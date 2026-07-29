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С исчезновениемКавинский, французская электронная музыка теряет одного из своих самых уникальных создателей. За этим псевдонимом стоял Винсент Белоржей, сдержанный художник, ставший мировым эталоном благодаря сразу узнаваемой вселенной, сделанной из аналоговых синтезаторов, неоновых огней, пустынных дорог и запущенной в ночь Ferrari Testarossa. Его персонаж, вдохновленный водителем, который вернулся из мертвых после аварии, в конечном итоге вышел за рамки вымысла и стал настоящей иконой синт-волны.

Широкая общественность обнаружила его сНочной звонок, которая стала неотделимой от фильмаПриводниколасом Виндингом Рефном (Nicolas Winding Refn.). Через несколько минут эта гипнотическая мелодия навязала новую музыкальную эстетику: смесь ностальгии 1980-х, меланхоличного романтизма и электронной мощи. Немногие работы оставили такой след на поколении киноманов и любителей электронной музыки.

Но Кавински был не одним целым.Testarossa Autodrive,Roadgame,Protovision,Странный вид,Ренегатили альбомOutRunон построил целостную вселенную, где каждая часть, казалось, сопровождала воображаемый фильм. Его влияние распространилось далеко за пределы французской сцены, вдохновляя многих художников на синтезаторную и современную электронную музыку.

В 2024 году он в очередной раз покорил мир на церемонии закрытия Олимпиады в Париже. НарядуAngeleиPhoenix, он предложил мастерскую интерпретациюНочной звонокПеред сотнями миллионов зрителей этот спектакль дал вторую жизнь четырнадцатилетнему треку, до такой степени, что побил мировой рекорд по исследованию Shazam за один день.

В то время, когда в электронной музыке часто доминирует эфемерность, Кавинский добился успеха в создании вневременного воображения. Его работа была в такой же степени о саундтреках Джона Карпентера, как и о видеоиграх, американских шоссе или итальянских спортивных автомобилях. Он не стремился следовать тенденциям: он создал свои собственные.

Сегодня это фигура в пиджаке Тедди, которая уходит в последний раз ночью. И все же, как и выдуманный им персонаж, Кавинский, несомненно, еще долго будет оставаться в коллективной памяти. До тех пор, пока первые нотыНочной звонокилиTestarossa Autodriveего вселенная останется живой, где-то между кино, музыкой и мечтами.