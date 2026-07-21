Trump promet un soutien accru au Liban

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La rencontre entre Donald Trump et Joseph Aoun à la Maison-Blanche a placé le Liban au cœur d’une séquence diplomatique dominée par le retrait israélien du Sud, le désarmement du Hezbollah et le renforcement de l’armée libanaise. En accueillant son homologue, le président américain a promis que les États-Unis aideraient largement le Liban et le traiteraient « de manière appropriée et avec respect ». Il a salué la qualité de la relation bilatérale, décrit les Libanais comme des personnes « remarquables et instruites », puis affirmé que le pays avait été maltraité pendant longtemps. Derrière ces déclarations favorables, Donald Trump a toutefois fixé un cadre politique clair : Washington considère désormais le dossier libanais à travers la réduction de l’influence militaire du Hezbollah, l’application de l’accord conclu avec Israël et la capacité de l’État à reprendre le contrôle exclusif de son territoire.

Donald Trump promet d’aider largement le Liban

Donald Trump a assuré que son administration disposait de plusieurs plans pour soutenir l’armée libanaise et qu’il examinerait avec Joseph Aoun les moyens d’aider le pays. Il n’a cependant annoncé, lors de ses déclarations publiques, ni montant précis, ni calendrier, ni nouveau programme immédiatement débloqué. La promesse reste donc politique avant d’être budgétaire. Elle intervient au moment où les forces armées libanaises doivent étendre leur présence dans le Sud, sécuriser des villages détruits, inspecter les secteurs évacués par Israël et reprendre le contrôle de zones où des acteurs armés non étatiques ont longtemps conservé une influence. Beyrouth cherche depuis plusieurs mois un soutien en équipements, en formation, en renseignement, en moyens de déminage et en capacités logistiques. La Maison-Blanche présente cette aide comme l’un des piliers du nouvel ordre sécuritaire envisagé pour le Liban, mais les détails doivent encore être négociés.

Le président américain a également insisté sur le respect accordé à Joseph Aoun, ancien commandant de l’armée devenu chef de l’État. Cette mise en avant n’est pas secondaire. Washington veut s’appuyer sur une présidence libanaise capable de présenter l’armée comme l’institution centrale de la souveraineté nationale. La visite intervient alors que Joseph Aoun cherche à transformer le soutien diplomatique américain en résultats concrets : retrait israélien, stabilisation de la frontière, financement de la reconstruction et consolidation des institutions. Donald Trump a affirmé que plusieurs problèmes concernant le Liban pourraient être résolus et que certains l’avaient déjà été. Cette déclaration renvoie notamment au lancement des zones pilotes dans le Sud et au début du redéploiement libanais. Elle ne signifie toutefois pas que les dossiers essentiels sont réglés. Les tirs israéliens signalés près d’unités libanaises à Zoutr el-Gharbiyé montrent au contraire que l’application sur le terrain reste fragile.

Le retrait israélien présenté comme engagé

Donald Trump a affirmé que l’armée israélienne était « en train de se retirer du Sud ». Cette déclaration constitue l’un des messages les plus importants de la rencontre, car le retrait représente la principale demande libanaise. Beyrouth considère la présence israélienne comme une occupation et réclame le départ complet des forces déployées sur son territoire. Washington soutient un processus progressif, fondé sur des zones pilotes où l’armée libanaise doit entrer après le redéploiement israélien. Le mécanisme a commencé à Fron, Srifa et Zoutr el-Gharbiyé, mais il n’a pas encore produit un retrait total. Israël conserve des positions, une capacité de frappe et un contrôle sur plusieurs axes. La formulation de Donald Trump cherche donc à présenter le mouvement comme enclenché, sans établir qu’il est achevé. Pour Joseph Aoun, l’enjeu consiste à obtenir un calendrier vérifiable et à empêcher qu’un retrait partiel ne se transforme en présence militaire durable sous une autre forme.

La visite s’est déroulée alors que l’armée libanaise commençait précisément son déploiement à Zoutr el-Gharbiyé. Le même jour, son commandement a accusé les forces israéliennes d’avoir ouvert le feu à proximité de ses unités. Cet incident donne une lecture plus concrète des difficultés cachées derrière l’annonce présidentielle américaine. Un retrait ne peut être considéré comme effectif si les soldats libanais restent exposés au feu israélien lorsqu’ils prennent position dans une localité évacuée. Il ne peut pas davantage produire un retour sûr des habitants si les routes voisines demeurent sous menace. Le contraste entre le discours de la Maison-Blanche et les faits signalés au Liban-Sud place Washington devant une obligation de résultat. Les États-Unis ont parrainé l’accord et soutiennent son application. Ils devront donc déterminer si Israël respecte réellement les séquences convenues et quelles garanties seront imposées pour la suite.

