Ливано-израильское соглашение: напряженность в Бейруте

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Рамочное соглашение, подписанное в Вашингтоне 26 июня между Ливаном, Израилем и США, сразу же перенесло дебаты по дипломатии на ливанскую политическую сцену. Президент и премьер-министр представили его как первый шаг к восстановлению национального суверенитета. Хезболла решительно отвергла его, предупредив, что навязанное применение может привести к внутренней конфронтации. В ближайшем будущем верифицированная реакция общественности по-прежнему сосредоточена вокруг официальных институтов и шиитской партии. Другие политические силы, если они не отреагировали публично после подписания или накануне на окончательный текст, не могут быть интегрированы в качестве прямых комментаторов соглашения.

Такой методологический выбор необходим. Политический чиновник, выразивший свое мнение до подписания, не отреагировал на окончательный текст, если только он прямо не прокомментировал тот же проект соглашения в его тогдашнем варианте. Предыдущие заявления могут пролить свет на политическую линию, но они не должны представляться как реакция на подписанное соглашение. В таком деликатном случае приписывание непроверенной позиции исказило бы дебаты в Ливане.

Соглашение предусматривает пилотные районы на юге Ливана, постепенное развертывание ливанской армии, проверенное разоружение негосударственных вооруженных групп и постепенную передислокацию израильских сил. Он также обещает международную мобилизацию на цели восстановления. Но он не устанавливает окончательного графика полного ухода Израиля. Это также не гарантирует немедленного прекращения всех забастовок. Именно вокруг этой двусмысленности кристаллизуются первые реакции.

Президент рассказал о первом этапе

Президент Ливана представил соглашение в качестве отправной точки для полного суверенитета. Джозеф Аун сказал, что «рамочное соглашение, подписанное сегодня, является первым шагом на пути к возвращению перемещенных лиц в их полностью освобожденные города и восстановленные дома под суверенитетом ливанского государства, у которого нет партнера на его земле и людях».

Эта формула фиксирует линию Баабда. Президент не говорит о стандартизации. Он говорит о суверенитете, возвращении перемещенных лиц и исключительности государства. Выбор слов призван ответить на самые непосредственные критические замечания. Это соглашение следует рассматривать не как уступку Израилю, а как инструмент, позволяющий Ливану постепенно восстановить свою власть на Юге.

Джозеф Аун также добавил, согласно переводу его заявления: «Мы клянемся продолжать работу, пока она не будет полностью выполнена. Больше не будет ни оккупации, ни заключенных, ни зависимости, ни опеки. Этот приговор призван успокоить ливанцев, которые опасаются соглашения, навязанного Вашингтоном. Он также направлен на то, чтобы предотвратить ассимиляцию текста с прецедентом от 17 мая 1983 года, ливано-израильским соглашением, подписанным под американским спонсорством и отвергнутым значительной частью внутренней сцены.

Однако президентство идет на политический риск. Он обещает путь к суверенитету, в то время как израильское чтение настаивает на сохранении безопасной зоны до тех пор, пока Хезболла не будет разоружена. Если израильские войска останутся долго на юге, если удары продолжатся и если мирные жители не смогут быстро вернуться, президентская коммуникация будет поставлена под сомнение. Поэтому авторитет Баабды будет зависеть не столько от текста, сколько от его первых видимых эффектов.

Наваф Салам отстаивает логику государства

Премьер-министр Наваф Салам защищал соглашение как инструмент для обеспечения вывода израильских войск и восстановления государственной власти. Согласно языку, о котором сообщалось после подписания, он представил текст как «получение вывода Израиля со всей ливанской территории» и «восстановление суверенитета государства над ней».

Эта позиция согласуется с главой правительства. Для Салама Ливан должен быть представлен его учреждениями. Решение о войне и мире должно быть ответственностью государства, а не вооруженного субъекта или региональной власти. Таким образом, соглашение обеспечивает основу для защиты первенства ливанской армии и правительства на юге.

Но премьер-министр сталкивается с серьезным вызовом. Соглашение не дает Ливану тотальный вывод, которого он требует. Она организует постепенный процесс, связанный с проверенным разоружением негосударственных вооруженных групп. В основном это касается Хезболлы. Это ставит правительство перед внутренним вопросом еще более взрывоопасным, чем переговоры с Израилем: как мы можем применить текст, который затрагивает сердце арсенала главного вооруженного субъекта страны?

