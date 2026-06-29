Ливан: армия попала в политическую руку

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Давление на командование ливанской армии в контексте подписания рамочного соглашения с Израилем, международных требований Хезболлы к разоружению и сохраняющейся напряженности в южном Ливане. Имя генерала Родольфа Хайкаля, назначенного главнокомандующим армией 13 марта 2025 года, теперь связано со сценариями ухода, отставки или замены. Официального решения не было объявлено. Но дискуссии, о которых сообщалось в нескольких политических и медийных кругах, заставили Набих Берри выступить с прямым предупреждением: «Пусть никто не шутит по этому поводу, и пусть никто не играет с армией»

Ливанская армия в центре давления

Этот вопрос является деликатным, поскольку затрагивает один из немногих институтов, которые по-прежнему считаются способными поддерживать минимальный национальный баланс. В течение нескольких месяцев армия была в центре сложного уравнения. Она должна развернуть свои подразделения на юге, выполнять решения правительства о монополии на оружие, сотрудничать с механизмами контроля за прекращением огня и избегать внутренней конфронтации. В то же время он страдает от последствий израильских ударов, ограниченных ресурсов и все более насущных внешних требований.

По сообщениям СМИ, никакого официального приказа об увольнении генерала Айкаля в Бейрут не было отправлено. Источники, однако, указывают на международное недовольство его темпами действий и его оговорками относительно быстрой операции против оружия Хезболлы. Имена потенциальных преемников уже циркулируют в некоторых кругах, в том числе двух старших офицеров, представленных в качестве возможных вариантов в случае вакансии. Эта информация не была подтверждена ливанскими властями. Однако их достаточно, чтобы подпитывать атмосферу подозрений.

Давление исходит не из одного канала. Она сочетает в себе дипломатические требования, парламентскую критику, американские сигналы и внутренние правительственные дебаты. Западные лидеры хотят видеть быстрый прогресс в разоружении негосударственных вооруженных групп. Ливанские выборные должностные лица обвиняют армию в том, что она не выполняет решения гражданской власти с достаточной твердостью. Другие, с другой стороны, считают, что вызов военному командованию в период войны и пограничной напряженности создаст опасный кризис.

Чтобы понять масштабы дела, необходимо вернуться к роли, возложенной на генерала Айкаля с момента его назначения. Его приход во главе армии последовал за избранием Иосифа Ауна президентом республики. Затем военное учреждение унаследовало центральную роль в осуществлении перемирия, заключенного осенью 2024 года, после чего последовали обсуждения территориального контроля к югу от реки Литани. Главнокомандующий отвечал за развертывание армии, за координацию с Финулом и за ответ на запросы правительства об исключительной государственной власти.

Родольфе Айкалу предстоит невыполнимая миссия

Эта миссия осложнялась активизацией столкновений и дебатов по «Хезболле». Правительство подтвердило необходимость ограничения вооружений официальными учреждениями. Но применение этого решения остается взрывоопасной темой. Военное командование утверждает, что проблему нельзя решить только силой. Он считает, что любая плохо подготовленная операция может вызвать внутренний перелом и подвергнуть армию политическим, религиозным и оперативным рискам. Эта осторожность заслуживает серьезной критики.

Генерал Айкал уже отстаивал эту линию в своих публичных заявлениях. Он заявил, что израильские атаки препятствовали реализации военного плана. Он также подчеркнул, что командование приняло свои решения в соответствии со сложными обстоятельствами с целью сохранения Ливана, его единства и военного института. Эти формулировки интерпретировались двумя противоположными способами. Его сторонники видят в этом реалистичное прочтение поля. Его недоброжелатели видят в этом нерешительность перед лицом исполнительных решений.

Критика усилилась после призывов к более быстрому осуществлению монополии на оружие. Независимые парламентарии от Блока перемен обвинили командование в недостаточном выяснении его позиции. Они считают, что армия не является политическим органом и что она должна выполнять решения правительства. Законность государства зависит от его способности навязать единую вооруженную власть на территории. Задержка или благоразумие командования ослабили бы этот подход.

