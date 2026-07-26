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🚨 ВСООНЛ ЗАКОНЧИЛИСЬ?

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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🚨 LA FINUL, C'EST FINI ?
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Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

🔵 С 1978 года «Голубые каски» патрулируют юг Ливана. Совет Безопасности ООН объявил о прекращении мандата с 31 декабря 2026 года.

Израильско-американское 🇮🇱🇺🇸 давление… но также тревожные цифры: более 10 000 нарушений со стороны Израиля, задокументированных ВСООНЛ с момента прекращения огня в ноябре 2024 года.

🇫🇷🇮🇹 Что дальше? Франция и Италия объявляют о создании коалиции.

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Первый за 48 лет: Южный Ливан без голубых касок.

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Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
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