Спустя 6 лет после взрыва в порту Бейрута, правосудие наконец продвигается вперед?

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4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, хранящейся с 2013 года: более 236 погибших, 7000 раненых, опустошенный город.

В марте 2026 года судья Тарек Битар закрыл свое расследование после многих лет политической обструкции. В настоящее время в нем замешаны 70 человек, в том числе бывший премьер-министр Хасан Диаб, бывшие министры Али Хасан Халил, Гази Зейтер и Юссеф Фенианос, а также бывший генеральный прокурор Гассан Уэйдат. В экстрадиции владельца грузового судна Rhosus Игоря Гречушкина Болгария отказала. Президент Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам в настоящее время призывают опубликовать обвинительное заключение.

Спустя шесть лет семьи погибших все еще ждут правды и справедливости.

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