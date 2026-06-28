Ливан-Израиль: положение, которое беспокоит жертв израильских преступлений

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Пункт Вашингтонского рамочного соглашения между Ливаном, Израилем и Соединенными Штатами открывает деликатную дискуссию о праве на справедливость. В тексте содержится настоятельный призыв к обоим государствам принимать добросовестные меры, включая прекращение любых враждебных или неблагоприятных действий на международных политических или правовых форумах. Сформулированный таким образом пункт можно рассматривать как обязательство ливанского государства больше не возбуждать дела против Израиля на международных форумах. Это также можно понимать как попытку усмирить двусторонние отношения, не позволяя правительствам обеих стран использовать суды или международные организации в качестве платформы для конфронтации.

Это чтение касается правозащитных организаций, адвокатов и некоторых семей жертв. Война вызвала массовые разрушения, перемещения и обвинения в серьезных нарушениях международного гуманитарного права. В этом контексте пункт, ограничивающий международные подходы ливанского государства, можно рассматривать как политический отказ от ответственности. Но его юридическую силу необходимо четко различать. Правительство может принять решение не подавать дипломатическую жалобу. Она не может посредством двусторонней оговорки стереть права всех жертв, помешать какой-либо НПО передавать информацию или автоматически связать третьи государства или иностранные суды.

Первый пункт, направленный против ливанского государства

Первый из них касается ливанского государства. Если положение будет толковаться строго, Бейрут может воздержаться от подачи жалобы на Израиль на международных форумах, поддержки враждебной резолюции или призыва к открытию международного судебного механизма для израильских операций. Это важное изменение. Это ограничивает правовую карту, которую Ливан может использовать после ударов по гражданским лицам, работникам службы первой помощи, журналистам, инфраструктуре и жилью. Это также может снизить способность правительства официально поддерживать семьи жертв в международном подходе.

Этот возможный отказ создает политическую проблему. Ливанское правительство представляет соглашение как путь к суверенитету, возвращению перемещенных лиц и восстановлению. Но если этот суверенитет означает отказ от международных преследований против Израиля, текст можно обвинить в обмене миром против безнаказанности. Для жителей Юга, уже отмеченных взрывами и отсутствием эффективной государственной защиты, этот сигнал может быть тяжелым. Многие могут задаться вопросом, почему государство соглашается ограничить свои средства правовой защиты, когда разрушение остается видимым, а семьи все еще ищут счета.

Вопрос Международного уголовного суда является наиболее чувствительным. Ливан не является участником Римского статута. Это означает, что юрисдикция Суда не открывается автоматически для всех преступлений, совершенных на его территории. Однако правительство Ливана теоретически может принять юрисдикцию МУС на период или на основании фактов, определенных специальной декларацией. Положение, согласно которому Ливан обязуется прекратить неблагоприятные действия на международных правовых форумах, может сделать такое заявление политически очень трудным.

Именно здесь положение становится конкретным. Она не обязательно говорит, что жертвы ничего не могут сделать. Но это может помешать ливанскому государству сделать решительный жест, который откроет определенные пути. Если компетенция МУС зависит от ливанской декларации и если правительство обязуется не действовать против Израиля на международных правовых форумах, семьи жертв теряют необходимый рычаг. Они все еще могут документировать факты, но доступ к международному правосудию становится все ближе.

Жертвы и НПО сохраняют маржу

Однако частные инициативы не исчезают. Жертвы, семьи, адвокаты или НПО могут продолжать документировать предполагаемые нарушения, собирать свидетельские показания, сохранять изображения, составлять медицинские записи, передавать информацию органам Организации Объединенных Наций или иностранным прокурорам. Они также могут направлять сообщения прокурору МУС. Статья 15 Римского статута позволяет прокурору получать информацию из различных источников и действовать по собственной инициативе, при условии соблюдения условий юрисдикции и требуемого разрешения.