Салам также должен ответить на гражданский вопрос. Для значительной части жителей Юга государство не защитило. Армия отступила или не смогла остаться в нескольких открытых районах. Бомбардировки, разрушения, перемещение и отсутствие услуг затронули население. Если государство возвращается с соглашением, которое сначала налагает обязательства по обеспечению безопасности, не гарантируя немедленно прекращения забастовок и возвращения семей, это может восприниматься как уступка Израилю, а не защита ливанцев.

Нада Хамаде Муавад берет на себя подпись

Посол Ливана в Вашингтоне Нада Хамаде Муавад была официальным ливанским голосом на церемонии подписания. По ее словам, подписание соглашения сегодня является первым шагом в восстановлении суверенитета Ливана. Она также поблагодарила американские власти от имени президента Джозефа Ауна и премьер-министра Навафа Салама.

Это заявление дает дипломатическую версию Бейрута. Она подчеркнула первоначальный характер текста. Соглашение представляется не как завершенный мир, а как начало процесса. Это важно, поскольку в приложении по вопросам безопасности еще предстоит уточнить несколько пунктов: пилотные районы, механизмы проверки, сроки передислокации, точная роль ливанской армии и условия для восстановления.

Послание посла также адресовано международным партнерам. Ливан хочет показать, что он принимает дипломатическое решение, что он хочет восстановить свой суверенитет и что он готов задействовать свою армию в рамках рамочного процесса. Но на внутренней арене эта подпись может быть оспорена теми, кто считает, что никакое соглашение с Израилем не может быть законным без предварительного и полного выхода.

« Хезболлах » отвергает соглашение

Самая сильная реакция исходила от «Хезболлы». Депутат Хасан Фадлеллах отверг рамочное соглашение и предупредил, что ливанские власти не могут применить его при поддержке США, не вызывая внутреннего кризиса. Во французском переводе своих комментариев он заявил, что «ливанская власть не сможет реализовать рамочное соглашение, подписанное с Израилем в Вашингтоне». Он добавил, что наложенное заявление может привести страну « к гражданской войне ».

Эта декларация устанавливает красную линию партии. Хезболла считает, что текст прямо нацелен на ее арсенал. Он отказался допустить, чтобы вывод израильских войск был обусловлен разоружением негосударственных вооруженных групп. Израиль должен сначала полностью покинуть территорию Ливана, прекратить удары и покинуть любую зону безопасности. Вопрос об оружии не может рассматриваться под давлением США и Израиля.

Хасан Фадалла также подытожил отказ партии, заявив, что сделка останется «чернилами на бумаге», если он будет утверждать, что налагает обязательства, от которых Хезболла отказывается. Эта формула направлена на делегитимизацию соглашения до его осуществления. Это означает, что подписи Вашингтона недостаточно для создания баланса сил на местах.

Генеральный секретарь Хезболлы Наим Кассем также подтвердил линию партии против любого длительного израильского присутствия. Во французском переводе его позиции он чувствовал, что у Израиля «нет выбора, кроме как полностью уйти с каждого дюйма нашей ливанской земли» и что его силы должны уйти «без условий». Эта формула меняет порядок, предусмотренный соглашением. Для Хезболлы вывод израильских войск является необходимым условием. Для подписанного текста это зависит от проверенных условий безопасности.

Улица Хезболлы вступает в дебаты

Демонстрации, состоявшиеся в Бейруте после подписания, дали немедленный перевод отказа Хезболлы. Сторонники партизан ездили на мотоциклах, блокировали дороги и осудили сделку как уступку Израилю. Дорога аэропорта была разрушена до того, как вмешалась ливанская армия. Эти митинги еще не сформировали национального движения, но они продемонстрировали способность быстро мобилизовать лагерь, враждебный тексту.

Таким образом, улица становится инструментом политического давления. «Хезболла» может оспорить соглашение, не нарушая немедленно перемирие. Он может мобилизовать своих сторонников, повлиять на правительство и указать, что любое применение текста будет иметь внутреннюю стоимость. Это давление тем более чувствительно, что ливанская армия призвана играть центральную роль в пилотных районах.

Армия уже находится в деликатном положении. В Бейруте он должен поддерживать порядок перед лицом демонстрантов, враждебных соглашению. На Юге ему, возможно, придется предотвратить возвращение негосударственных вооруженных субъектов в районы, находящиеся под его контролем. В обоих случаях она может быть обвинена частью лагеря Хезболла в применении американской дорожной карты.