Le Hezbollah au centre des déclarations

Donald Trump a présenté le Hezbollah comme le principal problème du Liban. Il a affirmé que son administration avait mené une action dont le monde constaterait les effets, sans détailler publiquement la nature exacte de cette opération. Cette formulation s’inscrit dans la ligne américaine : Washington classe le Hezbollah comme organisation terroriste, considère son arsenal comme incompatible avec la souveraineté de l’État libanais et soutient son désarmement. Le président américain a également laissé entendre que Joseph Aoun pourrait agir contre le mouvement. Il a rappelé le passé militaire du président libanais et l’a comparé au président syrien Ahmad al-Chareh, qu’il a crédité d’avoir réunifié la Syrie. Cette comparaison est politiquement sensible au Liban, où toute implication syrienne dans les affaires sécuritaires réveille le souvenir de plusieurs décennies de tutelle et de présence militaire.

La déclaration la plus inattendue concerne la possibilité d’un contact direct avec le Hezbollah. Donald Trump a affirmé qu’il parlerait au mouvement si Joseph Aoun le lui demandait. Une telle ouverture ne signifie pas qu’un canal existe déjà ni que Washington modifierait son classement du groupe. Elle montre cependant que le président américain veut conserver une marge de manœuvre personnelle dans la négociation. Pour Beyrouth, un dialogue éventuel pourrait viser à éviter une confrontation interne et à obtenir un désarmement progressif. Il pourrait aussi provoquer de fortes résistances aux États-Unis, en Israël et au sein d’une partie de la classe politique libanaise. Aucun mécanisme n’a été annoncé. Il reste donc impossible de savoir si cette phrase constitue une offre réelle, un message tactique adressé au Hezbollah ou une réponse improvisée à une question de presse.

Joseph Aoun attendu sur le dossier des armes

Le président libanais est arrivé à Washington avec un dossier centré sur la restauration de l’autorité de l’État. Selon plusieurs informations de presse concordantes, il devait présenter une proposition détaillée concernant le démantèlement de l’arsenal du Hezbollah et le déploiement de l’armée dans les zones reprises à Israël. Le plan repose sur une logique graduelle. L’armée israélienne se retire d’un secteur, les forces libanaises y entrent, les infrastructures militaires non étatiques sont démantelées, puis les civils reviennent et la reconstruction commence. Cette séquence vise à éviter une confrontation générale entre l’armée et le Hezbollah. Elle cherche aussi à convaincre Israël que son retrait ne sera pas suivi d’un retour du mouvement dans les mêmes positions. Son succès dépend cependant de garanties politiques, de ressources militaires et d’un soutien financier extérieur que le Liban ne possède pas encore.

La position de Joseph Aoun reste délicate. Il doit répondre aux attentes américaines sans apparaître comme l’exécutant d’un programme dicté par Washington ou Israël. Il doit aussi maintenir la cohésion de l’armée, préserver la stabilité intérieure et éviter une confrontation confessionnelle. Le Hezbollah conserve une base sociale, politique et institutionnelle importante malgré les pertes militaires subies. Son désarmement ne peut donc pas être traité comme une simple opération policière. Il implique des négociations sur la sécurité du Sud, la représentation politique de la communauté chiite, la défense nationale et les relations avec l’Iran. La Maison-Blanche insiste sur le résultat final, mais la méthode reste largement libanaise. Joseph Aoun doit obtenir des concessions israéliennes visibles afin de montrer que le renforcement de l’État produit aussi la fin de l’occupation et non seulement de nouvelles obligations imposées à Beyrouth.

Nabih Berri présenté comme un partenaire possible

Interrogé sur Nabih Berri, Donald Trump a qualifié le président du Parlement de « bonne personne » et estimé qu’il rejoindrait le processus lorsqu’il constaterait les progrès accomplis. Cette déclaration vise un acteur central du système politique libanais. Nabih Berri dirige le mouvement Amal, préside le Parlement depuis 1992 et conserve une influence déterminante dans la communauté chiite. Il sert régulièrement d’intermédiaire dans les négociations sensibles liées au Hezbollah, à la frontière et aux arrangements institutionnels. En le présentant comme un partenaire potentiel, Donald Trump semble chercher à élargir la base politique du projet américain. Il reconnaît implicitement qu’aucun accord durable sur les armes et le Sud ne peut être appliqué sans une participation, ou au moins une neutralité, des principaux représentants chiites. La réaction de Nabih Berri à cette déclaration sera donc suivie avec attention.

