяху с Рузвельтом и Черчиллем и в одностороннем порядке предлагает премьер-министру Израиля военную помощь США против Ливана🇱🇧. Нетаньяху снижается — на данный момент.
🔗 LibnaNEWS.com
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