С другой стороны, некоторые чиновники считают, что жестокий судебный запрет, адресованный армии, равносилен тому, чтобы просить ее разрешить национальный политический кризис в одиночку. Эта позиция основана на хорошо известной реальности: ливанская армия отражает религиозный баланс страны и не может быть направлена во внутреннее противостояние без минимального консенсуса. Прямая операция против «Хезболлы» или ее сетей на юге или в Бекаа может привести к серьезным инцидентам, ослабить сплоченность подразделений и поставить солдат перед лицом сильно имплантированных гражданских лиц или ветеранов.

Именно в этом контексте вновь всплыл вопрос об отставке командира. Информация, опубликованная в последние месяцы, уже ссылалась на гипотезу добровольного ухода, если армия будет размещена перед миссией, которая, вероятно, вызовет кровопролитие между ливанцами. Послание, данное командиру, было ясным: он скорее покинет свой пост, чем прикажет провести операцию, ведущую армию к расстрелу ливанцев. Опять же, формулировки относятся к сообщенной информации, но они отражают глубокий дискомфорт в уравнении безопасности.

Замена командира упоминается за кулисами

Нынешняя последовательность дает новый размах этим слухам. Подписание рамочного соглашения с Израилем и Соединенными Штатами ставит военное командование в центр механизма, который предусматривает передислокацию армии, проверку вывода негосударственного оружия и гарантии безопасности на Юге. Если некоторые спонсоры процесса считают Главнокомандующего слишком осторожным, его/ее удержание может быть представлено как препятствие. Если же, наоборот, она будет заменена под давлением, армия может потерять часть своего внутреннего кредита.

Президент Республики Джозеф Аун, бывший командующий армией, до сих пор демонстрировал свою поддержку этому институту. По сообщениям СМИ, он будет содержать генерала Айкаля и откажется от смены командования в разгар кризиса. Эта позиция объясняется императивом стабильности. Глава государства знает, что замена командующего не будет рассматриваться как простое административное решение. Это будет истолковано как политический сигнал Хезболле, США, Израилю и международным партнерам Ливана.

Премьер-министр Наваф Салам также находится в деликатном положении. Его правительство хотело подтвердить монополию государства на оружие. Он также должен показать западным и арабским партнерам, что Бейрут серьезно относится к своим обязательствам. Но он не может позволить себе открыть кризис с армией. Упомянута встреча Главы Правительства с Главнокомандующим для контроля за выполнением правительственных решений и уточнения точек трения, возникших после последних военных коммюнике.

Американский фактор в данном случае занимает важное место. В течение многих лет Вашингтон был главной внешней поддержкой ливанской армии. Его финансовая, материально-техническая и оперативная поддержка влияет на способность учреждения функционировать. Дипломатическая информация касалась приостановления или замедления определенных форм координации в целях оказания давления на Бейрут. Американские послания подчеркивают две области: разоружение Хезболлы и открытие более прямого процесса с Израилем. Такой подход усиливает давление на военное командование.

Берри установил красную линию

Реакция Ливана остается осторожной. Те, кто отвергает смену командования, не отрицают американских ожиданий. Однако они считают, что стабильность армии перевешивает нетерпение внешних партнеров. В период, когда южный Ливан по-прежнему находится под угрозой, общины были разрушены, а перемещенные лица ждут своего возвращения, кризис на вершине армии может нанести ущерб операциям. Это может также осложнить диалог с Финулом и международными механизмами мониторинга.

Набих Берри решил публично вмешаться, чтобы установить лимит. Его предупреждение направлено не только против генерала Айкала. Он также нацелен на внешние силы, которые могут подумать, что командование армией может быть изменено для ускорения осуществления рамочного соглашения. Объявив, что армия является «красной линией» и одним из столпов национальной стабильности, президент парламента ставит военный институт вне сферы немедленного урегулирования счетов. Он выступает в качестве политического лидера, но также и как актер, способный блокировать часть институционального процесса.