Эту возможность не следует переоценивать. Частного общения с МУС недостаточно для создания юрисдикции Суда. Он может привлекать внимание Прокурора, но Прокурор должен проверить, обладает ли Суд территориальной, личной или временной юрисдикцией. Если предполагаемые преступления не охватываются уже открытой ситуацией и ни одно государство-участник или Совет Безопасности не обращаются в Суд, шансы на проведение расследования остаются ограниченными. Поэтому НПО могут подавать документы без замены суверенного акта государства, когда это необходимо.

Иностранные суды — это другой путь. Некоторые страны признают формы универсальной юрисдикции в отношении военных преступлений, преступлений против человечности или пыток. Жертвы могут попытаться подать жалобу в этих государствах, если это позволяет их внутреннее законодательство. Условия сильно различаются. Некоторые системы требуют присутствия подозреваемого на территории. Другие требуют связи с жертвой или гражданством. Другие оставляют важный запас для обвинения. Ливано-израильское соглашение не связывает эти третьи государства. Ливанское правительство не может помешать иностранному судье воспользоваться своим правом.

Третье государство может также действовать в соответствии со своими международными обязательствами. Если он является участником Римского статута и МУС обладает юрисдикцией в отношении ситуации, он может при определенных условиях передать ситуацию в МУС. Он также может оказывать поддержку следственным механизмам ООН, запрашивать отчеты или финансировать группы по документации. Соглашение, подписанное Ливаном и Израилем, не лишает третье государство его полномочий или обязательств.

Пределы действий без государства

Совет Безопасности остается теоретическим путем. Это может относиться к ситуации в МУС, даже если соответствующее государство не является участником Римского статута. Но этот вариант зависит от соотношения дипломатической власти и вето постоянных членов. В случае с Ливаном такое направление было бы политически очень сложным. Поэтому его нельзя представить в качестве немедленного маршрута. Однако он по-прежнему юридически отделен от двусторонней оговорки.

Механизмы Организации Объединенных Наций также могут продолжаться. Специальные докладчики, миссии по установлению фактов, УВКПЧ или комиссии по расследованию могут получать информацию, документировать нарушения и выносить заключения. Невраждебная оговорка в двустороннем соглашении автоматически не лишает органы Организации Объединенных Наций возможности проводить расследования. Тем не менее, это может уменьшить активное сотрудничество ливанского правительства, если правительство решит не предоставлять какие-либо официальные документы, показания или официальные запросы.

Поэтому наиболее чувствительным вопросом является государственное сотрудничество. Жертвы могут документировать. Неправительственные организации могут насторожиться. Адвокаты могут давать показания. Третьи страны могут действовать. Однако ливанское государство располагает информацией, административными доказательствами, официальными отчетами, больничными отчетами, военными элементами, карточками ударов и жизненно важными публичными данными. Если ограничить свое сотрудничество названием соглашения, частные подходы становятся более сложными.

Этот пункт также может иметь сдерживающий эффект. Даже если это не блокирует жертв, это может препятствовать участию государственных администраций, дипломатов или учреждений в документации. Сотрудники могут неохотно представлять файлы. Департаменты могут избегать публичной поддержки жалоб. Семьи могут опасаться, что их подход будет представлен как противоречащий официальной линии. Это скорее политический эффект, чем юридический, но он может быть мощным.

Мир не может уничтожить серьезные преступления

Сторонники этого пункта ответят, что он направлен на предотвращение дальнейшей конфронтации другими средствами. Если Ливан и Израиль хотят выйти из войны, они должны прекратить превращать международные форумы в дипломатические поля сражений. Поиски пропавших без вести, возвращение останков, освобождение задержанных и реконструкция потребуют деэскалации. Таким образом, это положение будет инструментом стабилизации.

Этот аргумент имеет предел. Международное гуманитарное право не исчезает с политической точки зрения. Военные преступления — это не просто дипломатические споры. Жертвы сохраняют право на правду, справедливость и возмещение ущерба. Соглашение о безопасности не может быть истолковано как общая амнистия за серьезные международные преступления, за исключением провоцирования серьезного юридического и морального вызова. Даже если ливанское государство откажется от некоторых средств правовой защиты, оно не может стереть факты или предотвратить какой-либо независимый поиск ответственности.

