Ливано-израильское соглашение: чего Бейрут не хочет видеть опубликованным

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Соглашение, подписанное между Ливаном, Израилем и Соединенными Штатами, не ограничивается дипломатическими рамками для прекращения военных действий на юге Ливана. За публичным текстом, уже имеющим политические последствия, стоит приложение по безопасности, которое остается секретным. Официально это приложение не было опубликовано по просьбе правительства Ливана. В политическом плане это уточнение крайне важно. В нем говорится, что содержание этого документа является достаточно деликатным, чтобы не учитываться ливанским общественным мнением.

Суть проблемы не только в постепенном выводе израильской армии, но и в разоружении «Хезболлы» в отдельных районах Юга. Наиболее взрывоопасным моментом является другое: приложение организует, по данным СМИ, сообщивших о его общем содержании, форму оперативной координации между ливанской армией и израильской армией при посредничестве США. Другими словами, две официально вражеские армии, без мирного договора, без полного политического признания и после нескольких месяцев войны, теперь будут призваны действовать в общей последовательности безопасности.

В публичном тексте говорится о трехстороннем военном координационном механизме при содействии Соединенных Штатов. Эта дипломатическая формула кажется технической. Она не такая. Это означает, что Вашингтон будет служить связующим звеном между двумя сторонами для организации постепенного прохода определенных районов южного Ливана под контролем ливанской армии в связи с передислокацией Израиля. Поэтому Ливан больше не будет вести переговоры только по политической позиции. Это будет частью архитектуры безопасности, в рамках которой будут обсуждаться передвижения его армии, районы, которые должны быть возобновлены, критерии проверки и шаги по выводу Израиля.

Именно это секретное приложение делает политически легковоспламеняющимся. Опубликованная в полном объеме, она может придать имидж де-факто военного сотрудничества между ливанской армией и израильской армией. Хотя это сотрудничество носит косвенный характер, в рамках которого Соединенные Штаты представляют его в качестве стабилизационного механизма, оно станет серьезным прорывом в новейшей истории Ливана. До сих пор ливанская официальная линия строилась на трех столпах: уход Израиля, государственный суверенитет Ливана, отказ от нормализации. В приложении, похоже, вводится другая логика: суверенитет Ливана, да, но проверенный, секвенированный и скоординированный с Израилем.

По данным СМИ, в этом приложении будут подробно описаны пилотные районы, в которых должна развернуться ливанская армия. В нем также будут указаны условия передислокации Израиля, механизмы проверки демонтажа инфраструктуры Хезболлы и условия возвращения гражданских лиц. По-видимому, это военная процедура. В действительности это форма политического контроля над ливанской территорией поэтапно. Ливанская армия не просто захватит Юг, потому что это национальная территория. Она будет возобновлена в рамках механизма, одобренного Израилем и Соединенными Штатами, с установленными или согласованными критериями безопасности.

Наиболее чувствительным вопросом является проверка. Кто решает, что район достаточно «очищен» от инфраструктуры Хезболлы? Кто подтверждает, что ливанская армия эффективно контролирует территорию? Кто считает, что уход Израиля может перейти к следующему этапу? Если Израиль сохранит за собой право смотреть даже косвенно, то соглашение не просто восстановит авторитет ливанского государства. Он ставит эту власть в условия внешней безопасности.

Именно здесь имеет смысл ливанское требование классификации. Ливанское правительство знает, что такое чтение будет политически взрывоопасным. По мнению некоторых, соглашение может быть представлено как попытка восстановить национальный суверенитет. Для других это будет координацией безопасности с противником. Хезболла, а также ее союзники и часть шиитского населения Юга могут рассматривать это как легализацию израильского присутствия до тех пор, пока условия не будут выполнены. Они также могут рассматривать это как попытку превратить ливанскую армию в силу, чтобы сделать под давлением США и Израиля то, чего Израиль не смог достичь в ходе войны: демонтаж военной инфраструктуры Хезболлы на юге страны.

Другой тревожный момент – отсутствие автоматического календаря. Израиль, похоже, не берет на себя обязательства по полному выводу войск в установленную дату. Вывод будет связан с этапами, областями, проверками. Это дает Израилю возможность блокировать. Если район считается недостаточно безопасным, если инфраструктура обнаружена, если сообщается о деятельности «Хезболлы», передислокация Израиля может быть отложена. Тогда Ливан окажется в парадоксальной ситуации: его армия будет призвана к сотрудничеству в этом процессе, но без немедленных гарантий восстановления всей своей территории.

Такая архитектура создает прецедент. Это ставит ливанскую армию в центр механизма, где она должна одновременно успокоить Израиль, удовлетворить Вашингтон, избежать внутренней конфронтации с Хезболлой и сохранить свою национальную легитимность. Это почти невыполнимая миссия. Слишком большая твердость в отношении Хезболлы может привести к серьезному внутреннему кризису. Слишком большая осторожность может позволить Израилю сохранить свое присутствие. Слишком большая координация с Израилем может рассматриваться как военная нормализация. Слишком мало координации может привести к провалу соглашения.

Поэтому секретное приложение, вероятно, является истинным текстом соглашения. В публичном документе продаётся политическая формула: мир, безопасность, суверенитет, возвращение жителей. В приложении будет организована конкретная механика: которая развертывает, где, когда, под какой проверкой, с какой координацией и в интересах какой гарантии безопасности. Именно эта механика вызывает беспокойство. Потому что это превращает Южный Ливан в лабораторию для нового баланса: ливанского суверенитета под Вашингтоном, контролируемого Израилем и оспариваемого Хезболлой.

Ливанское правительство, возможно, попросило о секретности, чтобы избежать немедленного взрыва. Но секрет ничего не исправляет. Напротив, это подпитывает подозрения. В стране, уже пострадавшей от войны, разрушений, перемещений и экономического коллапса, соглашение о безопасности с участием израильской армии, даже косвенно, не может долго оставаться в тени. Если речь действительно идет о восстановлении суверенитета Ливана, то ливанцам придется знать, какой ценой. Если речь идет об установлении скрытой военной координации, то политические дебаты только начинаются.

Если текст 14 опубликованных вопросов уже является спорным, можно лишь поставить под сомнение масштабы других уступок, сделанных Ливаном и содержащихся в настоящем приложении.