Сами Гемайель приветствует рамочное соглашение

Депутат Сами Гемайель, лидер партии Катаеб, приветствовал рамочное соглашение, подписанное в Вашингтоне. Согласно заявлениям ливанской прессы от 27 июня, он считал, что « Ливан победил ». Он добавил, что важность соглашения заключается в том, что он посвятил то, что он требовал в течение многих лет, « не службе одной из сторон, а службе Ливана и его государства ».

В том же заявлении Сами Гемайель сослался на несколько целей: «прекратить войну, добиться полного ухода Израиля с ливанских территорий, восстановить суверенитет, расширить полномочия государства, посвятить исключительность оружия и решение войны и мира в руки законных институтов». Эта позиция ставит Катаиб в число сильнейших сторонников соглашения при условии, что его положения эффективно приводят к выводу Израиля и государственной монополии на оружие.

Оспоренная гарантия США

Американская гарантия является одним из недостатков схемы в глазах многих ливанцев. Соединенные Штаты необходимы для оказания давления на Израиль. Без Вашингтона израильский вывод, даже частичный, будет трудно получить. Но Вашингтон также воспринимается как слишком близкий к приоритетам безопасности Израиля.

Такое восприятие сказывается на получении соглашения. Если Израиль продолжит наносить удары во имя самообороны, кто решит, является ли это нарушением? Если Израиль сохранит свою зону безопасности, кто будет устанавливать график? Если ливанская армия не сможет разоружить район, кто будет судить? Если ответ останется в основном американским, то некоторые ливанцы сочтут механизм несбалансированным.

Отсутствие центральной роли Франции, Евросоюза или ООН усиливает эту критику. Эти субъекты могут содействовать реконструкции, подготовке кадров или поддержке учреждений. Но они не лежат в основе механизма политических гарантий. Для Бейрута более многосторонние гарантии могли бы сделать соглашение менее уязвимым для обвинений в предвзятости.

Южный Ливан как политическое испытание

Соглашение будет принято на Юге. Народ не будет судить текст только по заявлениям Вашингтона или Баабды. Они будут судить о нем по вновь открытым дорогам, восстановленным домам, восстановленным сетям, о прекращении забастовок и возвращении перемещенных лиц.

Для некоторых южан государство не защищало. Это восприятие является важным политическим фактом. Если ливанская армия вернется в пилотные районы с недостаточными средствами, под американским наблюдением и в то время как Израиль сохраняет соседнее присутствие, она может быть помещена в несостоятельное положение. Ему придется доказать, что он защищает жителей, а не косвенно обеспечивает безопасность оставшихся израильских сил.

Хезболла будет опираться на это противоречие. Правительству придется разрядить его актами. Первый заметный уход Израиля, быстрая реконструкция и прекращение бомбардировок были бы единственными аргументами, которые могли бы придать вес официальному прочтению соглашения.

Соглашение подписано, консенсус отсутствует

Проверенные реакции показывают, что ландшафт еще не завершен, но уже поляризован. Джозеф Аун, Наваф Салам и Нада Хамаде Муавад представляют соглашение как первый шаг к суверенитету, возвращению перемещенных лиц и прекращению военных действий. «Хезболла» Хасана Фадаллы и Наима Кассема отвергает его и предупреждает о внутреннем кризисе. Другие директивные органы не должны включаться в качестве прямых реакций до тех пор, пока не будут проверены последующие или немедленные заявления, связанные с окончательным текстом.

Таким образом, Вашингтонское соглашение открывает менее непосредственный мир, чем фаза политической конфронтации. Он обещает возвращение из государства, но все ждут, что это будет значить на земле. Он говорит о суверенитете, но Израиль утверждает, что хочет оставаться в безопасной зоне. Она играет центральную роль в ливанской армии, но ей не хватает ресурсов и она рискует оказаться между внешними требованиями и внутренними проблемами.

Следующий шаг будет решающим. Если в приложениях по безопасности Ливану будут налагаться обязательства без четкого графика для Израиля, эта проблема будет расширяться. Если первые пилотные районы приведут к реальному отводу, возвращению мирных жителей и падению ударов, официальная линия получит доверие. Тем временем соглашение остается приостановленным по центральному вопросу: может ли ливанское государство восстановить свой суверенитет, не воспринимая его как применение условий соглашения, которое его противники уже представляют как благоприятное для Израиля?