Эта поддержка армии не означает, что прения о ее роли закрыты. Напротив, это показывает, что институт становится местом, где все ливанские противоречия пересекаются. Некоторые просят его восстановить государство. Другие просят его не вызывать внутреннего кризиса. Международные спонсоры требуют измеримых результатов. Народ Юга просит защиты и возвращается к безопасности. Хезболла, со своей стороны, отказывается рассматривать свое оружие как простой полицейский или административный вопрос.

Основной риск — превратить командующего армией в политический предохранитель. Если процесс разоружения будет развиваться слишком медленно, некоторые попытаются обвинить его в провале. Если армия действует слишком быстро и провоцирует конфронтацию, другие будут обвинять его в выполнении внешней повестки дня. Если она будет осторожна, ее обвинят в двусмысленности. Это несостоятельное положение объясняет нервозность, окружающую содержание генерала Айкаля. Она также объясняет, почему дискуссии о ее возможной замене идут быстро.

Решение, которое превышает военное назначение

К именам преемников, упоминаемым в прессе, следует относиться с осторожностью. Они отражают обсуждаемые сценарии, а не принятые решения. Ливанская система делает любое военное назначение чувствительным. Командир армии должен быть маронитом, в соответствии с институциональной практикой, вытекающей из общинного разделения обязанностей. Его назначение зависит от политической власти и Совета министров. В нынешних условиях любые изменения потребуют сложного соглашения между президентом, правительством и влиятельными политическими силами.

Календарь также играет против поспешного решения. Замена Командующего через несколько дней после подписания спорного рамочного соглашения будет немедленно увязана с этим текстом. Создается впечатление, что армия приспособлена к внешней дорожной карте. Это ослабило бы способность нового командира действовать, поскольку его авторитет с самого начала был бы поставлен под сомнение. Это может также послать Израилю сигнал о нестабильности, поскольку Ливан стремится к выводу войск и гарантиям на местах.

Дело, наконец, показывает хрупкость ливанского компромисса по безопасности. Все говорят, что поддерживают армию. Но все ждут другой миссии. Правительство хочет иметь силу для выполнения своих решений. Западным партнерам нужен инструмент стабилизации и разоружения. Набих Берри хочет, чтобы институт был защищен от внутреннего давления и конфронтации. Суверенные силы хотят более сильного командования. Народ Юга хочет присутствия солдат, способных предотвратить удары, проникновение и возвращение войны.

Осторожность официальной лексики подтверждает этот дискомфорт. Власти не говорят о командном кризисе. Речь идет о мониторинге правительственных решений, координации с армией и необходимости сохранения внутренней безопасности. Цель этой сдержанности состоит в том, чтобы избежать политической неудачи. Но это также оставляет пробел, заполненный утечками, партийными чтениями и дипломатическими сообщениями. В стране, где каждое назначение в службу безопасности отражает баланс, официальное молчание может вызвать столько же напряженности, сколько и прямое заявление.

Поэтому вопрос о замене командира не может быть отделен от более широкой дискуссии о цепочке командования. Армия подчиняется политической власти, но не может в одиночку компенсировать отсутствие национального соглашения по вооружениям, границам и войне. Его командир должен выполнять решения, оценивая при этом операционные риски. Эта серая зона становится взрывоопасной, когда иностранные державы, местные партии и парламентские блоки стремятся навязать свой темп. Таким образом, генерал Айкал оказывается в точке соприкосновения между требованием быстрых результатов и страхом длительного внутреннего разрыва.

В ближайшие дни позиция Джозефа Ауна будет решающей. Если президент четко подтвердит свою поддержку генерала Айкаля, сценарии замены потеряют свою немедленную силу. Если правительство поднимет тон против командования, слухи возобновятся. Если Вашингтон сохранит видимое давление, вопрос вернется к политическим дискуссиям. На данном этапе единственным установленным элементом остается отсутствие официального объявления об отставке или увольнении. Остальное идет от руки, где ливанская армия вновь становится зеркалом напряженности в стране.