La formule américaine reste toutefois ambiguë. Elle peut être interprétée comme une tentative de dissocier Nabih Berri du Hezbollah, ou comme une invitation à accompagner un compromis avant que les décisions ne soient prises sans lui. Le président du Parlement a souvent défendu une approche fondée sur le consensus interne et le retrait israélien préalable. Il pourrait difficilement soutenir un calendrier perçu comme unilatéral ou comme une menace contre une partie de la population. À l’inverse, des avancées concrètes sur le retrait, les prisonniers, les villages occupés et la reconstruction pourraient lui offrir un espace de négociation. Donald Trump semble parier sur cette dynamique. Son propos ne prouve pourtant pas qu’un accord a déjà été obtenu. Il révèle surtout que Washington considère Nabih Berri comme un interlocuteur incontournable dans toute transition sécuritaire.

Des attentes fortes autour de l’armée libanaise

Le soutien à l’armée libanaise constitue l’un des principaux points concrets évoqués par Donald Trump. Le président américain a parlé de « plusieurs plans », sans en détailler le contenu. Les besoins sont pourtant clairement identifiés. L’armée doit déployer davantage de soldats au sud du Litani, surveiller les frontières, démanteler des infrastructures militaires, sécuriser les villages et protéger les axes de retour. Elle doit accomplir ces missions avec des ressources limitées, dans un pays toujours marqué par la crise financière. Les salaires, le carburant, les pièces de rechange, les véhicules blindés, les moyens de communication et le matériel du génie restent au centre des demandes libanaises. Washington fournit déjà une aide importante à l’institution militaire, mais la nouvelle phase exige un effort plus large. Sans financement durable, l’armée risque de se voir confier des responsabilités qu’elle ne pourra exercer pleinement.

L’aide américaine soulève aussi la question des conditions politiques. Les États-Unis veulent s’assurer que les unités soutenues répondent à la chaîne de commandement officielle et participent à la réduction de l’influence du Hezbollah. Certains responsables américains envisagent une sélection, une formation et un équipement renforcés de certaines unités. Une telle approche peut améliorer l’efficacité opérationnelle, mais elle risque aussi de créer des perceptions de favoritisme ou de tutelle étrangère. L’armée libanaise doit préserver son unité et son image d’institution nationale. Joseph Aoun connaît personnellement ces contraintes pour avoir dirigé l’institution avant son élection. Il doit convaincre Donald Trump que le soutien doit renforcer l’ensemble de l’armée, sans l’enfermer dans une mission exclusivement dirigée contre une composante libanaise, alors qu’elle doit aussi protéger le territoire contre Israël et maintenir la stabilité intérieure.

Une aide économique encore sans chiffres

Les déclarations publiques ont surtout porté sur la sécurité, mais la visite concerne également l’économie et la reconstruction. Le Liban reste confronté à une crise financière prolongée, à l’effondrement de ses services publics et aux destructions causées par les combats. Donald Trump a promis une aide importante sans préciser si elle prendrait la forme d’une assistance militaire, d’un soutien budgétaire, d’investissements privés ou d’un financement multilatéral. Les besoins sont considérables. Les villages du Sud doivent être déblayés, les réseaux d’eau et d’électricité réparés, les écoles rouvertes et les logements reconstruits. Une promesse générale ne suffira donc pas à transformer la situation. Beyrouth attend des engagements chiffrés, une coordination avec les bailleurs et des garanties pour éviter que les projets ne soient interrompus par une nouvelle guerre. L’absence de chiffres immédiats oblige à considérer les annonces avec prudence.

Washington lie traditionnellement son aide à des conditions politiques et institutionnelles. La réforme du secteur bancaire, la lutte contre la corruption, l’indépendance de la justice et le contrôle des frontières figurent parmi les dossiers suivis par les partenaires internationaux. Le soutien annoncé pourrait donc être associé à des progrès mesurables. Joseph Aoun cherche à présenter le Liban comme un État capable de tenir ses engagements, mais il dépend d’un gouvernement, d’un Parlement et d’administrations souvent divisés. Le financement de la reconstruction posera aussi la question de la répartition régionale et de la transparence. Les localités proches du Hezbollah ont subi de lourds dégâts et devront recevoir une aide sans discrimination politique. La crédibilité de la promesse américaine sera jugée sur la rapidité des premiers financements, la nature des projets et leur capacité à améliorer la vie quotidienne.

Les Accords d’Abraham évoqués en arrière-plan

Donald Trump a profité de la rencontre pour rappeler le succès qu’il attribue aux Accords d’Abraham et prédire que de nouveaux pays les rejoindraient. Cette référence inscrit le dossier libanais dans une stratégie régionale plus large de normalisation avec Israël. Le Liban ne se trouve toutefois pas dans la même position que les États arabes ayant déjà signé de tels accords. Il reste officiellement en état de guerre avec Israël, conteste l’occupation de son territoire et porte un contentieux lié aux destructions, aux prisonniers et aux violations de sa souveraineté. Aucun responsable libanais n’a annoncé une adhésion prochaine. La priorité officielle reste l’application du retrait, la stabilisation de la frontière et la reconstruction. La mention des Accords d’Abraham peut donc être comprise comme un objectif américain à long terme plutôt que comme un engagement obtenu lors de la visite.