Этот вопрос также касается иерархии между миром и ответственностью. Во многих постконфликтных соглашениях стороны стремятся нейтрализовать враждебные подходы к международным организациям в целях создания более благоприятного политического климата. Но когда утверждаются серьезные международные преступления, эта нейтрализация не может быть тотальной. Международное уголовное правосудие основывается именно на идее, что определенные преступления выходят за рамки интересов правительств. Жертвы – это не только дипломатические субъекты. У них есть свои права, даже когда их государство выбирает политическое благоразумие.

Ливанская национальная комиссия по правам человека напомнила, согласно сообщениям международной прессы, что поиск правосудия за военные преступления не может быть приравнен к враждебному акту. Это различие важно. Призыв к расследованию нападений на гражданских лиц, журналистов или спасателей не обязательно является политическим нападением на государство. Это также осуществление права на справедливость.

Необходимые разъяснения из Бейрута

Для ливанского правительства сложность будет заключаться в уточнении сферы действия этого пункта. Обязан ли он не подавать никаких жалоб на Израиль? Обязан ли он не использовать международные форумы для политических кампаний? Смогут ли пострадавшие получить поддержку от министерств? Может ли Украина сотрудничать с ООН? Сможет ли он передать доказательства иностранным судам, если они об этом попросят? Без четкого ответа статья будет подпитывать обвинение в безнаказанности.

«Хезболла» и другие противники могут использовать этот момент политически. Они скажут, что правительство не только приняло условный уход Израиля, но и отказалось от преследования Израиля за разрушение и смерть. Эту речь можно повторить на Юге, где семьи ждут репараций и где государство уже обвиняется в недостаточной защите населения.

Вопрос о репарациях также является центральным. Международная жалоба является не только уголовной. В других эпизодах Ливан уже добивался признания ответственности Израиля за экологический или экономический ущерб. Если соглашение ограничит международные подходы, оно может ослабить будущие требования о компенсации. Это напрямую влияет на восстановление и социальную справедливость.

Таким образом, оговорка о дисквалификации может стать одним из наиболее спорных пунктов соглашения. Это менее зрелищно, чем пилотные зоны или разоружение Хезболлы, но это влияет на память, жертв и способность государства защищать своих граждан после войны. Он задает простой вопрос: можно ли построить мир, поставив правосудие в скобки?

Судебная зона открыта

Юридически ответ должен оставаться сбалансированным. Ливан может ограничить свои действия. Он может решить не использовать определенные случаи. Он может воздерживаться от поддержки определенных жалоб. Но оно не может лишить жертв какой-либо инициативы, помешать НПО документировать факты, связать третьи государства или автоматически нейтрализовать юрисдикцию иностранных юрисдикций. Этот пункт ограничивает сферу действия официальных ливанских властей. Она не закрывает все международное судебное пространство.

Именно это различие и придется объяснять властям. Если они этого не сделают, соглашение будет обвинено в том, что оно принесло в жертву правосудие для достижения политического компромисса. Если они прояснят, что права жертв остаются нетронутыми и сотрудничество с независимыми механизмами остается возможным, они сократят часть проблемы. Но им придется столкнуться с другим вопросом: как далеко мы можем говорить о прекращении враждебных действий, если жертвы продолжают добиваться справедливости против Израиля?

Поэтому необходимо следить за точной разработкой приложений и решениями Ливана об осуществлении. Если положение остается обязательством дипломатической сдержанности, его действие будет значительным, но ограниченным. Если его трактовать как запрет на сотрудничество со следственными механизмами, это вызовет более серьезные споры. Власти также должны будут объяснить, остаются ли предполагаемые преступления, совершенные всеми сторонами, документируемыми, включая преступления, приписываемые Израилю, Хезболле или другим субъектам. Прочный мир не может быть основан на ампутированной памяти.

Ответ определит один из наиболее чувствительных аспектов постсоглашения. Вывод, пилотные зоны и реконструкция будут измеряться на земле. С другой стороны, правосудие со временем будет измеряться в файлах потерпевших, архивах НПО, иностранных судах и международных докладах. Рамочное соглашение может помешать ливанскому государству. Он не может стереть требования истины, которые возникают из руин Юга.