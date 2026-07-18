🇱🇧🇺🇸 Joseph Aoun à la Maison-Blanche

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Le 21 juillet, le président libanais sera reçu par Donald Trump — une première depuis 2009. Un mois après l’accord-cadre signé à Washington (désarmement du Hezbollah, retrait israélien, zones pilotes), ce rendez-vous est présenté comme « quitte ou double » pour l’avenir du Liban. 🕊️⚡

📺 Tout le contexte dans notre reel.

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