Cette perspective soulève des débats internes majeurs. Une partie des responsables libanais considère qu’aucune normalisation ne peut précéder une solution complète au conflit et le respect des droits palestiniens. D’autres estiment qu’un accord de sécurité pourrait progressivement ouvrir la voie à des relations différentes. La Maison-Blanche cherche à inscrire les zones pilotes et les négociations actuelles dans une dynamique de paix régionale. Le gouvernement libanais doit cependant éviter que ce cadrage ne détourne l’attention des obligations immédiates d’Israël. Un accord diplomatique ne peut pas remplacer le retrait des forces, l’arrêt des tirs et la reconnaissance de la souveraineté libanaise. La réaction de Beyrouth aux références de Donald Trump sera donc probablement prudente, avec une priorité accordée aux étapes concrètes plutôt qu’aux annonces de normalisation.

L’Iran et les Houthis mêlés à la rencontre

Le président américain a élargi ses déclarations à l’Iran, aux Houthis et à la sécurité maritime. Il a affirmé que des échanges se poursuivaient en coulisses avec Téhéran, tout en adoptant un ton très menaçant. Il a également déclaré que les États-Unis étaient prêts à agir de nouveau contre les Houthis en cas de menace sur Bab el-Mandeb. Ces propos replacent le Liban dans la confrontation régionale entre Washington et l’axe soutenu par l’Iran. Le Hezbollah constitue l’un des principaux alliés de Téhéran et son avenir dépend en partie de l’évolution de ce rapport de force. Une négociation américano-iranienne pourrait faciliter un arrangement au Liban. Une nouvelle escalade pourrait au contraire pousser le mouvement à conserver ses armes et exposer le pays à de nouveaux affrontements. Joseph Aoun doit donc défendre une voie libanaise dans un dossier largement influencé par des acteurs extérieurs.

Certaines formulations attribuées à Donald Trump, notamment l’annonce d’une frappe prochaine contre une zone iranienne appelée « montagne de la hache », nécessitent encore une confirmation indépendante. Elles ne figurent pas avec le même niveau de précision dans toutes les versions disponibles de ses déclarations. La prudence s’impose donc avant de les présenter comme un engagement militaire formel. Le même principe vaut pour les propos sur un éventuel dialogue avec l’Iran. Donald Trump alterne souvent menaces et ouvertures tactiques. Pour le Liban, l’essentiel reste de savoir si Washington cherche à isoler le Hezbollah uniquement par la pression ou à intégrer son désarmement dans un accord régional plus large. La rencontre avec Joseph Aoun n’a pas fourni de réponse définitive, mais elle confirme que le dossier libanais ne peut plus être séparé de la confrontation entre les États-Unis et l’Iran.

Une visite désormais jugée sur les résultats

La visite de Joseph Aoun constitue la première rencontre à la Maison-Blanche d’un président libanais depuis de nombreuses années. Elle offre à Beyrouth une visibilité diplomatique importante au moment où le pays cherche à sortir d’une nouvelle guerre. Donald Trump a multiplié les marques de considération, assuré que le Liban serait traité avec respect et promis de résoudre plusieurs problèmes. Ces paroles créent des attentes élevées. Elles devront être suivies par une pression réelle sur Israël, un soutien renforcé à l’armée et des ressources pour la reconstruction. Sans résultats concrets, la rencontre pourrait être perçue comme une séquence de communication. Le premier indicateur sera le déroulement du retrait israélien dans les zones pilotes. Le deuxième sera la protection des unités libanaises. Le troisième sera la traduction financière des engagements américains.

La prochaine phase dépendra aussi de la réponse libanaise. Joseph Aoun devra présenter aux institutions et aux forces politiques les engagements obtenus à Washington. Il devra préciser le calendrier envisagé pour le contrôle des armes et les garanties reçues sur le retrait israélien. Le gouvernement devra ensuite transformer ces orientations en décisions applicables. Donald Trump a laissé entendre qu’il était prêt à parler au Hezbollah, à associer Nabih Berri et à soutenir l’armée. Aucun de ces éléments n’a encore pris la forme d’un mécanisme officiel. À court terme, les faits du terrain resteront donc plus importants que les déclarations. Les mouvements israéliens dans le Sud, le déploiement de l’armée à Zoutr el-Gharbiyé et la réaction des responsables chiites montreront si la rencontre ouvre une nouvelle étape ou si elle reste suspendue à des négociations encore inachevées.